Njega si želi osvojiti 16 žensk

Resničnostna serija Zlati sanjski moški: Italija spremlja 61-letnega Massimiliana – Maxa, predanega očeta dveh hčera, ki se po letih postavljanja družine na prvo mesto znova odpre ljubezni. V čudoviti rimski vili ga pričaka 16 očarljivih, samozavestnih žensk, vsaka s svojo zgodbo in posebnim načinom, kako osvojiti njegovo srce. A pot do ljubezni ni preprosta. Katera se bo dotaknila Maxovega srca?
