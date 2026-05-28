Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Pierre Deny
Film/tv

Umrl zvezdnik serije Emily v Parizu: kruta bolezen mu je vzela življenje

B.R.
28. 05. 2026 08.19
0

Svet zabavne industrije je pretresla novica o smrti francoskega igralca, ki so ga gledalci po vsem svetu spoznali tudi v priljubljeni seriji Emily v Parizu. Igralec je umrl v 69. letu starosti po težki bolezni, njegovo smrt pa so potrdili družinski člani.

Pierre Deny
Pierre Deny FOTO: ©Netflix Courtesy Everett Collection

Francoski igralec Pierre Deny je v tretji in četrti sezoni uspešnice Emily v Parizu upodobil Louisa de Léona, vplivnega direktorja modne korporacije JVMA. Njegov lik je bil tesno povezan z zgodbo Nicholasa de Leona, ki ga je igral Paul Forman, ter Mindy Chen, ki jo je upodobila Ashley Park.

Po poročanju tujih medijev so njegovo smrt v ponedeljek potrdile njegove hčere. V izjavi za javnost so zapisale, da je igralec umrl zaradi zapletov, povezanih z amiotrofično lateralno sklerozo, bolj znano kot ALS.

ALS je neozdravljiva bolezen živčnega sistema

Amiotrofična lateralna skleroza je resna nevrološka bolezen, ki prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači.Bolezen postopoma povzroča izgubo nadzora nad mišicami, kar vodi v paralizo in sčasoma smrt. Strokovnjaki poudarjajo, da zdravila za ALS trenutno še ni, hitrost napredovanja bolezni pa se med bolniki razlikuje.

Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane
Preberi še
Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane

Kolegi in prijatelji se poslavljajo od igralca

Po smrti Pierra Denyja so se na družbenih omrežjih oglasili številni igralski kolegi in prijatelji. Francosko-bolgarska pevka in igralka Sylvie Vartan je na Instagramu zapisala, da jo je novica močno pretresla. Ob tem je poudarila, da je bil Deny izjemno srčen, duhovit in predan umetnik.

Ganljivo slovo je zapisala tudi igralka Luce Mouchel, s katero sta več let sodelovala pri televizijskih projektih. Spomnila se je skupnih snemanj, dolgih pogovorov in prijateljstva, ki se je razvilo med sodelovanjem. Njene besede so številne oboževalce dodatno ganile.

Pierre Deny zaznamoval francosko televizijo

Pierre Deny je bil v Franciji dobro znano igralsko ime. Občinstvo ga je spremljalo predvsem v priljubljeni seriji Demain nous appartient oziroma Jutri pripada nam, v kateri je nastopil v več kot 500 epizodah. Poleg televizijskih vlog je ustvarjal tudi v gledališču in filmu ter veljal za enega prepoznavnejših obrazov francoske igralske scene.

Francoski mediji poročajo, da je bil med kolegi cenjen zaradi profesionalnosti, topline in predanosti delu, občinstvo pa ga je spoštovalo zaradi njegove izrazite igralske prezence.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Smrt Pierra Denyja znova odprla razpravo o ALS

Njegova smrt je znova opozorila na nevarnost bolezni ALS, ki je v zadnjih letih prizadela več znanih osebnosti. Le nekaj mesecev pred tem je zaradi iste bolezni umrl tudi igralec Eric Dane, znan iz serije Talenti v belem.

Izpoved bolnega igralca o življenju z ALS
Preberi še
Izpoved bolnega igralca o življenju z ALS
Umrl je zvezdnik iz Vojne zvezd: Pustil je močan pečat
Preberi še
Umrl je zvezdnik iz Vojne zvezd: Pustil je močan pečat
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Pierre Deny Emily v Parizu ALS igralec smrt smrt igralca nevrološke bolezni
Film/tv

Sin zvezdnika v eksplicitni sceni, ki je sprožila val reakcij

Moskisvet.com Umrl je legendarni igralec: Njegovih vlog se bomo spominjali večno
24ur.com Umrl igralec iz serije Kriva pota
24ur.com Umrl je igralec Carl Weathers
24ur.com Umrl komik in igralec, znan po vlogi v seriji Roseanne
24ur.com Umrl zvezdnik serije Talenti v belem
24ur.com Umrl igralec iz serije Samo bedaki in konji
24ur.com Umrl 25-letni zvezdnik serije Evforija
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1737