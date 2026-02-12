Moskisvet.com
Največje uspehe je dosegal med sezonama 2001 in 2003, ko je dosegel vseh svojih šest zmag.
Zabava

Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo

B.R.
12. 02. 2026 03.00
0

Nekdanji dirkač formule 1 Ralf Schumacher je znova v središču medijske pozornosti – tokrat ne zaradi motošporta, temveč zaradi pomembnega koraka v zasebnem življenju. Športnik se pripravlja na poroko s partnerjem Étiennom Bousquet-Cassagnom.

"Z veseljem potrjujemo, da se bosta Ralf Schumacher in njegov partner Étienne Bousquet-Cassagne poročila. Oba sta navdušena nad številnimi prijaznimi čestitkami, ki sta jih prejela. Ralf in Étienne ne bosta dajala dodatnih komentarjev o osebnih podrobnostih in vljudno prosita, da se spoštuje njuna zasebnost. Hvala za razumevanje", je na Instagramu zapisal predstavnik nekdanjega dirkača formule 1 Ralfa Schumacherja, ki se pripravlja na poroko s svojim partnerjem Étiennom Bousquet-Cassagnom.

Schumacher je svojo zvezo javno razkril julija 2024, ko je na družbenih omrežjih objavil skupno fotografijo s partnerjem in zapisal, da je ob njem našel pravo srečo. S tem je prvič javno spregovoril o svoji spolni usmerjenosti in prejel veliko podporo tako iz sveta motošporta kot širše javnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju nemškega tabloida Bild naj bi par poroko načrtoval konec maja 2026, slavje pa naj bi trajalo več dni in potekalo v francoskem Saint-Tropezu. Podrobnosti uradno še niso potrjene, vendar naj bi šlo za zasebno praznovanje v krogu družine in tesnih prijateljev.

Nenekdanjega dirka formule se pripravlja na poroko s svojim partnerjem Étiennom Bousquet-Cassagnom.
Nenekdanjega dirka formule se pripravlja na poroko s svojim partnerjem Étiennom Bousquet-Cassagnom. FOTO: Instagram - Ralf Schumacher

Presenetljivo sporočilo nekdanje žene

Posebno pozornost medijev je pritegnil odziv Ralfove nekdanje žene Core Schumacher. Cora je skupaj s svojim partnerjem Stevenom javno sporočila: "Steven in jaz želiva Ralfu in Étiennu vse najboljše in veliko sreče." Izjava je presenetila del javnosti, saj sta bila Ralf in Cora po ločitvi leta 2015 večkrat v napetih odnosih.

Ralf in Cora sta bila poročena od leta 2001 do 2015 in imata sina Davida Schumacherja, ki se prav tako ukvarja z avtomobilizmom. Po poročanju tujih medijev naj bi tudi sin očetu ob razkritju zveze izrazil podporo.

Od formule 1 do osebne sreče

Ralf Schumacher je v formuli 1 dirkal med letoma 1997 in 2007. V tem času je nastopil na 180 dirkah, dosegel šest zmag in 27 uvrstitev na zmagovalni oder. Po koncu tekmovalne kariere se je posvetil vlogi televizijskega strokovnega komentatorja v Nemčiji.

Zabava

Ljubezen, ki je premagala čas in smrt

