Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Wayne Knight
Film/tv

Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali

E.R.
14. 12. 2025 00.30
0

Wayne Knight, legendarni Newman iz Seinfelda, je pri 70 letih navdušil na premieri Five Nights at Freddy's 2. Preberite, kako se je igralec vrnil v ospredje in zakaj film kljub kritikam ruši rekorde.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Wayne Knight, ki ga televizijski gledalci najbolje poznajo kot nepozabnega Newmana iz kultne serije Seinfeld, se je pri 70 letih vrnil v središče pozornosti. Igralec, ki je postal sinonim za enega najbolj ikoničnih stranskih likov v zgodovini televizije, je navdušil na rdeči preprogi ob premieri grozljivke Five Nights at Freddy's 2 v Los Angelesu.

Wayne Knight v seriji Seinfeld.
Wayne Knight v seriji Seinfeld. FOTO: Profimedia

Vrnitev na velika platna

Knight se je na premieri v TCL Chinese Theatre pojavil v elegantni kombinaciji kostanjeve puli majice in črnega suknjiča, kar je pritegnilo pozornost fotografov in oboževalcev. V nadaljevanju uspešnice igra lik učitelja naravoslovja, gospoda Berga – vlogo, ki jo je občinstvo že označilo za eno najbolj zanimivih v filmu.

Film, ki temelji na priljubljeni videoigri, je po premieri dosegel izjemen komercialni uspeh. Že v prvih dneh je presegel 110 milijonov dolarjev prihodkov in podrl več rekordov, med drugim največjo decembrsko premiero grozljivke.

Kritike neusmiljene, gledalci pa množično v kinematografe

Čeprav film ruši rekorde gledanosti, so kritiki precej manj navdušeni. Na Rotten Tomatoes se ocene gibljejo med 12 in 15 odstotki, kar ga uvršča med najslabše ocenjene filme leta. Eden od kritikov je zapisal, da gre za neopravičljivo nadaljevanje, ki ne ponudi niti pravega strahu niti zabave.

Kljub temu zanimanje občinstva ne pojenja – franšiza, ki temelji na videoigrah Scotta Cawthona, ima izjemno predano bazo oboževalcev, kar se odraža tudi v uspehu prvega filma iz leta 2023.

Knightova bogata kariera

Wayne Knight je v svoji karieri ustvaril številne nepozabne vloge. Poleg Newmana iz Seinfelda je zaslovel tudi kot računalniški programer Dennis Nedry v Spielbergovem Jurskem parku, nastopil v seriji 3rd Rock from the Sun in posodil glas v animirani uspešnici Space Jam.

Njegova filmska pot vključuje celo nastop ob Sharon Stone v kultnem prizoru zasliševanja v filmu Basic Instinct.

Osebna preobrazba: izguba 45 kilogramov

Knight je v zadnjih letih presenetil tudi z izjemno telesno preobrazbo. Igralec je razkril, da je od devetdesetih let izgubil približno 45 kilogramov, vendar ne zaradi hitrih diet, temveč postopoma, skozi več let sprememb življenjskega sloga.

V preteklosti je priznal, da je poskusil vse, kar je mogoče, od terapij do medicinskih posegov, vendar podrobnosti ni želel razkrivati. Poudaril je, da je bil motiviran predvsem zaradi družinske zgodovine srčnih bolezni.

Knight je v enem od intervjujev dejal, da se je po izgubi teže soočil z manj vlogami, saj so ga režiserji dolgo dojemali kot večjega igralca. A kot kaže, se je Hollywood zdaj navadil na njegov novi videz – in Knight se vrača v ospredje.

Prihodnost franšize

Soigralec Matthew Lillard je že namignil, da bi lahko nastal tudi tretji film, čeprav uradnih potrditev še ni. Glede na uspeh drugega dela je nadaljevanje skoraj neizogibno.

Vroče novice iz sveta slavnih
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Daily Mail

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Wayne Knight slavni znani igralci preobrazba hujšanje izguba kilogramov Hollywood
Zabava

Na dogodek prišel poškodovan: Vsi so gledali njegov nos

Novice

Zvezdnica drastično shujšala: Razlog je zelo žalosten

SORODNI ČLANKI
Tako je danes videti lepa igralka iz filma Umazani ples

Tako je danes videti lepa igralka iz filma Umazani ples

Umrl je eden najbolj izvirnih slovenskih umetnikov

Umrl je eden najbolj izvirnih slovenskih umetnikov

Izgubila je bitko z rakom: Imela je samo 55 let

Izgubila je bitko z rakom: Imela je samo 55 let

Slavni režiser ljubi isto žensko že 30 let

Slavni režiser ljubi isto žensko že 30 let

Drama v družini Markle: Meghan je svojemu očetu poslala pismo

Drama v družini Markle: Meghan je svojemu očetu poslala pismo

Šokanten prizor: Na ulici so so ga našli nezavestnega

Šokanten prizor: Na ulici so so ga našli nezavestnega

Zasačen: Leonardo DiCaprio v objemu starejše ženske

Zasačen: Leonardo DiCaprio v objemu starejše ženske

Severina znova na sodišču: grozi ji pogojna kazen

Severina znova na sodišču: grozi ji pogojna kazen

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Pogonska goriva so se pocenila
Pogonska goriva so se pocenila
šport
'Mami, lepo te pozdravljam!' Skromni, a lačni uspeha, začeli priprave na EP
'Mami, lepo te pozdravljam!' Skromni, a lačni uspeha, začeli priprave na EP
popin
Sydney Sweeney s svojim videzom domišljiji znova ni pustila veliko prostora
Sydney Sweeney s svojim videzom domišljiji znova ni pustila veliko prostora
tv oddaje
Ste pripravljeni na lov?
Ste pripravljeni na lov?
Vizita.si
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Okusno.je
Hitra enolončnica za decembrske dni
Hitra enolončnica za decembrske dni
Zadovoljna.si
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Moskisvet.com
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Bibaleze.si
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Cekin.si
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Dominvrt.si
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
Zadovoljna.si
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356