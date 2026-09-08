Serijo so skoraj odpovedali, danes je kultna: Zvezdne steze praznujejo 60 let

Zvezdne steze praznujejo 60 let

Danes, 8. septembra 2026, mineva natanko 60 let od prvega predvajanja izvirne serije Zvezdne steze. Prva epizoda z naslovom The Man Trap je bila v Združenih državah Amerike predvajana 8. septembra 1966 na televizijski mreži NBC.

icon-expand Zvezdne steze praznujejo 60 let. FOTO: Profimedia

Po podatkih Paramount+ je prav ta datum postal tudi dan, ko ljubitelji Zvezdnih stez vsako leto praznujejo tako imenovani dan Zvezdnih stez. Letos je seveda nekoliko drugače, saj gre za okroglo 60. obletnico. Toda obstaja zanimiva podrobnost: The Man Trap ni bila prva epizoda, ki so jo ustvarjalci posneli. Bila je prva, ki so jo gledalci dejansko videli na televiziji.

Serija, ki se je začela z Williamom Shatnerjem in Leonardom Nimoyem

V središču zgodbe je bila vesoljska ladja Enterprise in njena posadka, ki je raziskovala oddaljene planete ter se srečevala z neznanimi civilizacijami. Kapitana Jamesa T. Kirka je igral William Shatner, njegov najbolj prepoznavni sopotnik pa je bil Spock, ki ga je upodobil Leonard Nimoy. Zdravnika Leonarda McCoya je igral DeForest Kelley. Prav odnos med Kirkom, Spockom in McCoyem je postal eden od temeljev serije. Njihova različna razmišljanja so ustvarjala napetost, vendar tudi humor in človeškost, zaradi česar Zvezdne steze niso bile zgolj zgodba o potovanju skozi vesolje.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 5 Star Trek









Zvezdne steze so bile sprva precej drugačne

Ko je Gene Roddenberry leta 1966 svojo zamisel pripeljal na televizijo, ni ustvaril tipične vesoljske pustolovščine. Serija je uporabljala znanstveno fantastiko za pripovedovanje zgodb o družbi, politiki, vojni, predsodkih in odnosih med ljudmi. Prav zato je bila za svoj čas nenavadno napredna. Eden od prepoznavnih elementov je bila tudi raznolika zasedba posadke Enterprise. Na mostu so bili poleg Američanov tudi liki različnih narodnosti, pomembno vlogo pa je imela tudi Uhura, ki jo je igrala Nichelle Nichols. Zvezdne steze so tako predstavljale prihodnost, v kateri sodelovanje med različnimi ljudmi ni bilo nekaj nenavadnega, temveč temelj preživetja in napredka.

Prva epizoda ni bila tista, ki jo je Roddenberry prvotno posnel

Zgodba o začetku Zvezdnih stez ima še eno zanimivost. Roddenberry je za NBC najprej pripravil pilotno epizodo The Cage, v kateri kapitan Enterprise še ni bil James Kirk. V glavni vlogi je bil Jeffrey Hunter kot kapitan Christopher Pike. Televizijska mreža pilotne epizode ni sprejela, vendar je Roddenberry dobil nenavadno drugo priložnost. Posneli so nov pilot, ki je predstavil Kirka, Spocka in preostalo zasedbo, nato pa je NBC serijo naročil. Ko je bila serija septembra 1966 prvič predvajana, pa so gledalci videli The Man Trap. Smithsonian National Air and Space Museum prav tako kot datum začetka izvirnih Zvezdnih stez navaja 8. september 1966.

Serija je preživela le tri sezone

Danes si je težko predstavljati, da so bile Zvezdne steze nekoč televizijska serija, za katero je kazalo, da bo hitro izginila. Izvirna serija je bila odpovedana po treh sezonah in je imela skupaj 79 epizod. Toda po koncu predvajanja se je zgodilo nekaj, česar televizijski ustvarjalci niso mogli povsem predvideti. Serija je dobila ogromno privržencev. Ponovitve so ji prinesle novo občinstvo, ljubitelji pa so začeli organizirati srečanja in konvencije. Prav ta zvestoba je pomagala, da Zvezdne steze niso ostale pozabljena serija iz šestdesetih let.

icon-expand Serija je preživela le tri sezone. FOTO: Profimedia

Nato so prišli filmi in nove serije

Leta 1979 so Zvezdne steze prvič prišle tudi na velika platna s filmom Star Trek: The Motion Picture. Sledili so številni drugi filmi, v katerih so se vračali člani izvirne zasedbe. Pozneje se je vesolje Zvezdnih stez še močno razširilo. Prišli so The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise in številne poznejše serije. Po podatkih, ki jih je ob 60. obletnici objavil MediaPost, je franšiza do danes zrasla na 13 televizijskih serij in 14 celovečernih filmov. To pomeni, da je zgodba, ki se je leta 1966 začela z eno samo vesoljsko ladjo, v šestih desetletjih postala ena največjih znanstvenofantastičnih franšiz v zgodovini.

Šestdeseta leta so dobila pogled v prihodnost

Morda je največja posebnost Zvezdnih stez v tem, da niso prihodnosti predstavljale zgolj kot prostora z naprednimi stroji. Njihov prihodnji svet je temeljil tudi na ideji, da bi človeštvo lahko premagalo številne svoje sedanje težave. Raziskovanje neznanega je bilo pomembnejše od osvajanja, sodelovanje od konflikta, znanje pa od strahu. Prav ta optimizem je eden od razlogov, zaradi katerih je franšiza preživela toliko generacij. Uradna stran Zvezdnih stez ob letošnji obletnici poudarja prav tri ideje, ki so povezane z njeno dediščino: upanje, raziskovanje in pogum.

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60. obletnico spremljajo številne posebne prireditve

Letošnja obletnica ni ostala zgolj pri spominu na preteklost. Organizatorji so pripravili številne dogodke, projekcije in druge dejavnosti za ljubitelje po svetu. Uradna stran Zvezdnih stez med drugim navaja posebne dogodke v Londonu, kjer so postaje podzemne železnice King's Cross St Pancras in South Kensington za dva dni dobile podobo, povezano s franšizo. Pripravljene so bile tudi posebne projekcije in druge izkušnje za oboževalce. V Združenih državah Amerike so obletnico zaznamovali tudi s posebnimi kinematografskimi projekcijami. Revija Variety je poročala o številnih dogodkih, povezanih s 60. obletnico, med njimi tudi o poskusih postavitve svetovnega rekorda v vulkanskem pozdravu.

Zvezdne steze so vplivale tudi na resnični svet

Vpliv serije ni ostal omejen na televizijske zaslone. Njene ideje so navdihovale znanstvenike, inženirje in ljudi, ki so odraščali ob predstavah o prihodnosti. Komunikatorji iz serije so na primer postali eden od simbolov tehnologije, ki jo je občinstvo nekoč dojemalo kot znanstveno fantastiko. Danes so mobilni telefoni z vidika osnovne ideje komunikacije na daljavo precej bolj zmogljivi od naprav, ki so jih uporabljali člani posadke Enterprise. Seveda Zvezdne steze niso napovedale vsakega tehnološkega razvoja, vendar so pomagale ustvariti predstavo o tem, kako bi lahko bila videti prihodnost.

Kaj bo z Zvezdnimi stezami v prihodnosti?

Šestdeseta obletnica prihaja v nekoliko nenavadnem trenutku. Franšiza je še vedno izjemno priljubljena, vendar je njena prihodnost manj jasna, kot bi pričakovali ob tako pomembnem jubileju. Španski časnik El País je ob današnji obletnici opozoril, da trenutno ni v nastajanju nove igrane serije Zvezdne steze, kar je po več kot desetletju neprekinjene produkcije precejšnja sprememba. Obenem se zaključujeta tudi seriji Strange New Worlds in Starfleet Academy. Kljub temu pri Paramountu poudarjajo pomen franšize in njene prihodnosti. Za Zvezdne steze je torej šestdeset let hkrati pogled nazaj in vprašanje, kam naprej. Ko je leta 1966 na televiziji prvič zazvenelo uvodno pripovedovanje o potovanju ladje Enterprise, si verjetno nihče ni mogel predstavljati, da bo ta serija preživela šest desetletij. Danes je jasno, da Zvezdne steze niso postale kultne zgolj zaradi vesoljskih ladij, nezemljanov in tehnologije. Njihova največja moč je bila vedno ideja, da prihodnost ni nujno nekaj, česar se moramo bati. Lahko je tudi nekaj, kar si šele ustvarimo. In zato po 60 letih njihovo znamenito sporočilo še vedno zveni presenetljivo aktualno: prihodnost je tam, kamor se šele odpravljamo.

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