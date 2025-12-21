Moskisvet.com
gisele 2
Zabava

45-letnica s telesom boginje

E.R.
21. 12. 2025 00.30
1

Manekenka je navdušila z osupljivim videzom po porodu in znova dokazala, zakaj velja za eno najbolj ikoničnih supermodelk na svetu.

Gisele Bündchen se je tik pred božičem vrnila v rodno Brazilijo, kjer je znova dokazala, zakaj velja za eno najbolj ikoničnih supermodelk na svetu, poroča Daily Mail. Le nekaj mesecev po rojstvu sina je 45-letnica navdušila z osupljivo postavo in brezčasnim glamurjem.

Prvi božič z novim družinskim članom

Letos bo Gisele praznovala svoj prvi božič z otrokom, ki ga je februarja dobila s partnerjem, inštruktorjem jiujitsuja Joaquimom Valentejem. Par imena sina še ni razkril, znano pa je, da nosi srednje ime River.

Gisele Bündchen in inštruktor Joaquim Valente
Gisele Bündchen in inštruktor Joaquim Valente FOTO: Instagram

Supermodelka ima iz prejšnjega zakona z nekdanjim zvezdnikom NFL Tomom Bradyjem še dva otroka – Benjamina in Vivian.

Tom Brady in Gisele Bundchen
Tom Brady in Gisele Bundchen FOTO: Profimedia

V Sao Paolu navdušila v vlogi modela

Bündchen se je v Braziliji udeležila prestižnega dogodka znamke Vivara, največje draguljarne v Latinski Ameriki. Na modni pisti je blestela v oprijeti, umetniško poslikani obleki z izrezi, ki so poudarili njen dekolte in izklesan trebuh.

Sijoča polt, mehki valovi karamelnih las in minimalističen makeup so ustvarili videz, ki je požel navdušenje občinstva in medijev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Materinstvo in novi življenjski ritem

Čeprav svojega najmlajšega sina skrbno varuje pred javnostjo, je v intervjuju za Vogue France razkrila, da se je po prvih mesecih neprespanosti življenje končno umirilo.

"Ko otrok začne spati celo noč, se ti življenje povrne v roke. Spanje spremeni vse," je povedala.

Dodala je, da ji največ pomeni čas z otroki in preprosti trenutki doma.

Vsi se čudijo, kako je mesec dni po porodu videti manekenka
Preberi še
Vsi se čudijo, kako je mesec dni po porodu videti manekenka

Kaj zanjo pomeni popoln dan?

Na vprašanje, kako izgleda njen idealen dan, je odgovorila, da je najsrečnejša, ko je z družino v naravi. Skupne aktivnosti na svežem zraku so tiste, ki ji dajejo največ energije in miru.

Redki vpogledi v zasebnost

Za materinski dan je prvič delila fotografijo novorojenčka – njegov obraz je ostal skrit, a oboževalci so opazili prikupen kombinezon z napisom I <3 MAMA.

Ob objavi je zapisala, da je bila v zadnjem času manj prisotna na družbenih omrežjih, ker je želela živeti trenutke, ne le deliti jih. Spregovorila je tudi o izgubi svoje mame, ki jo še vedno močno pogreša.

"Biti mama je največje darilo. Vsak dan me uči ponižnosti in hvaležnosti," je zapisala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sporočilo vsem mamam

Objavo je zaključila s toplimi besedami, namenjenimi materam po svetu:

"Vaša ljubezen oblikuje svet na načine, ki jih besede ne morejo opisati. Vidim vas in vas spoštujem. Pošiljam vam vso svojo ljubezen."

Vir: Daily Mail

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Gisele Bündchen slavni znani seksi mankenke supermodeli lepe ženske Vivara odnosi razmerje materinstvo
Zabava

Srečo je našla z 22 let mlajšim

Novice

Princesa je iz dneva v dan slabše

