Umrl zvezdnik serije Emily v Parizu: kruta bolezen mu je vzela življenje

Pierre Deny

Francoski igralec Pierre Deny je v tretji in četrti sezoni uspešnice Emily v Parizu upodobil Louisa de Léona, vplivnega direktorja modne korporacije JVMA. Njegov lik je bil tesno povezan z zgodbo Nicholasa de Leona, ki ga je igral Paul Forman, ter Mindy Chen, ki jo je upodobila Ashley Park. Po poročanju tujih medijev so njegovo smrt v ponedeljek potrdile njegove hčere. V izjavi za javnost so zapisale, da je igralec umrl zaradi zapletov, povezanih z amiotrofično lateralno sklerozo, bolj znano kot ALS.

ALS je neozdravljiva bolezen živčnega sistema

Amiotrofična lateralna skleroza je resna nevrološka bolezen, ki prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači.Bolezen postopoma povzroča izgubo nadzora nad mišicami, kar vodi v paralizo in sčasoma smrt. Strokovnjaki poudarjajo, da zdravila za ALS trenutno še ni, hitrost napredovanja bolezni pa se med bolniki razlikuje.

Kolegi in prijatelji se poslavljajo od igralca

Po smrti Pierra Denyja so se na družbenih omrežjih oglasili številni igralski kolegi in prijatelji. Francosko-bolgarska pevka in igralka Sylvie Vartan je na Instagramu zapisala, da jo je novica močno pretresla. Ob tem je poudarila, da je bil Deny izjemno srčen, duhovit in predan umetnik. Ganljivo slovo je zapisala tudi igralka Luce Mouchel, s katero sta več let sodelovala pri televizijskih projektih. Spomnila se je skupnih snemanj, dolgih pogovorov in prijateljstva, ki se je razvilo med sodelovanjem. Njene besede so številne oboževalce dodatno ganile.

Pierre Deny zaznamoval francosko televizijo

Pierre Deny je bil v Franciji dobro znano igralsko ime. Občinstvo ga je spremljalo predvsem v priljubljeni seriji Demain nous appartient oziroma Jutri pripada nam, v kateri je nastopil v več kot 500 epizodah. Poleg televizijskih vlog je ustvarjal tudi v gledališču in filmu ter veljal za enega prepoznavnejših obrazov francoske igralske scene. Francoski mediji poročajo, da je bil med kolegi cenjen zaradi profesionalnosti, topline in predanosti delu, občinstvo pa ga je spoštovalo zaradi njegove izrazite igralske prezence.

Smrt Pierra Denyja znova odprla razpravo o ALS

Njegova smrt je znova opozorila na nevarnost bolezni ALS, ki je v zadnjih letih prizadela več znanih osebnosti. Le nekaj mesecev pred tem je zaradi iste bolezni umrl tudi igralec Eric Dane, znan iz serije Talenti v belem.

