Koliko let bi ji pripisali? Slavna igralka praznovala 58 let brez kančka ličil

Gillian Anderson brez ličil pokazala svoj naravni videz

Gillian Anderson je dopolnila 58 let. Ob rojstnem dnevu je sledil precej preprost zapis in fotografija brez ličil. Namesto velikega praznovanja v ospredju tako ni bila glamurozna podoba z rdeče preproge, temveč igralka v precej bolj sproščeni različici. Prav njen naravni videz je hitro pritegnil največ pozornosti. Oboževalci so ji v komentarjih namenili številne pohvale, med njimi tudi primerjave z dobrim vinom in vprašanja, kako ji uspeva ohranjati tako prepoznaven videz.

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Od agentke Scully do ene najbolj prepoznavnih igralk svoje generacije

Za večino gledalcev bo Andersonova za vedno povezana z Dano Scully. V Dosjejih X je ob Davidu Duchovnyju igrala agentko FBI, serija pa je postala ena največjih televizijskih uspešnic devetdesetih let. Njena kariera se je pozneje precej razširila. Igrala je v serijah The Fall, Sex Education in The Crown, kjer je upodobila nekdanjo britansko premierko Margaret Thatcher. Prav vloga Scully pa se je letos znova znašla v središču pozornosti. Andersonova je namreč ponovno stopila v čevlje svoje kultne junakinje v promocijskem filmu za novi komplet Lego, navdihnjen z Dosjeji X. Lego je 21. julija uradno predstavil komplet s 1478 deli, Andersonova pa je sodelovala pri njegovi predstavitvi.

icon-expand V Dosjejih X je ob Davidu Duchovnyju igrala agentko FBI. FOTO: Profimedia

Scully se je vrnila, čeprav se z njo ne poistoveti več povsem

Zanimivo je, da Andersonova danes na svojo najbolj slavno vlogo gleda nekoliko drugače kot nekoč. Scully je bila izrazito racionalna, disciplinirana in zadržana, medtem ko je igralka skozi leta večkrat pokazala precej bolj igrivo in uporniško plat. Prav zato ni presenetljivo, da so ji nekatere druge vloge pustile močnejši osebni pečat. Kljub temu je vpliv lika še vedno očiten. Ko se je Andersonova pojavila kot Scully v promocijskem videu za Lego, so oboževalci hitro prepoznali eno najbolj znamenitih televizijskih junakinj devetdesetih.

Jeseni jo čaka nov velik izziv

Andersonova pri 58 letih še zdaleč ne počiva. Jeseni jo čaka vrnitev na londonski West End, kjer bo nastopila v novi uprizoritvi drame Kdo se boji Virginie Woolf?. Na odru gledališča bo zaigrala Martho, njenega moža Georgea pa bo upodobil Billy Crudup. Tudi britanski Guardian je Andersonovo ob napovedi predstave izpostavil kot igralko, ki se vrača na londonski West End v eni najbolj zahtevnih vlog svoje kariere.

icon-expand Od agentke Scully do ene najbolj prepoznavnih igralk svoje generacije. FOTO: Profimedia

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