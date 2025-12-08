George Clooney v zadregi: 'Če žena izve za to, sem mrtev'

Ne boste verjeli, kaj je storil George Clooney in zakaj se boji, da bi za to izvedela njegova žena ...

Znani igralec George Clooney je v podkastu New Heights spregovoril o izzivih starševstva in usklajevanja kariere z družinskim življenjem. Oskarjevec je priznal, da ga je nedaven dogodek v avtu spomnil, kako pozorno otroci poslušajo – in ponovijo prav vsako besedo. "Vzgajati otroke je precej zabavna pustolovščina, ker se ne zavedaš, koliko te poslušajo," je dejal Clooney.

icon-expand George in Amal Clooney se v javnosti pogosto držita za roke. FOTO: Profimedia

"Prekleti kreten!"

Med vožnjo hčerke Elle v šolo ga je drug voznik izsilil, Clooney pa je nagonsko zaklel: "Prekleti kreten!" Nekaj trenutkov pozneje je z zadnjega sedeža zaslišal svojo osemletno hčer, ki je ponovila vsako besedo. Clooney je v smehu dodal, da se zaveda, da bo Ella to zagotovo še kje ponovila, kar ga spravlja v zadrego pred ženo Amal: "In veš, da bo to rekla tudi pred Amal, in moja žena bo to slišala, potem pa bom mrtev."

Iskanje ravnovesja

Clooney je ob tem poudaril, da sta Ella in njen brat dvojček Alexander na splošno dobro vzgojena otroka, a starševstvo vedno zahteva ravnovesje. Skupaj z ženo Amal Clooney, priznano odvetnico za človekove pravice, se trudita usklajevati zahtevne kariere s starševskimi obveznostmi: "Trudiva se, da to časovno uskladiva tako, da jaz to počnem, potem je ona doma, potem je ni več in sem jaz doma. Poskušava to malo popestriti."

Clooneyjeva družina

George Clooney in Amal Alamuddin sta se leta 2014 poročila v Benetkah. Sta starša dvojčkov Alexandra in Elle, svoje družinsko življenje pa večinoma ohranjata zasebno. Občasne podrobnosti, kot je ta anekdota, pa razkrivajo, da se tudi megazvezdniki soočajo z enakimi starševskimi izzivi kot vsi drugi.

