Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Zlati sanjski moški: Avstralija
Film/tv

61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami

M.S.
05. 01. 2026 08.22
1

Ne zamudite prve sezone oddaje Zlati sanjski moški: Avstralija, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21.00 na POP TV. V oddaji se bo 61-letni vdovec Barry Bear Myrden podal na čustveno pot iskanja nove ljubezni ter med več kot 20 ženskami skušal najti tisto, ki mu bo znova ogrela srce.

Ponedeljek

61-letni vdovec Barry Bear Myrden je pripravljen na novo priložnost. Spozna 20 izjemnih žensk, ki v zrelih letih iščejo ljubezen. Upravljalka dvigal, radijska voditeljica, medicinska sestra – nabor je res pester! Na koktajl zabavi Sunny ukrade Beara, a jo prekine vsiljivka Kim. Bianca razkrije svoj strah pred zavrnitvijo, Jan pa prejme vrtnico prvega vtisa.

Zlati sanjski moški: Avstralija
Zlati sanjski moški: Avstralija FOTO: 24ur.com
Pet ribičev na lovu za legendarnim tropskim velikanom
Preberi še
Pet ribičev na lovu za legendarnim tropskim velikanom

Torek

Zlata dekleta se v nov dan zbudijo polne pričakovanj. Bear izbere eno od svojih dam za zmenek in jo odpelje na jadranje. Med njima se ustvari globoka vez in čudno bi bilo, če dama ne bi prejela vrtnice. Sledi skupinski zmenek s filmsko tematiko, ki v nekaterih prebudi globoka čustva, saj se Shamse zlomi. Na podelitvi vrtnic jo Bear potolaži na poseben način.

Zlati sanjski moški: Avstralija.
Zlati sanjski moški: Avstralija. FOTO: VOYO
Franko Bajc: "Tudi če mi noge odrežejo, ne bom odnehal"
Preberi še
Franko Bajc: "Tudi če mi noge odrežejo, ne bom odnehal"

Sreda

Bear prijezdi na konju in svojim damam pripravi poseben izziv s kravami. Bianca zasije, ko spregovori o postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo. Gera na samostojnem zmenku uspe zanetiti iskrico, medtem ko ostale ženske med kosilom poveže prisrčna debata. Sunny navduši Beara, Katrina je zaskrbljena, saj bo ena od njih odšla domov. Ljubezen je vse bližje.

Zlati sanjski moški: Avstralija.
Zlati sanjski moški: Avstralija. FOTO: VOYO
Vpogled v najzahtevnejše urjenje slovenske specialne enote
Preberi še
Vpogled v najzahtevnejše urjenje slovenske specialne enote

Četrtek

Bear popelje Terri na čaroben zmenek v lunapark, kjer se mu ona odpre glede svojih preteklih srčnih razočaranj. Na zvezdniški dobrodelni prireditvi ženskam uspe zbrati lep kup denarja. Sunny brez zadržkov z ostalimi deli svojo izkušnjo z rakom. Nato pa je pred vsemi podelitev vrtnic, kar pomeni, da se bosta kar dve dami morali posloviti od Beara in se vrniti domov.

Zlati sanjski moški: Avstralija.
Zlati sanjski moški: Avstralija. FOTO: VOYO
Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju
Preberi še
Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju

Petek

V vili zavlada posebna mrzlica, nato pa Bear svoje dame preseneti s kampiranjem, ki vse pretrese. Zmenek z eno od njegovih snubk poglobi njuno vez, medtem ko zmeda, dvomi in zvite igre stopnjujejo napetost. Približuje se tudi nova podelitev vrtnic, ko se bo Bear poslovil še od ene od svojih zlatih deklet. A tokrat bo šokiran tudi on!

Zlati sanjski moški: Avstralija.
Zlati sanjski moški: Avstralija. FOTO: VOYO
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
Preberi še
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Zlati sanjski moški Avstralija Barry Bear Myrden resničnostni šov POP TV oddaje
Glasba

Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug

Skrivnosti

Baba Vanga: Srhljiva napoved za 2026

SORODNI ČLANKI
Pri 66 letih mlajši kot kdarkoli? Cowell razkril, kako

Pri 66 letih mlajši kot kdarkoli? Cowell razkril, kako

Kaj se zgodi, ko potnik umre med letom?

Kaj se zgodi, ko potnik umre med letom?

Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug

Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug

Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?

Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?

Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni

Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni

Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga

Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga

Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?

Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?

Kdaj bi morali večerjati pozimi?

Kdaj bi morali večerjati pozimi?

Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju

Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju

Kontakt z bivšo partnerko v novem razmerju – da ali ne?

Kontakt z bivšo partnerko v novem razmerju – da ali ne?

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tamiflu 05. 01. 2026 17.52
0 0
vsaj nasexal se bo, ni slabo
ODGOVORI
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Sophie Turner zavrnila ugibanja o razmerju s Chrisom Martinom
Sophie Turner zavrnila ugibanja o razmerju s Chrisom Martinom
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
Okusno.je
Popolna enolončnica za popraznične dni
Popolna enolončnica za popraznične dni
Zadovoljna.si
Mini rdeča obleka, v kateri je ukradla vso pozornost
Mini rdeča obleka, v kateri je ukradla vso pozornost
Moskisvet.com
Uganete, kdo je to?
Uganete, kdo je to?
Bibaleze.si
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Cekin.si
Krajši delovni čas delavcev pred upokojitvijo: lahko bodo koristili ta sistem
Krajši delovni čas delavcev pred upokojitvijo: lahko bodo koristili ta sistem
Dominvrt.si
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite to
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite to
Vizita.si
Skoraj vsi v njegovi družini so zboleli za demenco, on pravi 'jaz ne bom'
Skoraj vsi v njegovi družini so zboleli za demenco, on pravi 'jaz ne bom'
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356