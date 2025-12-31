Vse ljubezni Brigitte Bardot

Francoska filmska ikona Brigitte Bardot je bila znana ne le po svoji karieri, temveč tudi po burnem ljubezenskem življenju. Skozi štiri zakonske zveze in številna razmerja je Brigitte iskala pristne čustvene izkušnje, ki so oblikovale njen življenjski slog.

Brigitte Bardot je bila ena najbolj prepoznavnih in vplivnih osebnosti francoskega filma 20. stoletja. Njena kariera, ki se je začela v zgodnjih petdesetih letih, jo je ponesla do mednarodne slave, kjer je postala simbol svobode, seksualne revolucije in francoskega šarma. Po koncu filmske poti se je posvetila aktivizmu za pravice živali, kateremu je v zadnjih desetletjih svojega življenja z veliko predanostjo posvečala svoj čas in energijo.

Poleg izjemne kariere je bila Bardot znana tudi po razgibanem in pogosto javno izpostavljenem ljubezenskem življenju. Vstopila je v štiri zakonske zveze in imela številna razmerja, ki so vzbujala zanimanje medijev in javnosti.

Štirikrat pred oltar

1. Roger Vadim (1952–1957)

Prvo poroko je Brigitte Bardot sklenila z režiserjem Rogerjem Vadimom leta 1952, ko je imela komaj 18 let. Vadim ji je zaupal glavno vlogo v filmu In bog je ustvaril žensko (And God Created Woman), ki jo je izstrelil med mednarodne filmske zvezde. Med snemanjem filma se je Bardot zapletla v afero s soigralcem, kar je prispevalo k razpadu zakona, ki se je končal leta 1957.

2. Jacques Charrier (1959–1963)

Njena druga poroka je bila z igralcem Jacquesom Charrierjem. V tem zakonu se jima je rodil njen edini otrok, sin Nicolas-Jacques Charrier, ki je na svet prišel januarja 1960. Kot poroča People, se je zvezdnica po burnih treh letih zakona ločila, Charrier pa je obdržal skrbništvo nad sinom, zaradi česar je bil njun odnos pozneje zelo odtujen. Bardot je kasneje odkrito priznala, da materinstva ni doživljala kot izpolnjujoče izkušnje. V svojih spominih je zapisala, da se ni čutila dovolj zrele ali primerne za vlogo matere ter da ni verjela, da je sposobna skrbeti za otroka.

icon-expand Brigitte Bardot z možem Jacquesom Charrierjem in sinom Nicolasom. FOTO: Profimedia

3. Gunter Sachs (1966–1969)

Tretji zakon je sklenila leta 1966 z nemškim milijonarjem Gunterjem Sachsom. Po poročanju TV5Monde jo je osvojil s spektakularnimi romantičnimi gestami, med drugim z odmetavanjem vrtnic iz helikopterja nad njeno hišo v Saint-Tropezu. Njuna zveza je bila izjemno medijsko izpostavljena, vendar ni trajala dolgo in se je končala leta 1969.

4. Bernard d'Ormale (1992–2025)

Njena četrta in hkrati najdlje trajajoča poroka je bila z Bernardom d'Ormalem, poslovnežem in poznejšim svetovalcem Jean-Marieja Le Pena. Poročila sta se avgusta 1992, zakon pa je trajal vse do njene smrti leta 2025, kar je dlje kot skupno trajanje vseh njenih prejšnjih treh zakonskih zvez. Po besedah d'Ormala je njuno razmerje Bardotovo spodbudilo, da je poskusila obnoviti odnos s sinom. Kmalu po začetku zveze ga je želela predstaviti sinu, skupaj pa so odpotovali na Norveško, kjer sta se z d'Ormalom tudi poročila.

icon-expand Bernard D'Ormale in Brigitte Bardot FOTO: Profimedia

Pomembna razmerja in afere

Poleg štirih zakonov je imela Brigitte Bardot tudi številna odmevna razmerja in afere, ki so pomembno zaznamovala njeno zasebno življenje. Med snemanjem filma And God Created Woman je imela razmerje z igralcem Jean-Louisom Trintignantom. Zveza je trajala približno dve leti in je vplivala na razpad njenega prvega zakona. Po ločitvi od Vadima je sledilo obdobje odmevnih romanc, najprej z glasbenikom Sacho Distelom, nato še z Gilbertom Becaudom.

icon-expand Brigitte Bardot in Serge Gainsbourg FOTO: Profimedia

V poznih šestdesetih letih preteklega stoletja je bila v razmerju z legendarnim francoskim glasbenikom Sergejem Gainsbourgom. Ta je zanjo ustvaril kultno pesem Je t'aime ... moi non plus, ki je bila sprva posneta z Bardot, vendar je kasneje postala svetovno znana v izvedbi njegove partnerice Jane Birkin. V sedemdesetih in osemdesetih letih je Bardot vstopila v bolj dolgotrajna razmerja, med drugim z umetnikom Miroslavom Brozekom ter televizijskim producentom Alainom Bougrain-Dubourgom, s katerim je delila tudi globoko strast do narave in zaščite živali. Njene štiri poroke in številna razmerja prikazujejo žensko, ki ni nujno iskala popolne idile, ampak pristne in intenzivne čustvene izkušnje, ki so oblikovale njen značaj in življenje.

