Najbolj razvpiti posnetki slavnih in zgodbe za njimi

Prihaja tudi nova sezona serije Živalska patrulja ter čisto nova sezona serije Sommerdahlovi umori. Predlagamo še dokumentarno serijo Seks posnetki slavnih: Skrite zgodbe, ki prikazujejo ozadje najbolj razvpitih posnetkov zvezdnikov. Za popoln družinski večer pa si oglejte vse tri filme Kung Fu Pande!

Brez slabe vesti si vzemi večer zase ob gledanju VOYO. Zdaj si na vrsti ti.

SERIJE

Ameriška humoristična serija Živalska patrulja (Animal Control), 2025, 3. sezona - 1. 8. na VOYO



Igrajo: Joel McHale, Vella Lovell, Michael Rowland, Ravi V. Patel, Grace Palmer V 3. sezoni serije Živalska patrulja Frank in njegova nenavadna ekipa znova rešujejo najbolj nore živalske primere – od pobeglih pingvinov in podivjanega bizona do divjih zabav in kaotičnih reševalnih akcij. Ob obilici humorja se zapletajo tudi njihovi zasebni odnosi, saj se rojevajo nove romance, stara čustva znova privrejo na plan, prijateljstva pa bodo večkrat na preizkušnji.

icon-expand Živalska patrulja. FOTO: Fox Entertainment Group

Preberi še Ja, Chef! se je poslovil

Ameriška dokumentarna serija Seks posnetki slavnih: Skrite zgodbe (Secrets of Celebrity Sex Tapes), 2025 - 6. 8. na VOYO



Režija: Jeremiah Murphy Od Pamele Anderson in Tommyja Leeja do Kim Kardashian – dokumentarna serija Seks posnetki slavnih: Skrite zgodbe razkriva ozadje najbolj razvpitih zasebnih seks posnetkov, ki so pretresli svet. Kako so pricurljali v javnost, sprožili medijski vihar in za vedno spremenili življenja vpletenih? Dokumentarec prinaša pretresljive zgodbe o slavi, škandalih, zasebnosti in ceni javne izpostavljenosti.

icon-expand Seks posnetki slavnih : Skrite zgodbe. FOTO: AE TV Networks

Preberi še Slovenke, ki so v Egiptu iskale pot iz revščine

Danska serija Sommerdahlovi umori (The Sommerdahl Murders), 2026, 7. sezona - 9. 8. na VOYO



Igrajo: Peter Mygind, Laura Drasbæk, Andre Babikian, Maibritt Saerens, Lotte Andersen, Lise Baastrup, Mathias Käki Jørgensen V 7. sezoni serije se detektiv Dan Sommerdahl vrača z novimi zapletenimi umori, a tudi z osebnimi preizkušnjami. Medtem ko čaka na vrnitev Josefine, se znajde pod isto streho z nekdanjo ženo Marianne in njeno novo družino. Ko se Josefine vrne, se prebudijo stara čustva, ljubosumje in dvomi. Bo Dan ob številnih zločinih znal obvarovati tudi ljudi, ki mu pomenijo največ?

icon-expand Sommerdahlovi umori FOTO: VOYO

Preberi še Na snemanju jih je devet omedlelo, temperatura pa je dosegla 48 stopinj

FILMI

Ameriški film Moj prijatelj pingvin (My Penguin Friend), 2024 - 1. 8. na VOYO



Igrajo: Jean Reno, Adriana Barraza, Alexia Moyano, Nicolás Francella, Rocío Hernández

Režija: David Schurmann Po resnični zgodbi posnet družinski film Moj prijatelj pingvin spremlja ganljivo vez med človekom in živaljo, ki ju ne more ločiti niti ocean. Ko osamljeni brazilski ribič Joo iz morja reši pingvina DinDima, prekritega z nafto, ne sluti, da bo ta nepričakovani obiskovalec spremenil njegovo življenje. Njuno nenavadno prijateljstvo kmalu preraste v vez, ki kljubuje razdalji, času in moči narave.

icon-expand Moj prijatelj pingvin FOTO: VOYO

Preberi še Legendarni Bine Volčič znova na VOYO

Angleški dokumentarni film Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet (Andrew Tate: The Man Who Groomed the World), 2023 - 2. 8. na VOYO



Režija: Jamie Tahsin Kdo stoji za vzponom vplivneža Andrewa Tatea in skrivnostne skupine War Room? Novinar Matt Shea v štiriletni preiskavi razkriva mrežo manipulacij, s katero naj bi ženske novačili v spletno spolno delo. S pričevanji domnevnih žrtev, žvižgačev in samega Tatea raziskuje delovanje organizacije ter razkrije tudi človeka iz ozadja, ki naj bi oblikoval Tateov vzpon ter pomagal ustvariti njegov svetovni vpliv.

icon-expand Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet FOTO: VOYO

Preberi še Osvoji PlayStation 5 in še več kot 45 drugih privlačnih nagrad!

Sinhronizirani animirani film Kung Fu Panda, 2008 - 3. 8. na VOYO



Sinhronizirani glasovi: Klemen Slakonja, Pavle Ravnohrib, Tone Kuntner, Klemen Mauhler, Pia Zemljič, Tanja Ribič, Jernej Kuntner, Bojan Emeršič

Režija: John Stevenson, Mark Osborne Panda Po je strasten privrženec borilnih veščin, še posebej kung fuja. Že celo življenje sanja, da bo nekoč postal mojster v tej veščini. Toda žal je nerodni Po obsojen na delo v družinski restavraciji in vse kaže, da bo pri tem tudi ostalo. Vse se spremeni, ko je Po zaradi prerokbe o uničenju celotne doline nepričakovano izbran za zmajevega bojevnika, ki bo rešil dolino. Zato se mora Po pridružiti legendarnim petim mojstrom kung fuja in pod vodstvom mojstra Shifuja osvojiti borilno veščino. Nerodni Po pri treningu ne blesti preveč, toda ko jih nepričakovano preseneti prihod morilskega snežnega leoparda Tai Lunga, je Po edini, ki jih lahko reši pred smrtno nevarnostjo.

icon-expand Kung fu Panda FOTO: VOYO

Preberi še Adrenalin, neprespane noči in ustvarjalnost v najvišji prestavi se vračajo

Sinhronizirani animirani film Kung Fu Panda 2, 2011 - 4. 8. na VOYO



Sinhronizirani glasovi: Klemen Slakonja, Pavle Ravnohrib, Tanja Ribič, Klemen Mauhler

Režija: Jennifer Yuh Panda Po je postal pravi zmajevski bojevnik, ki skupaj s svojimi prijatelji, velikimi mojstri kung fuja, varuje dolino miru. Toda mir v deželi ogroža lakomni in ošabni pav Shen, ki je odločen zavzeti deželo in iztrebiti kung fu. Panda, Tigrica, Opica, Kača, Bogomolka in Žerjav morajo tako narediti vse, da preprečijo njegov vzpon. Obenem Po izve, da Ping ni njegov pravi oče, preganjati pa ga začnejo nočne more, v katerih vidi sebe kot dojenčka ter svoja prestrašena starša, ki jima grozi neznan napadalec.

icon-expand Kung fu Panda 2 FOTO: VOYO

Preberi še Prvi Slovenec v Formuli 4: Aleksandar Bogunović na poti do vrha

Sinhronizirani animirani film Kung Fu Panda 3, 2016 - 5. 8. na VOYO



Glasovi: Klemen Slakonja, Primož Pirnat, Pavel Ravnohrib, Tanja Ribič Djurić, Bojan Emeršič

Režija: Alessandro Carloni, Jennifer Yuh Nelson Zabavni mojster borilnih veščin Po je soočen z enim največjih izzivov - postati mora učitelj kung fuja. Nerodnemu in neresnemu pandi se zdi naloga povsem nemogoča, življenje pa mu dokončno obrne na glavo prihod dolgo pogrešanega očeta. Po se z očetom poda v odmaknjeno vasico pand, da bi odkril svoje korenine, toda Kitajsko začne pestiti nov zlobnež. Bikovsko besni Kai si z nadnaravnimi silami podjarmi vse bojevnike, ki si mu drznejo prekrižati pot. Poju ne preostane drugega, kot da sprejme vlogo učitelja in na svoj zabaven način nove prijatelje pande nauči, kako se lahko tudi preprosti posamezniki zoperstavijo močnejšemu nasprotniku.

icon-expand Kung fu Panda 3 FOTO: VOYO

Preberi še Lepotice, ki bodo poskrbele za vroče poletje

Ameriški film Hudičev odvetnik (The Devil's Advocate), 1997 - 8. 8. na VOYO



Igrajo: Keanu Reeves, Al Pacino, Charlize Theron, Judith Ivey, Craig T. Nelson

Režija: Taylor Hackford Kevin Lomax je mlad odvetnik s Floride, ki še nikoli ni izgubil primera. Srečno je poročen z lepo Mary Ann. Ko Kevin na sodišču zagovarja pedofila in ponovno zmaga, mu ponudijo službo v priznani newyorški odvetniški družbi Johna Miltona. Kevin, zaslepljen z luksuznim stanovanjem in več kot odlično plačo, sprejme Miltonovo ponudbo. Na lastni koži občuti, kaj pomeni biti bogat newyorški odvetnik, a hkrati mu zmage na sodiščih niso več edini cilj, saj se vse skupaj sprevrže v obsedenost. Medtem Mary Ann spozna, da njuno novo življenje ni prav nič idilično.

icon-expand Hudičev odvetnik FOTO: VOYO

Preberi še Ste si ogledali že vse dele Hitrih in drznih?

Avstralski film Svingerski safari (Swinging Safari), 2019 - 10. 8. na VOYO



Igrajo: Guy Pearce, Kylie Minogue, Jesse Denyer, Radha Mitchell, Julian McMahon, Asher Keddie

Režija: Stephan Elliott Poletje leta 1975 v avstralski obalni soseski prinese vročino, prve ljubezni in številne zaplete. Štirinajstletni Jeff se skuša približati sosedi Melly, medtem ko na obalo naplavi truplo orjaškega kita in obrne življenje skupnosti na glavo. Njuni ekscentrični starši skušajo držati korak s seksualno revolucijo, ki jo je prav tako prineslo na avstralske plaže. Tako kot razpadajoči kit na pesku gre tudi vse drugo spektakularno narobe.

icon-expand Svingerski safari FOTO: VOYO

Preberi še Vzpon in padec največjega goljufa v kolesarstvu

Italijansko-ameriški film Prevarana (Body of Deceit), 2015 - 12. 8. na VOYO Igrajo: Kristanna Loken, Antonio Cupo, Sarai Givaty, Giulio Berruti

Režija: Alessandro Capone Napeta zgodba, ki v ospredje postavlja poželenje, ljubezen in umor. Po nesreči na Malti pisateljica Alice izgubi spomin in se ne spomni dogodkov iz preteklosti. Ker nikakor ne dobi navdiha za dokončanje svoje knjige, se odloči, da se bo vrnila na otok in skušala odkriti, kaj se je zgodilo. Kmalu naleti na skrivnostno Saro, s katero se takoj povežeta. Toda Alice niti ne sluti, da neznanka skriva temačno skrivnost.

icon-expand Prevarana FOTO: VOYO

Preberi še Namesto kriminalcev zdaj lovi pobegle ljubljenčke

Slovenski film Srečen dan mrtvih, 2025 - 13. 8. na VOYO



Igrajo: Tim Lončar, Filip Đurić, Uroš Potočnik, Gregor Gruden, Živa Selan, Mitja Okorn, Admir Baltić

Režija: Luka Štigl Zeko in Gogi sta stereotipna kriminalca, ki se morata na 1. november znebiti trupla. Na prvi videz rutinska naloga se kmalu izkaže za precej težjo, sploh ko se v zgodbo vpletejo veterinar, mesar in prostitutka. Sliši se kot začetek vica, a zadeve so še kako resne. Navsezadnje je Srečen dan mrtvih zgodba o raku.

icon-expand Srečen dan mrtvih FOTO: VOYO

Preberi še Kraljica raziskovanja grobnic Lara Croft se vrača

Hrvaški film V modrino (U plavetnilo), 2017 - 13. 8. na VOYO



Igrajo: Gracija Filipović, Vanesa Vidaković Natrlin, Dominik Duždević, Andro Režić, Marija Kohn

Režija: Antoneta Alamat Kusijanović Glavna junakinja kratkega filma je 13-letna Julija, ki se iz nasilnega doma z materjo umakne na idiličen hrvaški otok, kjer je nekoč odraščala. Veseli se, da bo obudila prijateljstvo z Ano, ki pa več pozornosti namenja svojemu fantu. Anina zavrnitev odpre pri Juliji nezaceljene rane nasilne preteklosti in v njej prebudi agresivno pošast, za katero je mislila, da jo je pustila za seboj.

Preberi še Mesec ponosa na VOYO: zgodbe, ki navdihujejo

Slovenski film Tiho, 2017 - 13. 8. na VOYO



Igrajo: Silva Čušin, Jana Zupančič, Tisa Škabar, Juš Golmajer, Dare Valič

Režija: Barbara Zemljič Na terapijah z mlado pacientko se mora izkušena psihologinja znova soočiti z lastno osebno dramo, povezano z dementnim očetom. Na videz nepovezana dogodka izrišeta pečat, ki ga je pustila globoka travma. Razpira pa se možnost odpuščanja, četudi v jeseni življenja ...

icon-expand Tiho. FOTO: BSF

Preberi še Njuna svetova si ne bi mogla biti bolj različna

Slovenski film Po slovensko, 2017 - 13. 8. na VOYO



Igrajo: Pavle Ravnohrib, Ludvik Bagari, Alojz Svete, Zoran Dževerdanović

Režija: Marta Frelih Zgodba temelji na romanu prve slovenske pisateljice iz 19. stoletja. Priča bomo neskončnemu in ponavljajočemu se prepiranju med sosedi, ki se nikakor ne morejo pobotati. Nenehno potrebo po obračunavanju med seboj čutijo samo zato, ker živijo drug ob drugem in da izstopajo iz vsakodnevne rutine.

icon-expand Po slovensko. FOTO: VOYO

Preberi še Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?

Slovenski film Niko, 2017 - 13. 8. na VOYO



Igrajo: Julij Kump, Vlado Novak, Valter Dragan, Žan Matko, Vladimir Vlaškalić

Režija: Andrej Košak Nikolaj je zapustil popravni zavod, a je negotov, saj globoko v sebi čuti, da vrnitev domov ne bo lahka. Oče in njegova mlada noseča žena gradita družinsko hišo in videti je, da je Nikolaj v napoto. Ko oče izreče grobo pripombo na račun Nikolajeve pokojne matere, ga Nikolaj z lopato udari po glavi in zbeži nazaj v popravni dom, saj nima kam drugam. Tragedija nas postavlja pred dilemo, kaj storiti z mladimi prestopniki, ko se izteče kazenski ukrep.

icon-expand Niko. FOTO: BSF

Preberi še Na POP TV in VOYO prihaja film, ki vas bo ganil do solz!

Slovenski film Apoptoza, 2017 - 13. 8. na VOYO



Igrajo: Viktorija Bencik, Primož Pirnat, Mare Bulc, Sebastijan Cavazza, Nika Rozman

Režija: Tomaž Gorkič Leto 2074. Popolno onesnaženje Zemlje. Pomanjkanje hrane. Propad vlade in sistemov. Nadzor prevzame korporacija Bionet, ki obljublja svetlejšo prihodnost z izdelkom Biogreen. Države postanejo sektorji pod administracijo Bioneta. Vsak prebivalec ima vgrajen identifikacijski čip, ki poleg osebnih informacij razkriva tudi njegovo finančno stanje. Nadzor izvajajo posebne sektorske pisarne, ki delujejo pod okriljem Bioneta. Čas je za poslednjo rešitev ...

Preberi še Njeno srce osvojil 11 let mlajši zvezdnik NBA

Slovenski film Všečkana, 2015 - 13. 8. na VOYO



Igrajo: Inja Zalta, Domen Valič, Nataša Barbara Gračner, Barbara Sorčič, Brane Završan, Tadej Koren Šmid, Zvezdana Mlakar

Režija: Dražen Štader Vse se začne z objavo Anjinega intimnega posnetka na družabnem omrežju, kar sproži neustavljivi vrtinec čustev in dramskih zasukov, predvsem pa dejstvo, kaj vse tak posnetek potegne za sabo. Dekle se mora soočiti z lastno samopodobo, pomenom zasebnosti, prijateljstva in ljubezni, razrahljanimi družinskimi odnosi, odtujenostjo od realnosti, hlastanjem po pozornosti in s ceno, ki jo mora za to pozornost plačati.

icon-expand Inja Zalta FOTO: arhiv filma

Preberi še Prihaja njen 60. rojstni dan, a igralka še vedno buri domišljijo

Slovenski film Nevidna roka Adama Smitha, 2017 - 13. 8. na VOYO



Igrajo: Konstanze Dutzi, Makis Papadimitratos, Arnaud Humbert, Saša Pavlin Stošić, Francesco Borchi, Michael Baum, Tine Ugrin

Režija: Slobodan Maksimović Nekje v Evropi Grk dolguje Francozu, ki dolguje Slovenki, in ona Italijanu, ki denar dolguje Grku. Nemka, ki ne dolguje nikomur, si želi le miren spanec. Britanec išče izhod. Film je posnet v enem kadru, z ekipo in igralci, ki prihajajo iz več kot deset držav. Vsi govorijo v svojem jeziku in vsi se razumejo.

icon-expand Nevidna roka Adama Smitha FOTO: VOYO

Preberi še Noge do neba: 39-letna manekenka takole uživa na Malti

Slovenski film Dromedar, 2019 - 13. 8. na VOYO



Igrajo: Tilen Lapajne, Maša Derganc, Borut Veselko, Amalia Felicijan, Klaus B. Wolf

Režija: Janez Lapajne Fant z grbo se sam odpravi na morje, kjer obračuna z bremeni in izzivi svojega življenja. Film temelji na kratki zgodbi Vejkejšn (2007) Nejca Gazvode.

icon-expand Dromedar FOTO: VOYO

Preberi še Umrl je priljubljeni DJ, njegov hit je poznal ves svet

Slovenski film Govorilne ure, 2018 - 13. 8. na VOYO



Igrajo: Luka Marčetić, Liza Marija Grašič, Branko Završan, Sara Gorše, Matej Tunja, Damjana Černe

Režija: Gašper Antauer Fran, novopečeni učitelj likovne vzgoje na osnovni šoli, se na govorilnih urah prvič sooča s komunikacijo s starši učencev, medtem pa se na vse načine izogiba komunikaciji s svojo večletno punco Medino.

icon-expand Govorilne ure. FOTO: POP TV

Preberi še Napad morskega psa ujel na kamero: ena napačna odločitev ga je skoraj stala noge

Slovenski film Kresnik: Ognjeno izročilo, 2013 - 13. 8. na VOYO



Igrajo: Cene Skrt, Aljaž Šimunić, Domen Jančič, Dare Valič

Režija: David Sipoš Dogajanje mladinskega kratkega filma, ki je nastal v režiji mladega Davida Sipoša, je postavljeno na slovensko podeželje v 70. leta prejšnjega stoletja. Zgodba govori o treh fantih, ki se med počitnicami pri dedku na kresno noč odpravijo na raziskovanje bližnjega gozda. Tam najmlajšega med njimi čaka skrivnostna izkušnja pravljičnega sveta vil, vilincev, ognja, slovanskega boga Kresnika, pa tudi preizkušnja, v kateri mora dokazati svoj pogum in narediti prvi korak na poti k zrelosti.

icon-expand Kresnik: Ognjeno izročilo. FOTO: VOYO

Preberi še To ni obešalnik: čemu v resnici služi ročaj nad vrati avtomobila?

Slovenski film Strah, 2016 - 13. 8. na VOYO Igrajo: Denys Bilash, Valentina Plaskan, Renato Jenček, Nataša Barbara Gračner, Marjan Radanovič, Andrei Lenart, Dino Hajderović, Darja Krhin, Nenad Tokalić

Režija: Dejan Babosek V času velikega toka beguncev in migrantov pade Kristjan, 17-letni neonacist, pod vpliv desničarske propagande in neonacistične skupine, ki ji želi dokazati svojo pripadnost, četudi na račun razdora v svoji precej liberalni družini. Neke noči Kristjan in prijatelji med grafitiranjem nacističnih simbolov prestrežejo in pretepejo nekega tujca in ženo. Tujec pade v komo. Dogodek ima za Kristjana in njegovo družino katastrofalne posledice.

icon-expand Strah. FOTO: VOYO

Preberi še Kruh ni vaš sovražnik: ta preprost trik spremeni, kako ga telo prebavlja

Slovenski film Legenda o bejbi, 2024 -13. 8. na VOYO



Igrajo: Neja Čušin, Tine Ugrin, Leon Pučnik, Domen Blatnik, Saša Lešnjek

Režija: Leon Pučnik Privlačna Nadja s svojim manekenskim videzom, legijami oboževalcev in premožno družino uživa v pozornosti svojega navidezno popolnega življenja. Toda življenje je polno presenečenj, tudi v bleščeči, plastično-fantastični deželi Nadje.

icon-expand Legenda o bejbi FOTO: VOYO

Preberi še Tragičen konec zvezde Globokega grla

Slovenski film Risk, 2018 - 13. 8. na VOYO



Igrajo: Domen Valič, Lucija Harum, Lea Mihevc

Režija: Tina Novak Film govori o iskanju samega sebe, o odnosih, psihologiji zveze ter strahovih in se poglablja v vrzel med moškim in ženskim umom. Kako en in drugi spol odreagirata na isti dogodek, kaj si bolj zapomnijo moški in kaj ženske. Prva zgodba je spomin Jake - še vedno nesiguren se poda v najem stanovanja z Leo, ko se jima pridruži Alex, njegova punca in Leina najboljša prijateljica, na dan začnejo prihajati ljubosumje, nesigurnost in jeza. Bosta z Alex premagala težave? Druga zgodba je Alexin spomin na isti večer, bo uspela premagati strahove in ugotoviti, kaj si zares želi? Katera zgodba je prava in komu na koncu verjeti?

icon-expand Film Risk FOTO: arhiv filma

Preberi še Uganete, čigava zadnjica je to? Balkanska pevka z novo provokativno fotografijo

Slovenski film Kečap, džezve i mare, 2025 - 13. 8. na VOYO



Igrajo: Dejan Stanković, David Meze, Luka Žerdin, Domen Lukan

Režija: Ažbe Železnik Slovenski kratki film spremlja mafijskega uslužbenca Tineta, ki se po še enem brezhibno izpeljanem poslu vrne domov in komaj čaka, da se sprosti v topli kopeli z dobro pico. A ko prestopi prag stanovanja, mu hitro postane jasno, da pred lastnim poslom ni mogoče preprosto zapreti vrat.

icon-expand Kečap Džezve i Mare FOTO: VOYO

Preberi še Ideja za poletno branje: Napeta zgodba o preživetju, ki je ni mogoče odložiti

Angleška romantična komedija Notting Hill, 1999 -15. 8. na VOYO



Igrajo: Julia Roberts, Hugh Grant, Hugh Bonneville, Emma Chambers, Rhys Ifans

Režija: Roger Michell William Thacker živi v londonskem predmestju Notting Hill. Je ločen in prepričan, da ima dokaj dolgočasno življenje. Stanovanje si deli s čudaškim kolegom Spikeom, sicer pa je lastnik manjše in ne preveč uspešne knjigarne. Ko nekega dne zjutraj pride v službo, je prepričan, da je pred njim nov dolgočasen dan. Nato v knjigarno stopi filmska zvezda Anna Scott. Ker jo William po nesreči polije s sokom, jo povabi k sebi domov, da bi se preoblekla. Anna ob odhodu iz stanovanja zmedenega Williama nepričakovano poljubi. Williamovo življenje se nato vrne na stare tire, a le za kratek čas, saj se z Anno dogovorita za zmenek. Se lahko slavna filmska zvezda zaljubi v navadnega fanta z ulice?

icon-expand Notting Hill FOTO: VOYO