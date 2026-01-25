Zakaj se je Sandra Bullock umaknila iz Hollywooda?

Sandra Bullock je več kot tri desetletja ena najbolj prepoznavnih igralk v Hollywoodu. Od adrenalinskega Speeda do ganljivega The Blind Side in lahkotnih romantičnih komedij. A v zadnjih letih je njena prisotnost v javnosti skoraj izginila. Kot poročajo številni tuji mediji, razlog ni v naveličanosti Hollywooda, temveč v osebni življenjski prelomnici.

Smrt partnerja, ki je spremenila vse

Avgusta 2023 je Sandra Bullock izgubila dolgoletnega partnerja Bryana Randalla. Kot piše People, se je Randall več let tiho boril z ALS – neozdravljivo nevrološko boleznijo. Njegova bolezen ni bila javno znana, saj sta se oba zavestno odločila za popolno zasebnost. Bullockova je bila ob njem vse do konca. Po poročanju Page Six je opustila vse profesionalne obveznosti in se posvetila izključno skrbi zanj in družini. Po njegovi smrti pa je sledil popoln umik iz javnosti.

Tiha, a izjemno močna zveza z Bryanom Randallom

Sandra Bullock in Bryan Randall nikoli nista bila klasičen hollywoodski par. Brez rdečih preprog, brez skupnih intervjujev in brez razkazovanja zasebnosti na družbenih omrežjih. Kot piše People, sta se spoznala leta 2015, ko je Randall kot fotograf delal na rojstnodnevni zabavi njenega sina. Od takrat sta živela umaknjeno, daleč od oči javnosti. V redkih izjavah je Bullockova Randalla opisovala kot svojo življenjsko oporo in 'najboljšega očeta, ki si ga njeni otroci lahko želijo'.

Zavestna odločitev, ne beg

Kot pišejo ameriški mediji, se Sandra Bullock ni umaknila zato, ker bi bežala pred svetom. Šlo je za zavestno in zelo osebno odločitev. Po smrti partnerja je dala prednost otrokoma in mirnemu življenju, stran od kamer, naslovnic in nepotrebnih vprašanj. Slava je nikoli ni zares mikala. V preteklih intervjujih je večkrat poudarila, da jo zanima film, ne pozornost.

Se Sandra Bullock vrača?

Po poročanju Variety in Deadline se Bullockova počasi vrača pred kamere, vendar brez pritiska in po lastnih pravilih. Med projekti, o katerih se govori, je nadaljevanje filma Praktična magija z Nicole Kidman ter nov film s Keanujem Reevesom, s katerim jo povezuje dolgoletno prijateljstvo.

