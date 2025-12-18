Odslej lahko poljublja samo še njo

Igralec George Clooney napoveduje konec romantičnih prizorov v svojih filmih. Po več kot treh desetletjih igranja sprejema novo filozofijo življenja, ki vključuje omejitev intimnih scen z drugimi igralkami in več časa posvečenega družini na francoski kmetiji.

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Ko sta se George Clooney in Amal Alamuddin leta 2013 prvič srečala, je Hollywood skoraj soglasno dvignil obrvi. On – eden najbolj zaželenih igralcev na svetu, večni samec in zvezdnik romantičnih komedij. Ona – vrhunska mednarodna odvetnica za človekove pravice, izjemno izobražena, elegantna in neodvisna. Njuna zveza je hitro postala ena najbolj občudovanih ljubezenskih zgodb sodobnega Hollywooda, piše Daily Mail. Leta 2014 sta se poročila v Benetkah, danes pa sta ponosna starša dvojčkov Elle in Alexandra. Clooney pogosto poudarja, da mu je Amal spremenila življenje – od osebnih prioritet do načina, kako gleda na svojo kariero. In prav njun odnos je zdaj vplival tudi na njegove prihodnje filmske vloge.

icon-expand Zakonca George in Amal Clooney. FOTO: AP

Clooney: "Ne bom več poljubljal deklet na zaslonu"

George Clooney je v nedavnem intervjuju razkril, da se je odločil zaključiti obdobje romantičnih vlog, ki so ga spremljale več desetletij. Po pogovorih z Amal je sprejel odločitev, da se v filmih ne bo več pojavljal v prizorih, kjer poljublja druge igralke. 64letni igralec, ki je v preteklosti snemal romantične prizore z igralkami, kot sta Julia Roberts in Catherine ZetaJones, pravi, da je čas za spremembo: "Poskušam slediti poti Paula Newmana – brez poljubljanja deklet v filmih." Dodaja, da je starost pomemben dejavnik: "Ko sem dopolnil 60 let, sem se z Amal pogovoril. Še vedno sem v formi, igram košarko z 25letniki, ampak čez 25 let bom star 85. To je realnost."

icon-expand George Clooney bo odslej poljubljal samo še svojo ženo. FOTO: Profimedia

Sramotna anekdota iz začetka kariere

Clooney se je spomnil tudi zabavne, a neprijetne izkušnje iz mladosti. Med snemanjem enega svojih prvih prizorov poljubljanja ga je režiser ustavil z besedami: "Ne tako." Clooney je bil osuplo odvrnil: "Ampak to je moja resnična poteza! Tako se poljubljam v resničnem življenju!" Ta zgodba ga še danes nasmeji, a priznava, da je bil takrat precej ponižan.

Preberi še Igralec eksperimentiral z drogami, kar se ni dobro končalo

Pozno očetovstvo in nova življenjska filozofija

V intervjuju za The Times je Clooney razkril, da je bil namenoma starejši oče, saj je želel imeti čas za otroke: "Večina ljudi na začetku kariere žrtvuje družino. Jaz sem otroke dobil pozno, zato lahko z njimi preživim več časa."

Preberi še Tega filma slavni igralec ne pusti gledati svojim otrokom

Pravi, da mu finančna stabilnost in izkušnje omogočajo, da danes izbira projekte, ki ga resnično zanimajo, medtem ko je bil na začetku kariere prisiljen sprejeti vse, kar je prišlo. Spomnil se je tudi trenutka, ko je dobil vlogo v Batman & Robin (1997): "Klical sem prijatelje in kričali smo od navdušenja. Nismo pa vedeli, da bo film katastrofa."

Selitev v Francijo: življenje stran od hollywoodskega blišča

Clooney je razkril, da se je z družino preselil na francosko podeželje, kjer živijo na kmetiji. Odločitev je bila sprejeta predvsem zaradi otrok: "Skrbelo me je, kako bi odraščali v Los Angelesu. Nisem želel, da bi jih primerjali z drugimi slavnimi otroki."

Preberi še Čeprav je kot otrok to sovražil, želi, da njegova otroka odraščata v vaškem okolju

Francoska kultura, pravi, je bolj sproščena in manj obremenjena s slavo, kar je potrdil tudi njegov prijatelj Jay Kelly: "Tam slava nikogar ne zanima." Clooney verjame, da njegovi otroci zdaj živijo bolj pristno in mirno otroštvo.

Vroče novice iz sveta slavnih Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Te zanima, kaj se dogaja v svetu blišča in slave? Prijavi se na e-novice, da ne boš zamudil česa pomembnega iz sveta estrade. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.