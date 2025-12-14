Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali

Wayne Knight, legendarni Newman iz Seinfelda, je pri 70 letih navdušil na premieri Five Nights at Freddy's 2. Preberite, kako se je igralec vrnil v ospredje in zakaj film kljub kritikam ruši rekorde.

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Wayne Knight, ki ga televizijski gledalci najbolje poznajo kot nepozabnega Newmana iz kultne serije Seinfeld, se je pri 70 letih vrnil v središče pozornosti. Igralec, ki je postal sinonim za enega najbolj ikoničnih stranskih likov v zgodovini televizije, je navdušil na rdeči preprogi ob premieri grozljivke Five Nights at Freddy's 2 v Los Angelesu.

icon-expand Wayne Knight v seriji Seinfeld. FOTO: Profimedia

Vrnitev na velika platna

Knight se je na premieri v TCL Chinese Theatre pojavil v elegantni kombinaciji kostanjeve puli majice in črnega suknjiča, kar je pritegnilo pozornost fotografov in oboževalcev. V nadaljevanju uspešnice igra lik učitelja naravoslovja, gospoda Berga – vlogo, ki jo je občinstvo že označilo za eno najbolj zanimivih v filmu. Film, ki temelji na priljubljeni videoigri, je po premieri dosegel izjemen komercialni uspeh. Že v prvih dneh je presegel 110 milijonov dolarjev prihodkov in podrl več rekordov, med drugim največjo decembrsko premiero grozljivke.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 2 Wayne Knight



Kritike neusmiljene, gledalci pa množično v kinematografe

Čeprav film ruši rekorde gledanosti, so kritiki precej manj navdušeni. Na Rotten Tomatoes se ocene gibljejo med 12 in 15 odstotki, kar ga uvršča med najslabše ocenjene filme leta. Eden od kritikov je zapisal, da gre za neopravičljivo nadaljevanje, ki ne ponudi niti pravega strahu niti zabave. Kljub temu zanimanje občinstva ne pojenja – franšiza, ki temelji na videoigrah Scotta Cawthona, ima izjemno predano bazo oboževalcev, kar se odraža tudi v uspehu prvega filma iz leta 2023.

Knightova bogata kariera

Wayne Knight je v svoji karieri ustvaril številne nepozabne vloge. Poleg Newmana iz Seinfelda je zaslovel tudi kot računalniški programer Dennis Nedry v Spielbergovem Jurskem parku, nastopil v seriji 3rd Rock from the Sun in posodil glas v animirani uspešnici Space Jam. Njegova filmska pot vključuje celo nastop ob Sharon Stone v kultnem prizoru zasliševanja v filmu Basic Instinct.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 3 Wayne Knight





Osebna preobrazba: izguba 45 kilogramov

Knight je v zadnjih letih presenetil tudi z izjemno telesno preobrazbo. Igralec je razkril, da je od devetdesetih let izgubil približno 45 kilogramov, vendar ne zaradi hitrih diet, temveč postopoma, skozi več let sprememb življenjskega sloga. V preteklosti je priznal, da je poskusil vse, kar je mogoče, od terapij do medicinskih posegov, vendar podrobnosti ni želel razkrivati. Poudaril je, da je bil motiviran predvsem zaradi družinske zgodovine srčnih bolezni. Knight je v enem od intervjujev dejal, da se je po izgubi teže soočil z manj vlogami, saj so ga režiserji dolgo dojemali kot večjega igralca. A kot kaže, se je Hollywood zdaj navadil na njegov novi videz – in Knight se vrača v ospredje.

Prihodnost franšize

Soigralec Matthew Lillard je že namignil, da bi lahko nastal tudi tretji film, čeprav uradnih potrditev še ni. Glede na uspeh drugega dela je nadaljevanje skoraj neizogibno.

Vroče novice iz sveta slavnih Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Te zanima, kaj se dogaja v svetu blišča in slave? Prijavi se na e-novice, da ne boš zamudil česa pomembnega iz sveta estrade. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.