Gabrielle Carteris
Zabava

Veste, kdo je to?

E.R.
27. 12. 2025 01.30
0

Bila je velika zvezda 90. let, nastopala pa je v seriji, ki ste jo gotovo gledali vsi!

Gabrielle Carteris, ameriška igralka, ki je svetovno prepoznavnost dosegla z vlogo Andree Zuckerman v kultni seriji Beverly Hills, 90210, se je po daljšem času znova pojavila v javnosti, poroča Daily Mail. Carteris, ki bo januarja dopolnila 65 let, je ena najbolj prepoznavnih igralk 90. let, kasneje pa je postala tudi pomemben glas v svetu igralskega aktivizma kot dolgoletna predsednica sindikata SAGAFTRA.

Najbolj jo poznamo kot inteligentno, nekoliko zadržano urednico šolskega časopisa West Beverly Blaze, ki je v seriji predstavljala moralni kompas skupine in pogosto odpirala družbeno pomembne teme. Carteris je bila del igralske zasedbe prvih pet sezon, nato pa se je večkrat vrnila kot gostujoča igralka. Leta 2019 je sodelovala tudi v posebnem projektu BH90210, kjer se je originalna ekipa ponovno združila.

Gabrielle Carteris v seriji Beverly Hills 90210
Gabrielle Carteris v seriji Beverly Hills 90210 FOTO: Profimedia

Praznično nakupovanje v Los Angelesu – in torba, ki je ganila oboževalce

Igralka je bila ta teden opažena med božičnim nakupovanjem v Los Angelesu. Videti je bila sproščeno in dobro razpoloženo, oblečena v udobne športne hlače, superge in topel zeleni pulover.

Največ pozornosti pa ni pritegnila njena oprava, temveč platnena torba, na kateri je bilo zapisano ime njene nekdanje soigralke Shannen Doherty, ki je leta 2024 umrla zaradi raka. Mnogi oboževalci so to razumeli kot ganljiv poklon prezgodaj preminuli prijateljici.

Od Andree Zuckerman do ponovnih srečanj z igralsko ekipo

Carteris je v 90. letih postala ena ključnih igralk serije, ki jo je produciral Aaron Spelling. Vloga najstnice Andree Zuckerman pa je imela zanimivo ozadje – igralka je bila ob začetku snemanja stara 29 let, producentom pa je povedala, da jih ima 21. Kasneje je v intervjuju za People razkrila, da ji je pravni svetovalec dovolil podpisati pogodbo z drugačno starostjo, dokler je bila številka nad 21.

"Ko je resnica prišla na dan, je bila serija že uspešnica in lik dovolj uveljavljen, da me niso odpustili," je povedala.

"A producent mi je rekel: 'Imela si srečo, da nismo vedeli, koliko si v resnici stara'."

Carteris je v 90. letih postala ena ključnih igralk serije, ki jo je produciral Aaron Spelling.
Carteris je v 90. letih postala ena ključnih igralk serije, ki jo je produciral Aaron Spelling. FOTO: Profimedia

 Njeno zasebno življenje je pogosto vplivalo tudi na scenarij. Ko je imela operacijo stopala in je nekaj časa uporabljala invalidski voziček, so scenaristi Andrei napisali hudo prometno nesrečo. Ko je Carteris zanosila, so nosečnost vključili tudi v zgodbo.

"Nisem želela skrivati nosečnosti. Želela sem, da moj otrok ve, da sem bila ponosna," je povedala o pogovoru s producentom Spellingom, ki je sprva presenečeno, a z veseljem privolil.

Zakaj ni želela sodelovati v rebootu 90210 iz leta 2008?

Na konvenciji 90s Con 2024 je Carteris priznala, da je zavrnila sodelovanje v različici serije, ki jo je med letoma 2008 in 2013 predvajal CW.

"Nisem želela sodelovati. Bila sem šokirana, da sploh delajo novo verzijo. Zdelo se mi je, kot da poskušajo nekaj znova in znova oživljati," je povedala.

Kljub temu se je leta 2019 pridružila originalni ekipi v projektu BH90210, kjer so igralci igrali izmišljene različice samih sebe.

"Bilo je, kot da se je krog sklenil. Bili smo odrasli, imeli smo svoje družine in spet smo lahko delali skupaj. Eden najlepših trenutkov v mojem življenju," je povedala.

Se je spomnite? Po 25 letih se je vrnila, lepša kot kdajkoli!
Preberi še
Se je spomnite? Po 25 letih se je vrnila, lepša kot kdajkoli!

"Ljudje želijo biti videni in slišani"

Carteris pogosto poudarja, da je bila moč serije v tem, da je obravnavala resnične težave mladih – od identitete do družinskih stisk.

"To niso bile pravljice o mleku in piškotih. To so bile resnične zgodbe. Ljudje želijo biti videni. Želijo biti slišani," je dejala na srečanju z oboževalci.

Ob koncu dogodka je dodala, da jo še vedno globoko gane, ko ji ljudje povedo, kako je serija vplivala na njihovo mladost:

"To je največji poklon, ki mi ga lahko daste. Vedno me gane."

Vir: Daily Mail

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Zabava

Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačka

