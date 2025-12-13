Znana igralka umrla v prometni nesreči

Igralski svet žaluje za igralko, ki je svoje življenje tragično izgubila med prečkanjem križišča.

Igralski svet žaluje za Wenne Alton Davis, igralko, ki je med drugim nastopila v priljubljeni seriji Čudovita gospa Maisel. Davis, rojena kot Wendy Davis, je v ponedeljek, 8. decembra, izgubila življenje v hudi prometni nesreči v središču Manhattna. Stara je bila 60 let.

Usodni trk v Midtownu

Po podatkih newyorške policije je Davis prečkala križišče West 53rd Street in Broadway, ko je nanjo med zavijanjem levo trčil črn Cadillac XT6 letnik 2023, ki ga je vozil 61-letni moški. Reševalci so igralko s hudimi poškodbami glave in telesa prepeljali v bolnišnico Mount Sinai West, kjer so jo razglasili za mrtvo. Voznik je ostal na kraju nesreče in ni bil poškodovan. Policija je potrdila, da trenutno ni vloženih obtožb, preiskava pa poteka v okviru enote za preiskovanje trčenj newyorške policije.

Zadnji stik s sosedom

Eden od njenih sosedov, Edward Reynoso, je za medije povedal, da sta se z Davis še isti dan srečala. Spomnil se je njenih zadnjih besed: "Rada te imam, cenim te." Njegovo pričevanje je še dodatno pretreslo skupnost, ki jo je igralkina smrt močno prizadela.

Igralska pot Wenne Alton Davis

Davis je bila najbolj prepoznavna po vlogi policistke v 5. sezoni serije The Marvelous Mrs. Maisel, ki je izšla leta 2023 in je predstavljala njen zadnji televizijski nastop. Njena kariera je obsegala številne filmske in televizijske projekte, med drugim: Ladies Room (2004), Rescue Me (2009), Shame (2011), The Normal Heart (2014), American Odyssey (2015), Blindspot (2019), New Amsterdam (2019), Girls5eva (2022). Wenne je v New York prišla v mladosti, sprva kot stand-up komičarka, kasneje pa se je posvetila igranju.

Žalostna zgodovina izgub v ekipi Čudovite gospe Maisel

Njena smrt je že druga tragedija, ki je prizadela igralsko ekipo serije. Leta 2019 je umrl Brian Tarantina, ki je v seriji upodobil Jackieja, voditelja komičnega kluba The Gaslight. Našli so ga mrtvega v njegovem stanovanju na Manhattnu, potem ko je bil dalj časa bolan. Ekipa serije se je takrat poklonila Tarantinu z ganljivim zapisom: "The Gaslight ne bo enak brez tebe. Hvala, ker si delil toliko smeha z nami."

Spomin na igralko

Wenne Alton Davis je za seboj pustila bogato igralsko zapuščino in številne sodelavce, ki so jo opisovali kot toplo, predano in iskreno umetnico. Njena smrt je pretresla tako newyorško gledališko skupnost kot oboževalce serije Čudovita gospa Maisel.

