Če obožujete Rockyja, tega ne smete zamuditi

Če pa vas bolj navdušujejo visokoproračunski spektakli, na VOYO kmalu prihaja tudi zbirka filmov o Rockyju. Kultna saga, v kateri blesti Sylvester Stallone in je ne sme zamuditi noben filmski navdušenec. Že jutri pa prihaja dokumentarni film Spor v družini Beckham, ki se je znašla v središču medijske pozornosti zaradi šokantne objave Brooklyna Beckhama na družbenih omrežjih.

Ameriški film Max, 2015, 18.3. na VOYO Igrajo: Thomas Haden Church, Josh Wiggins, Luke Kleintank, Lauren Graham

Režija: Boaz Yakin Kylea Wincotta ubijejo v vojni. Njegov zvesti pomočnik, pes po imenu Max, zaradi izgube gospodarja zelo trpi. Maxa želijo usmrtiti, ker noče ubogati ukazov nikogar drugega in postane zelo napadalen. Ko psa spozna Justin, Kyleov mlajši brat, se stvari spremenijo. Justin Maxa posvoji in ga reši, Max pa v Justinu vidi edino bitje, kateremu prisluhne.

Na VOYO bomo seveda spremljali tudi domačo produkcijo POP TV, zato že komaj čakamo novo sezono Delovne akcije z Ano Praznik.

Britanski dokumentarni film Spor v družini Beckham (Beckham: Family at War), 2026, 19.3. na VOYO Režija: Adam Paterson Dokumentarni film se osredotoča na družinski spor znotraj družine Beckham, ki se je znašla v središču medijske pozornosti zaradi šokantne objave Brooklyna Beckhama na družbenih omrežjih. Zakaj je zgodba o njihovem razkolu odmevala hitreje in glasneje kot katerikoli drugi zvezdniški škandal? Resnica, ki se skriva za popolno fasado Beckhamovih, bo končno razkrita.

Ameriški film Iskanje pravice (River Runs Red), 2018, 21.3. na VOYO Igrajo: Taye Diggs, John Cusack, George Lopez, Gianni Capaldi, Luke Hemsworth

Režija: Wes Miller Iskanje pravice popelje sodnika Charlesa Colemana v temno igro maščevanja. Ko dva skorumpirana policista med rutinsko kontrolo ustrelita njegovega sina in pravni sistem odpove, se sodnik Coleman odloči, da bo pravico vzel v svoje roke. Napeta smrtonosna igra maščevanja se začne.

Ameriška akcijska drama Rocky 1, 1976, 23.3. na VOYO Igrajo: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith, Carl Weathers

Režija: John G. Avildsen S sedaj že legendarnim Rockyjem je Sylvester Stallone prvič zares opozoril nase. V filmu predstavlja trdoživega boksarja Rockyja Balboo, ki se preživlja s priložnostnimi deli v revni četrti Philadelphie. Trener Mickey ga prepriča, da je spopad s šampijonom težke kategorije Apollom Creedom njegova življenjska priložnost. Začnejo se dnevi trdega in napornega treninga, dokler se Rocky in Creed ne srečata v ringu... Film je bil nominiran za deset oskarjev in tri tudi osvojil, med drugim za najboljši film in režijo.

Ameriška akcijska drama Rocky 2, 1979, 24.3. na VOYO Igrajo: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith, Carl Weathers

Režija in scenarij: Sylvester Stallone Rocky Balboa je po spopadu z Apollom Creedom postal svetovni prvak težke kategorije. Mnogi ga nestrpno pričakujejo v ringu, vendar se je Rocky zaradi težke poškodbe očesa odločil, da bo prenehal z boksom. Sedaj je poročen in z ženo Adrian pričakujeta prvega otroka. Vendar družinsko življenje predstavlja velike stroške, poleg tega so Creedovi pozivi k dvoboju čedalje glasnejši in žaljivi. Ponovni spopad je neizogiben.

Ameriška akcijska drama Rocky 3, 1982, 25.3. na VOYO Igrajo: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith, Carl Weathers

Režija in scenarij: Sylvester Stallone Že tri leta so minila, odkar je Rocky Balboa v ringu osvojil naziv svetovnega prvaka težke kategorije. Še vedno je zvezda in z reklamami služi veliko denarja. Na sceni se medtem pojavi Thunderlips, ki zanesljivo osvaja srca množic. Rockyju ostane samo spopad, da si pridobi stari status. Kljub opozorilom trenerja Rocky sprejme spopad, ki ga po nekaj rundah izgubi. Izgubi tudi trenerja. Po nekaj tednih dobi novega, saj ga na spopad s Thunderlipsom začne pripravljati nihče drug kot njegov nekdanji najhujši tekmec, Apollo Creed.

Ameriška akcijska drama Rocky 4, 1985, 26.3. na VOYO Igrajo: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Dolph Lundgren

Režija in scenarij: Sylvester Stallone Boksarski prvak Rocky Balboa profesionalno ne boksa več. Z nasveti pomaga prijatelju Apollu Creedu, ki ga čaka obračun z arogantnim ruskim boksarjem Ivanom Dragom. Ko Apollo med dvobojem pod težo Dragovih udarcev umre, si Rocky očita njegovo smrt in priseže maščevanje. Kljub nasprotovanju žene Adrian namerava odpotovati v Rusijo in se v ringu spoprijeti z Dragom. Toda še prej Rockyja čakajo naporne priprave na tako zahteven podvig.

Ameriška akcijska drama Rocky 5, 1990, 27.3. na VOYO Igrajo: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Sage Stallone

Režija: John G. Avildsen Rocky Balboa se po dvoboju z ruskim boksarjem Ivanom Dragom kot junak vrne domov v Philadelphio. Kmalu odkrije, da je med dvobojem staknil poškodbo možganov. Izve tudi, da je zaradi računovodje ostal popolnoma brez denarja. Prisiljen je prodati svoj dom in se z družino preseliti nazaj v sosesko, kjer je živel v mladosti. Selitev je še posebej težka za Rockyjevega najstniškega sina, ki se hitro zaplete v težave. Medtem hoče Rocky zaslužiti nekaj denarja in se znajde v skušnjavi, ko mu ponudijo ogromno vsoto, če bo ponovno stopil v ring in branil naslov svetovnega prvaka.

Ameriški film Rocky Balboa, 2006, 28.3. na VOYO Igrajo: Sylvester Stallone, Milo Ventimiglia, Antonio Tarver, Burt Young

Režija: Sylvester Stallone V šestem delu priljubljene filmske serije o boksarju Rockyju spremljamo zdaj že ostarelega boksarskega veterana, ki si tri leta po ženini smrti še vedno ni opomogel. Iz depresije ga ne moreta spraviti ne njegova italijanska restavracija ne njegov sin, s katerim sta se medtem popolnoma odtujila. Ko dobi priložnost, da se v ringu pomeri z boksarskim prvakom v težki kategoriji Masonom Dixonom, Rocky ponovno dobi voljo do življenja in se začne vneto pripravljati na dvoboj.

Ameriški film Plemiško srečanje (Royal Rendezvous), 2023, 31.3. na VOYO Igrajo: Isabella Gomez, Ruairi O'Connor, Ronan Raftery, Dearbhla Molloy, Marcus Lamb

Režija: Christine Luby Kuharica Cat prejme povabilo za pripravo kraljevega banketa na Irskem. Po prihodu na dvorec Cat šokirana ugotovi, da je že imela plemiško srečanje, saj je z lordom Jamesom v preteklosti imela afero. James bi rad preprečil prodajo družinskega dvorca, kar želi vojvodinja Edwina, njegova babica. Cat se med plemiško dogodivščino zbliža s privlačnim upraviteljem Roryjem.