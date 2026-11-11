Umrl je legendarni Stacy Keach: Vsi se ga spomnijo iz serije Mistralova hči

Umrl je Stacy Keach: novico potrdila njegova žena

Ameriški igralec Stacy Keach je umrl na svojem domu v kraju Magdalenka na Poljskem. Star je bil petinosemdeset let. Kot je poročala tiskovna agencija Associated Press, je novico sporočila njegova žena Magosia Tomassi Keach. Igralec je umrl po dolgotrajnem boju z resnimi težavami s srcem in srčnim popuščanjem. Njegova žena je v izjavi zapisala, da je bil ne le izjemen igralec, ki so ga občudovali gledalci po vsem svetu, temveč tudi njen ljubljeni mož, življenjski sopotnik in srce njihove družine. Dodala je, da bo za njim ostala velika praznina, vendar bodo njegov izjemni duh, prepoznavni glas in ljubezen, ki jo je delil z bližnjimi, živeli naprej.

icon-expand Stacy Keach FOTO: Profimedia

Najbolj znan je bil kot detektiv Mike Hammer

Čeprav je Stacy Keach v svoji karieri odigral številne filmske in televizijske vloge, ga je širša javnost najbolj poznala kot zasebnega detektiva Mika Hammerja. V televizijski seriji Mickey Spillane's Mike Hammer je upodobil neustrašnega zasebnega detektiva, ki se je znašel sredi nevarnih primerov, kriminalnih zgodb in obračunov s podzemljem. Vloga mu je prinesla veliko prepoznavnost, pozneje pa se je k temu liku še večkrat vrnil. Kot je ob njegovi smrti poročal ameriški televizijski portal TVLine, je Keach pustil pomemben pečat tudi v serijah Titus, Prison Break in Blue Bloods. V seriji Prison Break je igral zaporniškega upravnika Henryja Popea, v priljubljeni kriminalni drami Blue Bloods pa je upodobil nadškofa, pozneje kardinala Kevina Kearnsa. Njegove vloge so bile pogosto zaznamovane z avtoriteto, odločnostjo in izrazito osebnostjo.

icon-expand Stacy Keach kot Hemingway. FOTO: Profimedia

Od Fat City do Ameriške prevare

Keach ni bil zgolj televizijski igralec. Pomemben del njegove kariere so predstavljali tudi filmi. Med odmevnejšimi je bila športna drama Fat City iz leta 1972, ki jo je režiral John Huston. Nastopil je tudi v filmih The Long Riders, Up in Smoke, American History X in The Bourne Legacy. Za svoje delo je prejel številna priznanja. Leta 1970 je bil nominiran za gledališko nagrado tony za vlogo Buffala Billa v broadwayski predstavi Indians. Zlati globus pa je osvojil za upodobitev pisatelja Ernesta Hemingwaya v televizijski miniseriji Hemingway iz leta 1988. Njegov talent ni bil omejen samo na igro pred kamero. Imel je namreč tudi izjemno prepoznaven, globok glas, zaradi katerega je postal cenjen pripovedovalec. Dolga leta je posojal glas dokumentarni kriminalni seriji American Greed, v kateri so predstavljali resnične zgodbe finančnih prevar, goljufij in milijonskih oškodovanj. O njegovi izjemno raznoliki karieri je ob novici o smrti obširno poročal tudi TheWrap, ki je izpostavil njegovo sposobnost prepričljivega prehajanja med gledališkimi, filmskimi in televizijskimi vlogami.

icon-expand Stacy Keach FOTO: Profimedia

Življenje, ki ga je zaznamovalo tudi gledališče

Stacy Keach se je rodil drugega junija 1941 v mestu Savannah v ameriški zvezni državi Georgia. Igralski poklic mu ni bil tuj že od otroštva, saj sta bila v gledališkem svetu dejavna tudi njegova starša. Študiral je na kalifornijski univerzi Berkeley, nato pa izobraževanje nadaljeval na ugledni dramski šoli Yale. Kot Fulbrightov štipendist je študiral tudi na londonski akademiji za glasbo in dramsko umetnost. Preden je postal znan televizijski in filmski obraz, si je ustvaril ime predvsem na gledaliških odrih. Med drugim je igral v številnih Shakespearovih delih, med njimi v Hamletu, Macbethu in Kralju Learu. Leta 2015 je bil sprejet v Ameriško gledališko hišo slavnih, kar je bilo pomembno priznanje za njegovo dolgoletno delo na odrskih deskah. Stacy Keach je za seboj pustil bogato igralsko zapuščino, ki sega od klasičnega gledališča do priljubljenih televizijskih serij in hollywoodskih filmov. Gledalci se ga bodo spominjali predvsem po njegovem značilnem glasu, močni odrski prezenci in številnih likih, s katerimi je zaznamoval več generacij.

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