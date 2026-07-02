Najbolj zaželeni moški na svetu: 31-letni milijarder znova samski

31-letni Frédéric Arnault, eden najvidnejših predstavnikov nove generacije luksuznega imperija, je znova v središču pozornosti svetovnih medijev. Sin milijarderskega mogotca Bernarda Arnaulta naj bi bil po poročanju tujih medijev ponovno samski.
Družinsko bogastvo Arnaultovih naj bi že presegalo 150 milijard evrov, kar jih uvršča med najbogatejše družine na svetu. LVMH namreč pod svojim okriljem združuje prestižne blagovne znamke, kot so Louis Vuitton, Fendi in Guerlain.
Frédéric Arnault je svojo kariero začel v segmentu luksuznih ur, kjer je vodil oddelek LVMH Watches in sodeloval pri digitalni preobrazbi blagovnih znamk. Pozneje je prevzel vodenje prestižne znamke Loro Piana, ki velja za eno najpomembnejših v skupini.
Analitiki ga pogosto omenjajo kot del nove generacije, ki bo v prihodnosti igrala ključno vlogo pri vodenju družinskega imperija, čeprav LVMH uradno ne določa dediča.
Ljubezenska zgodba, ki je polnila naslovnice
Svetovni mediji, med njimi Vogue, Reuters in Bloomberg, so v zadnjih letih pogosto poročali o domnevni zvezi med Arnaultom in tajsko pevko Liso (Lalisa Manobal), članico svetovno znane K-pop skupine BLACKPINK.
Par naj bi se spoznal okoli leta 2022, nato pa so ju večkrat opazili skupaj na dogodkih v Parizu, Los Angelesu in na luksuznih prireditvah. Uradne potrditve razmerja nikoli nista podala, kar je še dodatno spodbudilo ugibanja.
Zadnje tedne številni tuji mediji, med njimi The Times of India, Korea Times in Page Six, poročajo, da naj bi se par razšel. Kot pišejo, so govorice okrepile odsotnost skupnih javnih nastopov in dejstvo, da Arnault v zadnjem času ne spremlja več Lisinih aktivnosti na družbenih omrežjih.
Nekateri mediji dodajajo, da naj bi se par po skoraj treh letih domnevne zveze razšel, čeprav nobeden od njiju tega ni uradno potrdil.
Najbolj zaželeni samski moški
Zaradi mladosti, vpliva in položaja v modni industriji ga številni lifestyle in tabloidni mediji opisujejo kot "najbolj zaželenega samskega moškega na svetu". Kljub temu Frédéric Arnault svoje zasebno življenje skrbno skriva in redko javno komentira osebne odnose.
Lisa: globalna zvezda brez počitka
Lisa, ki je zaslovela kot članica skupine BLACKPINK, velja za eno najuspešnejših K-pop izvajalk vseh časov. S solo skladbami je dosegla vrhove svetovnih lestvic, nastopila pa je tudi v seriji Beli lotos (The White Lotus), kar je dodatno razširilo njen vpliv v Hollywoodu.
Viri: Reuters, Bloomberg, Vogue, Page Six
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