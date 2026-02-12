Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo

"Z veseljem potrjujemo, da se bosta Ralf Schumacher in njegov partner Étienne Bousquet-Cassagne poročila. Oba sta navdušena nad številnimi prijaznimi čestitkami, ki sta jih prejela. Ralf in Étienne ne bosta dajala dodatnih komentarjev o osebnih podrobnostih in vljudno prosita, da se spoštuje njuna zasebnost. Hvala za razumevanje", je na Instagramu zapisal predstavnik nekdanjega dirkača formule 1 Ralfa Schumacherja, ki se pripravlja na poroko s svojim partnerjem Étiennom Bousquet-Cassagnom.

Schumacher je svojo zvezo javno razkril julija 2024, ko je na družbenih omrežjih objavil skupno fotografijo s partnerjem in zapisal, da je ob njem našel pravo srečo. S tem je prvič javno spregovoril o svoji spolni usmerjenosti in prejel veliko podporo tako iz sveta motošporta kot širše javnosti.