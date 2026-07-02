Najbolj zaželeni moški na svetu: 31-letni milijarder znova samski

31-letni Frédéric Arnault, eden najvidnejših predstavnikov nove generacije luksuznega imperija, je znova v središču pozornosti svetovnih medijev. Sin milijarderskega mogotca Bernarda Arnaulta naj bi bil po poročanju tujih medijev ponovno samski.

Družinsko bogastvo Arnaultovih naj bi že presegalo 150 milijard evrov, kar jih uvršča med najbogatejše družine na svetu. LVMH namreč pod svojim okriljem združuje prestižne blagovne znamke, kot so Louis Vuitton, Fendi in Guerlain.

Frédéric Arnault je svojo kariero začel v segmentu luksuznih ur, kjer je vodil oddelek LVMH Watches in sodeloval pri digitalni preobrazbi blagovnih znamk. Pozneje je prevzel vodenje prestižne znamke Loro Piana, ki velja za eno najpomembnejših v skupini.

Analitiki ga pogosto omenjajo kot del nove generacije, ki bo v prihodnosti igrala ključno vlogo pri vodenju družinskega imperija, čeprav LVMH uradno ne določa dediča.