Odslej lahko poljublja samo še njo

Ko sta se George Clooney in Amal Alamuddin leta 2013 prvič srečala, je Hollywood skoraj soglasno dvignil obrvi. On – eden najbolj zaželenih igralcev na svetu, večni samec in zvezdnik romantičnih komedij. Ona – vrhunska mednarodna odvetnica za človekove pravice, izjemno izobražena, elegantna in neodvisna.
Njuna zveza je hitro postala ena najbolj občudovanih ljubezenskih zgodb sodobnega Hollywooda, piše Daily Mail. Leta 2014 sta se poročila v Benetkah, danes pa sta ponosna starša dvojčkov Elle in Alexandra. Clooney pogosto poudarja, da mu je Amal spremenila življenje – od osebnih prioritet do načina, kako gleda na svojo kariero.
In prav njun odnos je zdaj vplival tudi na njegove prihodnje filmske vloge.
Clooney: "Ne bom več poljubljal deklet na zaslonu"
George Clooney je v nedavnem intervjuju razkril, da se je odločil zaključiti obdobje romantičnih vlog, ki so ga spremljale več desetletij. Po pogovorih z Amal je sprejel odločitev, da se v filmih ne bo več pojavljal v prizorih, kjer poljublja druge igralke.
64letni igralec, ki je v preteklosti snemal romantične prizore z igralkami, kot sta Julia Roberts in Catherine ZetaJones, pravi, da je čas za spremembo:
"Poskušam slediti poti Paula Newmana – brez poljubljanja deklet v filmih."
Dodaja, da je starost pomemben dejavnik: "Ko sem dopolnil 60 let, sem se z Amal pogovoril. Še vedno sem v formi, igram košarko z 25letniki, ampak čez 25 let bom star 85. To je realnost."
Sramotna anekdota iz začetka kariere
Clooney se je spomnil tudi zabavne, a neprijetne izkušnje iz mladosti. Med snemanjem enega svojih prvih prizorov poljubljanja ga je režiser ustavil z besedami: "Ne tako."
Clooney je bil osuplo odvrnil: "Ampak to je moja resnična poteza! Tako se poljubljam v resničnem življenju!"
Ta zgodba ga še danes nasmeji, a priznava, da je bil takrat precej ponižan.
Pozno očetovstvo in nova življenjska filozofija
V intervjuju za The Times je Clooney razkril, da je bil namenoma starejši oče, saj je želel imeti čas za otroke:
"Večina ljudi na začetku kariere žrtvuje družino. Jaz sem otroke dobil pozno, zato lahko z njimi preživim več časa."
Pravi, da mu finančna stabilnost in izkušnje omogočajo, da danes izbira projekte, ki ga resnično zanimajo, medtem ko je bil na začetku kariere prisiljen sprejeti vse, kar je prišlo.
Spomnil se je tudi trenutka, ko je dobil vlogo v Batman & Robin (1997): "Klical sem prijatelje in kričali smo od navdušenja. Nismo pa vedeli, da bo film katastrofa."
Selitev v Francijo: življenje stran od hollywoodskega blišča
Clooney je razkril, da se je z družino preselil na francosko podeželje, kjer živijo na kmetiji. Odločitev je bila sprejeta predvsem zaradi otrok:
"Skrbelo me je, kako bi odraščali v Los Angelesu. Nisem želel, da bi jih primerjali z drugimi slavnimi otroki."
Francoska kultura, pravi, je bolj sproščena in manj obremenjena s slavo, kar je potrdil tudi njegov prijatelj Jay Kelly: "Tam slava nikogar ne zanima."
Clooney verjame, da njegovi otroci zdaj živijo bolj pristno in mirno otroštvo.
Vir: Daily Mail
