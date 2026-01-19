Moskisvet.com
Zlati sanjski moški: Italija
Film/tv

Njega si želi osvojiti 16 žensk

M.S.
19. 01. 2026 09.35
0

Danes ob 21.05 na POP TV in VOYO prihaja Zlati sanjski moški Italije. V razkošni rimski vili bo 61-letni Massimiliano – Max, predan oče dveh hčera, spoznal 16 samozavestnih in očarljivih žensk, ki se bodo podale na romantično pot do njegovega srca. Ste pripravljene?

Resničnostna serija Zlati sanjski moški: Italija spremlja 61-letnega Massimiliana – Maxa, predanega očeta dveh hčera, ki se po letih postavljanja družine na prvo mesto znova odpre ljubezni. V čudoviti rimski vili ga pričaka 16 očarljivih, samozavestnih žensk, vsaka s svojo zgodbo in posebnim načinom, kako osvojiti njegovo srce. A pot do ljubezni ni preprosta. Katera se bo dotaknila Maxovega srca?

Zlati sanjski moški: Italija
Zlati sanjski moški: Italija FOTO: 24ur.com
Novo na VOYO: Preverite, kaj prinaša januar
Preberi še
Novo na VOYO: Preverite, kaj prinaša januar

Nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške prihaja na VOYO 26. januarja.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Zlati sanjski moški Italija Massimiliano romantična oddaja resničnostni šov VOYO
