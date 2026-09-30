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Farrah Abraham
Film/tv

Zvezdnica pokazala obraz po operaciji: skoraj je ne bi prepoznali

B.R.
30. 09. 2026 15.15
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Zvezdnica je po obsežni operaciji čeljusti v zahtevnem obdobju okrevanja. Zaradi močne otekline je njen obraz trenutno precej drugačen, čeljust pa ima zaprto, zato ne more normalno govoriti in jesti.

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Tokratni poseg naj ne bi bil le estetski

Farrah Abraham po operaciji čeljusti.
Farrah Abraham po operaciji čeljusti. FOTO: Profimedia

Nekdanja zvezdnica resničnostne oddaje Teen Mom Farrah Abraham je o težavah s čeljustjo govorila že maja letos. Takrat je v podkastu Pillow Talk povedala, da ima, kot je sama opisala, degenerativno bolezen diska v čeljusti in da je ne more več normalno odpirati. Napovedala je velik operativni poseg, za katerega je dejala, da ga ne želi zaradi videza, temveč zato, ker je postal potreben.

Nedavni poseg je bil opravljen na obeh straneh čeljusti. Po njem je sledila izrazita oteklina, ki je pri tovrstnih operacijah sicer pričakovana. Ameriško združenje plastičnih kirurgov pojasnjuje, da oteklina po operaciji čeljusti hitro doseže vrh v prvih dneh, nato pa se postopoma zmanjšuje, medtem ko lahko manjša oteklina vztraja še več mesecev.

Trenutno ne more niti normalno govoriti

Resničnostna zvezdnica se je po posegu pojavila na prenosu v živo, ki ga je objavila njena hči Sophia. Ker ni mogla govoriti, je v rokah držala napis, s katerim je pojasnila, da je prestala operacijo in trenutno ne more govoriti.

Po poročanju Page Six ima čeljust zaprto, zato bo morala več tednov uživati tekočo hrano. Njena menedžerka Chrissy Johnston je povedala tudi, da jo spremljata močna bolečina in izrazita oteklina, začasno pa naj bi izgubila tudi sluh na desnem ušesu.

Sama je svoje trenutno stanje opisala precej nazorno. Na družbenih omrežjih je zapisala, da se počuti kot Frankenstein, obenem pa izrazila upanje, da se bo njen obraz v približno treh mesecih vrnil v običajno stanje.

Farrah Abraham
Farrah Abraham FOTO: AP

Njena podoba se je skozi leta močno spreminjala

Farrah Abraham je že več kot desetletje zelo odprta glede estetskih posegov. Njeno spreminjanje videza so mediji spremljali praktično od začetka njene televizijske kariere.

E! je že leta 2012 poročal o rinoplastiki in vstavitvi vsadka v brado. Takrat je za oba posega plačala približno 16.000 evrov, pred tem pa je leta 2010 prestala tudi povečanje prsi, ki je po takratnih navedbah stalo približno 5.000 evrov.

Kasneje je javno govorila tudi o drugih posegih in estetskih postopkih. People je poročal, da je Abraham v preteklosti zagovarjala tako imenovane preventivne estetske posege in dejala, da jih je začela opravljati že v dvajsetih letih.

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Viri: Page Six, OK! Magazine, RadarOnline, People, Complex, E! News

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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Film/tv

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