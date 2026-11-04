To je najljubši film Johnnyja Deppa: Večina ga verjetno sploh ne pozna

Johnny Depp svoje navdušenje nad filmom nikoli ni skrival. V intervjuju za revijo ShortList je povedal, da je zanj to eden najboljših filmov vseh časov. Opisal ga je kot izjemno zabavnega, polnega nepozabnih dialogov, a hkrati tudi presenetljivo resnega in poetičnega. Priznal je celo, da je bil lik Withnaila eden od navdihov za njegovo upodobitev kapitana Jacka Sparrowa v filmski franšizi Pirati s Karibov. V poznejših izjavah je film označil za enega tistih, ki bi si jih lahko ogledal znova in znova. Dejal je, da ga noben drug film ni tako nasmejal in hkrati navdal s tolikšno mešanico veselja in tesnobe. Po njegovem mnenju gre za pravo filmsko mojstrovino.

icon-expand Johnny Depp FOTO: Profimedia

O čem govori film Withnail and I?

Withnail and I je britanska črna komedija iz leta 1987, ki jo je napisal in režiral Bruce Robinson. V glavnih vlogah nastopata Richard E. Grant kot Withnail in Paul McGann kot njegov prijatelj, znan zgolj kot "I". Zgodba spremlja dva brezposelna igralca, ki konec šestdesetih let živita v Londonu. Njuno vsakdanje življenje zaznamujejo pomanjkanje denarja, neuspešne igralske ambicije, alkohol in občutek, da se nikamor ne premakneta. Ker sta naveličana mestnega vrveža in lastnega životarjenja, se odločita za pobeg na podeželje. Odpravita se v odmaknjeno hišo v jezerski pokrajini Lake District, ki pripada Withnailovemu bogatemu stricu Montyju. Toda njune počitnice se hitro spremenijo v niz nerodnih, neprijetnih in komičnih dogodivščin. Namesto miru in sprostitve ju pričakajo slabo vreme, neprijetni domačini in številne težave, ki še poudarijo njuno nepripravljenost na samostojno življenje.

icon-expand Film Withnail and I je najljubši film slovitega Johnnyja Deppa. FOTO: Profimedia

Zaplete se tudi, ko ju obišče stric Monty, ki pokaže posebno zanimanje za Withnailovega prijatelja. Situacija postane neprijetna, prijatelja pa se znajdeta v še eni izmed številnih nenavadnih okoliščin, iz katerih se poskušata rešiti po svojih najboljših močeh. Film se nato vrne v London, kjer se zgodba sklene z bolj melanholičnim tonom. Pod plastjo črnega humorja se namreč skriva pripoved o prijateljstvu, strahu pred odraščanjem, neuresničenih sanjah in minevanju mladosti. Čeprav je film poln duhovitih dialogov in absurdnih prizorov, je prav njegova grenko-sladka plat tista, zaradi katere je postal kultna klasika. Withnail and I tako ni zgolj komedija o dveh neuspešnih igralcih, temveč tudi zgodba o obdobju življenja, ko se zdi, da je prihodnost še polna možnosti, čeprav se počasi začenja zavedanje, da se čas neizogibno izteka.

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Zakaj je film kulten?

Film je znan po izjemno duhovitih dialogih, črnem humorju, nepozabnih likih in odlični igri Richarda E. Granta (Withnail) ter Paula McGanna (I). Pogosto ga omenjajo kot eno najbolj prepoznavnih britanskih komedij osemdesetih let. Gre za zgodbo o prijateljstvu, izgubljeni mladosti, alkoholu, sanjah in strahu pred življenjem, ki ga je treba nekoč vendarle začeti živeti. Na površini je videti zelo smešen, v ozadju pa precej melanholičen.

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