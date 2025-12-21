45-letnica s telesom boginje

Gisele Bündchen se je tik pred božičem vrnila v rodno Brazilijo, kjer je znova dokazala, zakaj velja za eno najbolj ikoničnih supermodelk na svetu, poroča Daily Mail. Le nekaj mesecev po rojstvu sina je 45-letnica navdušila z osupljivo postavo in brezčasnim glamurjem.
Prvi božič z novim družinskim članom
Letos bo Gisele praznovala svoj prvi božič z otrokom, ki ga je februarja dobila s partnerjem, inštruktorjem jiujitsuja Joaquimom Valentejem. Par imena sina še ni razkril, znano pa je, da nosi srednje ime River.
Supermodelka ima iz prejšnjega zakona z nekdanjim zvezdnikom NFL Tomom Bradyjem še dva otroka – Benjamina in Vivian.
V Sao Paolu navdušila v vlogi modela
Bündchen se je v Braziliji udeležila prestižnega dogodka znamke Vivara, največje draguljarne v Latinski Ameriki. Na modni pisti je blestela v oprijeti, umetniško poslikani obleki z izrezi, ki so poudarili njen dekolte in izklesan trebuh.
Sijoča polt, mehki valovi karamelnih las in minimalističen makeup so ustvarili videz, ki je požel navdušenje občinstva in medijev.
Materinstvo in novi življenjski ritem
Čeprav svojega najmlajšega sina skrbno varuje pred javnostjo, je v intervjuju za Vogue France razkrila, da se je po prvih mesecih neprespanosti življenje končno umirilo.
"Ko otrok začne spati celo noč, se ti življenje povrne v roke. Spanje spremeni vse," je povedala.
Dodala je, da ji največ pomeni čas z otroki in preprosti trenutki doma.
Kaj zanjo pomeni popoln dan?
Na vprašanje, kako izgleda njen idealen dan, je odgovorila, da je najsrečnejša, ko je z družino v naravi. Skupne aktivnosti na svežem zraku so tiste, ki ji dajejo največ energije in miru.
Redki vpogledi v zasebnost
Za materinski dan je prvič delila fotografijo novorojenčka – njegov obraz je ostal skrit, a oboževalci so opazili prikupen kombinezon z napisom I <3 MAMA.
Ob objavi je zapisala, da je bila v zadnjem času manj prisotna na družbenih omrežjih, ker je želela živeti trenutke, ne le deliti jih. Spregovorila je tudi o izgubi svoje mame, ki jo še vedno močno pogreša.
"Biti mama je največje darilo. Vsak dan me uči ponižnosti in hvaležnosti," je zapisala.
Sporočilo vsem mamam
Objavo je zaključila s toplimi besedami, namenjenimi materam po svetu:
"Vaša ljubezen oblikuje svet na načine, ki jih besede ne morejo opisati. Vidim vas in vas spoštujem. Pošiljam vam vso svojo ljubezen."
Vir: Daily Mail
