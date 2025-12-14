Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali

Wayne Knight, ki ga televizijski gledalci najbolje poznajo kot nepozabnega Newmana iz kultne serije Seinfeld, se je pri 70 letih vrnil v središče pozornosti. Igralec, ki je postal sinonim za enega najbolj ikoničnih stranskih likov v zgodovini televizije, je navdušil na rdeči preprogi ob premieri grozljivke Five Nights at Freddy's 2 v Los Angelesu.
Vrnitev na velika platna
Knight se je na premieri v TCL Chinese Theatre pojavil v elegantni kombinaciji kostanjeve puli majice in črnega suknjiča, kar je pritegnilo pozornost fotografov in oboževalcev. V nadaljevanju uspešnice igra lik učitelja naravoslovja, gospoda Berga – vlogo, ki jo je občinstvo že označilo za eno najbolj zanimivih v filmu.
Film, ki temelji na priljubljeni videoigri, je po premieri dosegel izjemen komercialni uspeh. Že v prvih dneh je presegel 110 milijonov dolarjev prihodkov in podrl več rekordov, med drugim največjo decembrsko premiero grozljivke.
Kritike neusmiljene, gledalci pa množično v kinematografe
Čeprav film ruši rekorde gledanosti, so kritiki precej manj navdušeni. Na Rotten Tomatoes se ocene gibljejo med 12 in 15 odstotki, kar ga uvršča med najslabše ocenjene filme leta. Eden od kritikov je zapisal, da gre za neopravičljivo nadaljevanje, ki ne ponudi niti pravega strahu niti zabave.
Kljub temu zanimanje občinstva ne pojenja – franšiza, ki temelji na videoigrah Scotta Cawthona, ima izjemno predano bazo oboževalcev, kar se odraža tudi v uspehu prvega filma iz leta 2023.
Knightova bogata kariera
Wayne Knight je v svoji karieri ustvaril številne nepozabne vloge. Poleg Newmana iz Seinfelda je zaslovel tudi kot računalniški programer Dennis Nedry v Spielbergovem Jurskem parku, nastopil v seriji 3rd Rock from the Sun in posodil glas v animirani uspešnici Space Jam.
Njegova filmska pot vključuje celo nastop ob Sharon Stone v kultnem prizoru zasliševanja v filmu Basic Instinct.
Osebna preobrazba: izguba 45 kilogramov
Knight je v zadnjih letih presenetil tudi z izjemno telesno preobrazbo. Igralec je razkril, da je od devetdesetih let izgubil približno 45 kilogramov, vendar ne zaradi hitrih diet, temveč postopoma, skozi več let sprememb življenjskega sloga.
V preteklosti je priznal, da je poskusil vse, kar je mogoče, od terapij do medicinskih posegov, vendar podrobnosti ni želel razkrivati. Poudaril je, da je bil motiviran predvsem zaradi družinske zgodovine srčnih bolezni.
Knight je v enem od intervjujev dejal, da se je po izgubi teže soočil z manj vlogami, saj so ga režiserji dolgo dojemali kot večjega igralca. A kot kaže, se je Hollywood zdaj navadil na njegov novi videz – in Knight se vrača v ospredje.
Prihodnost franšize
Soigralec Matthew Lillard je že namignil, da bi lahko nastal tudi tretji film, čeprav uradnih potrditev še ni. Glede na uspeh drugega dela je nadaljevanje skoraj neizogibno.
