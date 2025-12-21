45-letnica s telesom boginje

Manekenka je navdušila z osupljivim videzom po porodu in znova dokazala, zakaj velja za eno najbolj ikoničnih supermodelk na svetu.

Gisele Bündchen se je tik pred božičem vrnila v rodno Brazilijo, kjer je znova dokazala, zakaj velja za eno najbolj ikoničnih supermodelk na svetu, poroča Daily Mail. Le nekaj mesecev po rojstvu sina je 45-letnica navdušila z osupljivo postavo in brezčasnim glamurjem.

Prvi božič z novim družinskim članom

Letos bo Gisele praznovala svoj prvi božič z otrokom, ki ga je februarja dobila s partnerjem, inštruktorjem jiujitsuja Joaquimom Valentejem. Par imena sina še ni razkril, znano pa je, da nosi srednje ime River.

icon-expand Gisele Bündchen in inštruktor Joaquim Valente FOTO: Instagram

Supermodelka ima iz prejšnjega zakona z nekdanjim zvezdnikom NFL Tomom Bradyjem še dva otroka – Benjamina in Vivian.

icon-expand Tom Brady in Gisele Bundchen FOTO: Profimedia

V Sao Paolu navdušila v vlogi modela

Bündchen se je v Braziliji udeležila prestižnega dogodka znamke Vivara, največje draguljarne v Latinski Ameriki. Na modni pisti je blestela v oprijeti, umetniško poslikani obleki z izrezi, ki so poudarili njen dekolte in izklesan trebuh. Sijoča polt, mehki valovi karamelnih las in minimalističen makeup so ustvarili videz, ki je požel navdušenje občinstva in medijev.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Materinstvo in novi življenjski ritem

Čeprav svojega najmlajšega sina skrbno varuje pred javnostjo, je v intervjuju za Vogue France razkrila, da se je po prvih mesecih neprespanosti življenje končno umirilo. "Ko otrok začne spati celo noč, se ti življenje povrne v roke. Spanje spremeni vse," je povedala. Dodala je, da ji največ pomeni čas z otroki in preprosti trenutki doma.

Kaj zanjo pomeni popoln dan?

Na vprašanje, kako izgleda njen idealen dan, je odgovorila, da je najsrečnejša, ko je z družino v naravi. Skupne aktivnosti na svežem zraku so tiste, ki ji dajejo največ energije in miru.

Redki vpogledi v zasebnost

Za materinski dan je prvič delila fotografijo novorojenčka – njegov obraz je ostal skrit, a oboževalci so opazili prikupen kombinezon z napisom I <3 MAMA. Ob objavi je zapisala, da je bila v zadnjem času manj prisotna na družbenih omrežjih, ker je želela živeti trenutke, ne le deliti jih. Spregovorila je tudi o izgubi svoje mame, ki jo še vedno močno pogreša. "Biti mama je največje darilo. Vsak dan me uči ponižnosti in hvaležnosti," je zapisala.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Sporočilo vsem mamam

Objavo je zaključila s toplimi besedami, namenjenimi materam po svetu: "Vaša ljubezen oblikuje svet na načine, ki jih besede ne morejo opisati. Vidim vas in vas spoštujem. Pošiljam vam vso svojo ljubezen."

