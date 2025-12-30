Moskisvet.com
Lov na tropskega velikana
Film/tv

Pet ribičev na lovu za legendarnim tropskim velikanom

M.S.
30. 12. 2025 10.51
0

V zadnjih dneh leta 2025 na VOYO že gledamo v naslednje leto. Da bo podaljšan vikend miren, prijeten in sproščujoč, vam na VOYO serviramo kup novosti, ki vas bodo zabavale v naslednjih dneh in tednih.

SERIJE

Turška nadaljevanka Podarjeno srce (Carpinti), 2025, 1. sezona, 1.1

Igrajo: Lizge Comert, Kerem Bursin, Sibel Tascioglu, Deniz Cakir

Napeta serija Podarjeno srce razkriva zgodbo mlade Asli, ki po presaditvi srca izve, da ji je življenje omogočilo srce edinke premožne družine Alkan. Melike je umrla v nepojasnjeni prometni nesreči. Asli se znajde ujeta med dvema družinama in kmalu dobi občutek, da Melikina smrt ni bila naključje. Ljubezen, prepovedana čustva, identiteta, resnica – nič ni tako, kot se zdi!

Podarjeno srce
Podarjeno srce FOTO: VOYO
Slovenska dokumentarna oddaja Lov na tropskega velikana, 2024, 4.1

Producent: Boštjan Stadler

Lov na tropskega velikana je adrenalinska dokumentarna serija, namenjena tako ljubiteljem narave, potovanj in kulture kot tudi vsem, ki iščejo avtentične zgodbe o vztrajnosti, ekipnem duhu in preizkušanju meja. V osrčju tropskega raja, na divjih obalah Tihega oceana, se zbere pet strastnih ribičev z enim samim ciljem – ujeti legendarnega velikanskega trevallyja. Vročina, močni tokovi in neusmiljeni koralni grebeni niso njihovi edini izzivi. Kdo bo prvi ujel trofejnega velikana oceanov? In ali bo kdo izmed njih postavil nov svetovni rekord?

Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana FOTO: VOYO
Turška nadaljevanka Jutranja ptica (Erkenci Kus), 8. 1

Igrajo: Can Yaman, Demet Ozdemir, Oznur Serceler, Birand Tunca, Ozlem Tokaslan

Sanem je dekle, ki jo starši postavijo pred izbiro, ali si najde službo ali pa ji bodo poiskali ženina. Zato si Sanem najde službo v oglaševalskem podjetju gospoda Aziza, ki ima dva sinova, Emreja in Cana. Ker bi se Aziz rad upokojil, želi, da bi eden od sinov prevzel njegovo delo. Z delom mlajšega sina Emreja ni zadovoljen, zato hoče podjetje predati Canu. Can je fotograf, ki domače obišče le poredko, zato Aziza čaka težka naloga. Tako Sanem spozna Cana in sprva je prepričana, da je Can slab človek. A bolj, ko ga spoznava, bolj je zaljubljena vanj ...

Jutranja ptica
Jutranja ptica FOTO: VOYO
Srbska serija Čas smrti (Vreme smrti),1. sezona, 11.1

Igrajo: Dragan Mićanović, Predrag Miki Manojlović, Milan Marić, Voja Brajović, Svetozar Cvetković, Nikola Rakočević, Nina Janković, Andrija Milošević, Kalina Kovačević

Vojna drama Čas smrti razkriva zgodbo, ki je oblikovala zavest srbskega naroda. Po strelu Gavrila Principa na avstro-ogrskega prestolonaslednika se začne vojna epopeja, ki za vedno spremeni tok zgodovine in Srbijo postavi pred tragično izbiro: kapitulacija ali odpor proti neprimerljivo močnejšemu sovražniku. Epska serija, ki združuje dramo, zgodovino in nepozabne junake.

Čas smrti
Čas smrti FOTO: VOYO
Britanska resničnostna serija Ljubezenski trikotnik (Love Triangle UK) 2024, 1. sezona, 15.1

Ljubezenski trikotnik je resničnostna serija, v kateri se šest samskih znajde pred dilemo: izbrati nekoga, ki ustreza njihovim običajnim merilom, ali se odločiti za nekoga, ki bolj ustreza njihovim potrebam. Kdo bo ostal in kdo odšel z zlomljenim srcem?

Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik FOTO: VOYO

FILMI

Ameriški film Instant družina (Instant Family), 2018, 1.1

Igrajo: Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner, Margo Martindale, Julie Hagerty
Režija: Sean Anders

Zakonca Pete in Ellie se ukvarjata s prenavljanjem hiš in sta povsem zadovoljna z življenjem. Nekega dne pa ju opazka sorodnikov, da najverjetneje nikoli ne bosta imela otrok, spodbudi, da začneta razmišljati o družini. Odločita se za posvojitev in sprva nameravata vzeti k sebi le enega otroka. Ko pa spoznata uporniško najstnico Lizzy, ki ima še mlajšega bratca in sestrico, čez noč pristaneta pri treh namesto enem otroku. Hitro se morata privaditi na novi vlogi in se spoprijeti z izzivi starševstva, da bi zaživeli kot družina.

Instant družina
Instant družina FOTO: VOYO
Ameriški film Babilon (Babylon), 2022, 3.1 

Igrajo: Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo, Lukas Haas, Tobey Maguire
Režija: Damien Chazelle

Drama Babilon prikazuje hedonistično življenje Hollywooda v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, med prehodom iz nemih v zvočne filme. Spremljamo štiri like: zvezdo nemega filma Jacka Conrada, samooklicano filmsko zvezdo Nellie in ambicioznega Mannyja ter džezovskega trobentača Sidneyja Palmerja. Njihove poti se prekrižajo na dekadentni zabavi mogotca Dona Wallacha, kjer šampanjec, kokain in veseljačenje zasenčijo celo smrt starlete.

Babilon
Babilon FOTO: VOYO
Ameriški film 99 domov (99 Homes), 2014, 5.1

Igrajo: Andrew Garfield, Michael Shannon, Laura Dern, Doug Griffin, Randy Austin
Režija: Ramin Bahrani

Po svetu vsi dobro vedo, da te pošteno in vestno delo ne pripelje nikamor. V sončnem Orlandu na Floridi gradbinec Dennis Nash to spozna na grd način, ko ga iz lastnega doma izseli karizmatični nepremičninski posrednik Rick Carver. Nash je osramočen in brez strehe nad glavo, z materjo in devetletnim sinom pa se je prisiljen preseliti v nevarni motel. Vse se zdi izgubljeno, dokler Nash ne dobi priložnosti za podpis pogodbe s hudičem – delati začne za Carverja.

99 domov
99 domov FOTO: VOYO
Ameriški film Izgubljeno mesto (The Lost City), 2022, 7.1

Igrajo: Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Da'Vine Joy Randolph, Brad Pitt
Režija: Aaron Nee, Adam Nee

Akcijska romantična komedija Izgubljeno mesto nas popelje v džunglo, kjer se ugrabljena pisateljica skupaj z manekenom z naslovnic znajde na neverjetni pustolovščini. Uspešna pisateljica Loretta Sage in čedni maneken Alan se znajdeta na srhljivi dogodivščini v džungli, ki se izkaže za bolj čudno od vsakršne fikcije, ko jo ugrabi ekscentrični milijarder v iskanju zaklada starodavnega izgubljenega mesta iz njenega romana.

Izgubljeno mesto
Izgubljeno mesto FOTO: 24ur.com
Jugoslovanski film Lepe vasi lepo gorijo (Lepa sela lepo gore), 1996, 9.1

Igrajo: Dragan Bjelogrlić, Nikola Kojo, Velimir ''Bata'' Živojinović, Zoran Cvijanović
Režija: Srdjan Dragojević

Film Lepe vasi lepo gorijo nas popelje v Beograd, kjer v tamkajšnji bolnišnici zdravijo žrtve bosanske državljanske vojne. Zgodba se vrti okoli dveh prijateljev, Muslimana Halila in Srba Milana, ki skupaj odraščata, leta kasneje pa se v vojni znajdeta na nasprotnih straneh...

Lepe vasi lepo gorijo
Lepe vasi lepo gorijo FOTO: VOYO
Srbska drama Rane 1998, 10.1

Igrajo: Dragan Bjelogrlić, Predrag Manojlović, Nikola Kojo, Vesna Trivalić, Branka Katić
Režija: Srđan Dragojević

Film temelji na resničnih dogodkih. Spremlja usodo dveh dečkov, Pinkija in Švabe, ki med letoma 1991 in 1996 odraščata v Srbiji. Tako kot mnogi njuni vrstniki tudi onadva zgodaj vstopita v svet kriminala. Navdušujeta se nad starimi beograjskimi kriminalci in televizijsko oddajo, kamor kriminalce vabijo v goste ter iz njih delajo medijske zvezde. Dečka si želita biti povabljena v oddajo, zato se trudita, da bi si s svojimi zločini to zaslužila. Ko končno uspeta, njun bliskovit vzpon v svetu kriminala prekine medsebojni obračun.

Rane
Rane FOTO: VOYO
Jugoslovanski film Vojna v živo (Rat uživo), 2000, 11.1

Igrajo: Dragan Bjelogrlić, Srđan Todorović, Daryl Haney, Aleksandar Berček, Dubravka Mijatović, Vesna Trivalić, Velimir Živojinović Bata
Režija: Darko Bajić

Bombardiranje 24. marca 1999 v Beogradu preseneti ameriško-jugoslovansko filmsko ekipo. Producent Sergej, ki je prijatelja Američana prepričal v naložbo, ob prvih sirenah predlaga nov film o ljubezni med Američanom in srbsko zdravnico. Snemanje kljub vojni steče, dokler osebne tragedije ekipe vsega ne obrnejo na glavo.

Vojna v živo
Vojna v živo FOTO: RTL Hrvaška
Ameriški film Igra z ognjem (Playing With Fire), 2019, 14.1

Igrajo: John Cena, Keegan-Michael Key, John Leguizamo, Judy Greer, Brianna Hildebrand
Režija: Andy Fickman

Potem ko elitni gasilci, ki jih vodi Jake Carson, iz požara rešijo sestri in brata, kmalu ugotovijo, da jih nobena vadba ne bo dovolj pripravila na eno najzahtevnejših služb do sedaj - varstvo otrok. Ker gasilci ne uspejo najti njihovih staršev, so primorani otroke imeti v varstvu, kar pa njihova življenja, službo in celo gasilsko postajo obrne popolnoma na glavo. In vsega hudega vajeni elitni gasilci hitro ugotovijo, da so otroci divji in nepredvidljivi, tako

Igra z ognjem
Igra z ognjem FOTO: 24ur.com
