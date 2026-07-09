Adrenalin, neprespane noči in ustvarjalnost v najvišji prestavi se vračajo

MUVIT/6x60, že več kot desetletje spodbuja kreativnost, iznajdljivost in filmsko ustvarjalnost. Letos v Ljubljani predstavlja največjo filmsko dirko, v kateri bodo filmski ustvarjalci v zgolj 60 urah združili hitrost, ustvarjalnost in strast, kar bo navdušilo vse, ki dihajo za film in adrenalinska tekmovanja.

Filmski maraton, ki je lani razprodal Kino Šiška!

Nekatere dirke se odvijajo na asfaltu. Druge na vodi ali v zraku. Največja filmska dirka pa se bo to poletje odvijala pred in za kamero. Poganja jo isti tekmovalni duh, ki žene vrhunske športnike – želja po premikanju meja, sprejemanju drznih odločitev in dajanju vsega od sebe pod pritiskom. Ko gre za filmski maraton MUVIT/6x60, šteje vsaka sekunda, tako kot na vsaki veliki dirki. Vsak kader je pomemben, vsaka odločitev lahko spremeni potek zgodbe, čas pa je največji tekmec.

icon-expand Plakati kratkih filmov nastalih na maratonu MUVIT 2025. FOTO: Andraž Blaznik

Po zaključku filmskega maratona bodo tekmovalni filmi na voljo tudi za ogled na platformi VOYO. S tem bodo filmi dosegli največje občinstvo do sedaj, VOYO pa letos sponzorira tudi nagrado občinstva.

12. edicija filmskega maratona MUVIT6x60 letos obljublja še višjo prestavo tekmovalnega naboja, podelitev treh prestižnih nagrad MUVIT in nagrado občinstva s skupnim denarnim skladom v višini 6.000 €. Svojo idejo bodo morale filmske ekipe iz vse Slovenije pripeljati do ciljne črte med 17. in 19. avgustom, ko bodo imele le 60 ur časa, da ustvarijo kratek film, dolg od 6 do 9 minut. Postavljene bodo pred izziv: zbrati ekipo, razviti scenarij, najti lokacije, posneti in zmontirati film. Pri tem bodo morale upoštevati tri usmeritve (akcija, stavek, predmet), ki se izžrebajo šele ob štartu maratona, ter film pravočasno oddati do izteka zadnje sekunde.

icon-expand MUVIT 2025. FOTO: Andraž Blaznik

Gregor Graf, direktor in idejni vodja projekta, ob tem dodaja: "MUVIT/6x60 je skozi leta prerasel v prostor, kjer se kalijo bodoči filmski profesionalci. Letos še bolj kot kadarkoli prej poudarjamo, da je ustvarjanje filma pod takšnim časovnim pritiskom popolnoma edinstvena, adrenalinska izkušnja – prava dirka. Vabljeni, da se nam pridružite na premiernem večeru, kjer zagotavljamo, da boste presenečeni nad širino žanrov in kakovostjo produkcije, ki jo tekmovalne ekipe dosežejo."

icon-expand Zlati MUVIT je odnesla ekipa Primea. FOTO: Andraž Blaznik

O zmagovalcih bo presodila strokovna žirija, sestavljena iz priznanih filmskih ustvarjalcev, ki jo bomo razkrili že prav kmalu. Zaključna prireditev z razglasitvijo zmagovalcev pa bo v petek, 21. avgusta, ko bo Odiseja Ljubljana gostila veliko premiero v največji kinodvorani z najsodobnejšo LED-projekcijo in ozvočenjem Dolby Atmos.

icon-expand Komik in voditelj Sašo Stare odpira začetek premiere maratona kratkih filmov MUVIT 2025. FOTO: Andraž Blaznik

Novo v sezoni 2026: MUVIT Matchmaker in MUVIT Bootcamp

Letos so organizatorji poskrbeli, da bo vstop na dirko lažji kot kdajkoli prej z novostjo MUVIT Matchmakerja, ki lahko filmske ustvarjalce poveže z ostalimi ustvarjalci, posamezniki, ki še nimajo sestavljene ekipe. Režiserji, snemalci, igralci in drugi filmarji lahko oddajo svoj profil in s pomočjo matcha oblikujejo svojo filmsko ekipo. Prijava prek obrazca je preprosta in neobvezujoča. Označite področja (režija, igra, kamera, montaža, scenarij itd.) in morda prav tam najdete svojo bodočo filmsko ekipo. Ogledate si lahko tudi profile že prijavljenih ustvarjalcev, ki že iščejo svojo ekipo.

icon-expand Zmagovalna ekipa Primea pod vodstvom Mateja Rimanića. FOTO: Andraž Blaznik

Za vse tiste, ki želijo svojo idejo, scenarij in produkcijo dvigniti na višji nivo, pa je tu MUVIT Bootcamp, ki bo potekal med 4. in 6. avgustom. Intenzivne delavnice, ki nastajajo v sodelovanju s partnerjema Canon, in Odiseja Ljubljana bodo vodili izkušeni žiranti preteklih maratonov – Peter Bratuša, Špela Levičnik Oblak, Sašo Štih in Luka Marčetič. Udeleženci bodo na treh različnih delavnicah (scenaristično-režijski, DOP in delavnici o uporabi umetne inteligence v filmski produkciji) spoznavali praktične rešitve za delo na terenu, hitro odločanje pod časovnim pritiskom ter kako priti na set z več kontrole in manj improvizacije na slepo. Prijava na Bootcamp poteka prek spletne strani in je odprta za širšo javnost.

icon-expand Bronasti MUVIT je šel v roke ekipi mango. FOTO: Andraž Blaznik

Maja Šest, umetniška in programska vodja, ob tem dodaja: "Z MUVIT Matchmakerjem in Bootcampom želimo ustvarjalcem ponuditi celostno podporo – od iskanja idealne ekipe do piljenja filmskih veščin pod vodstvom vrhunskih mentorjev. Verjamemo, da je največja moč MUVIT-a prav v skupnosti in medsebojnem povezovanju. Vsako leto nas preseneti raznolikost zgodb in drznih filmskih pristopov, zato komaj čakamo, da vidimo, kako dobro pripravljene bodo letošnje ekipe 'zvozile' skozi vse izzive in usmeritve."

icon-expand Vzdušje obiskovalcev maratona MUVIT v dvorani Kina Šiške. FOTO: Andraž Blaznik

Poziv filmarjem odprt do 8. avgusta!

Če imate ekipo in pogum, da se preizkusite v največji filmski dirki leta, ne odlašajte! Prijave za MUVIT/6x60 so odprte do 8. avgusta 2026, z možnostjo ugodnejše prijave za študente NTF Ljubljana, AGRFT, IAM Ljubljana, Academia Maribor in Akademije umetnosti UNG. Prijavite se preko uradne spletne strani in odnesite letošnjo zmago.

icon-expand Srebrni MUVIT je šel v roke ekipi Red Cart Studio. FOTO: Andraž Blaznik

Maraton se bo začel 17. avgusta 2026 ob 12:00 in bo trajal do 19. avgusta do 23:59:59. Kdo bo premagal časovni pritisk in s svojim kratkim filmom prepričal žirijo ter občinstvo, pa bomo izvedeli 21. avgusta 2026 na veliki premieri v Odiseji Ljubljana, ki je letos partner dogodka MUVIT/6x60. Povezovalec večera bo priljubljeni stand-up komik Rok Bohinc. Čar MUVIT-a pa ni le v filmih, ki nastanejo, temveč tudi v spremljanju ekip, ki vse do zadnjih minut bijejo tekmo s časom in svojo ustvarjalnostjo. Vstopnice za zaključno prireditev bodo kmalu na voljo na spletnem portalu Odiseje Ljubljana.

icon-expand Nagrade MUVIT 2025. FOTO: Andraž Blaznik