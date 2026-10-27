Čas neusmiljeno briše legende: Od izvirne ekipe Zvezdnih stez sta ostala le še dva

Walter Koenig je zaslovel kot Pavel Čekov v Zvezdnih stezah

icon-expand Walter Koenig FOTO: Profimedia

Ameriški igralec Walter Koenig je umrl na svojem domu v severnem Hollywoodu v Los Angelesu. Star je bil 90 let. Kot je poročala tiskovna agencija Associated Press, je novico potrdil njegov predstavnik za stike z javnostjo. Ob igralcu sta bili v zadnjih trenutkih njegova hči Danielle in nečakinja. Koenig se je rodil 14. septembra 1936 v Chicagu. Svetovno prepoznavnost mu je prinesla vloga Pavla Čekova, mladega ruskega častnika in navigatorja na vesoljski ladji Enterprise v seriji Zvezdne steze. Igralski zasedbi se je pridružil v drugi sezoni leta 1967 in v njej pustil neizbrisen pečat. Čekov je bil pomemben tudi zaradi časa, v katerem je serija nastajala. V obdobju hladne vojne, ko so bile napetosti med Združenimi državami Amerike in Sovjetsko zvezo velike, je bil ruski častnik del mednarodne posadke, ki je sodelovala pri raziskovanju vesolja. Koenig je lik upodobil tudi v sedmih celovečernih filmih iz franšize Zvezdne steze. Kot navaja britanski časnik The Guardian, je v svoji karieri nastopil v 36 epizodah izvirne serije, pozneje pa se je vračal k vlogi, ki je zaznamovala njegovo življenje.

Po njegovi smrti sta izvirno igralsko zasedbo preživela le še dva

Smrt Walterja Koeniga je znova opozorila, koliko časa je minilo od začetkov ene najbolj priljubljenih znanstvenofantastičnih serij vseh časov. Od sedmih osrednjih igralcev izvirnih Zvezdnih stez sta danes živa samo še William Shatner in George Takei.

icon-expand Od izvirne ekipe Zvezdnih stez sta ostala le še dva igralca. FOTO: Profimedia

William Shatner je v seriji igral kapitana Jamesa T. Kirka, poveljnika vesoljske ladje Enterprise, medtem ko je George Takei upodobil Hikaruja Suluja, enega od ključnih članov posadke. Shatner je star 95 let, Takei pa 89. Drugi člani osrednje zasedbe so se poslovili že pred Koenigom. Leonard Nimoy, ki je igral Spocka, je umrl leta 2015. Nichelle Nichols, ki je upodobila Uhuro, je umrla leta 2022, James Doohan, znan kot inženir Scotty, pa leta 2005. DeForest Kelley, ki je igral zdravnika Leonarda McCoya, pa je umrl leta 1999. Serija Zvezdne steze je prvič prišla na televizijske zaslone leta 1966 in se kljub razmeroma kratkemu začetnemu predvajanju razvila v eno najvplivnejših znanstvenofantastičnih franšiz. Njeni igralci so postali prepoznavni po vsem svetu, njihovi liki pa so še desetletja pozneje del popularne kulture.

George Takei se je poslovil od dolgoletnega prijatelja

Posebej ganljiv odziv na Koenigovo smrt je prišel od njegovega dolgoletnega soigralca Georgea Takeija. Igralca sta se spoznala med snemanjem Zvezdnih stez v šestdesetih letih, njuno prijateljstvo pa je trajalo skoraj šest desetletij. Takei je v zapisu na družbenih omrežjih poudaril, da Koenig zanj ni bil samo Čekov, temveč tudi pisatelj, učitelj, premišljen človek in zvest prijatelj. Njuna povezanost je bila očitno veliko več kot zgolj poklicna, saj je Koenig leta 2008 stal ob Takeiju tudi na njegovi poroki z Bradom Altmanom kot poročna priča. Takeijeve besede so bile zato slovo od človeka, s katerim je delil velik del svojega življenja, ne le spominov na snemanje kultne serije.

Walter Koenig je igral tudi v Babilonu 5