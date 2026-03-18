Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Rocky 4
Film/tv

Če obožujete Rockyja, tega ne smete zamuditi

M.S.
18. 03. 2026 12.46
0

Ste še vedno pod vtisom letošnjih oskarjev? Na VOYO vas čakajo filmi, ki so zaznamovali podelitev nagrad v zadnjih letih. Parazit, Anatomija padca, Interesno območje, Substanca, Vse povsod naenkrat, Capote, Punčka za milijon dolarjev in številni drugi so popolna izbira za nepozaben filmski večer.

Če pa vas bolj navdušujejo visokoproračunski spektakli, na VOYO kmalu prihaja tudi zbirka filmov o Rockyju. Kultna saga, v kateri blesti Sylvester Stallone in je ne sme zamuditi noben filmski navdušenec. Že jutri pa prihaja dokumentarni film Spor v družini Beckham, ki se je znašla v središču medijske pozornosti zaradi šokantne objave Brooklyna Beckhama na družbenih omrežjih. 

Življenje tik ob enem najbolj zloglasnih taborišč
Preberi še
Življenje tik ob enem najbolj zloglasnih taborišč

Ameriški film Max, 2015, 18.3. na VOYO

Igrajo: Thomas Haden Church, Josh Wiggins, Luke Kleintank, Lauren Graham
Režija: Boaz Yakin

Kylea Wincotta ubijejo v vojni. Njegov zvesti pomočnik, pes po imenu Max, zaradi izgube gospodarja zelo trpi. Maxa želijo usmrtiti, ker noče ubogati ukazov nikogar drugega in postane zelo napadalen. Ko psa spozna Justin, Kyleov mlajši brat, se stvari spremenijo. Justin Maxa posvoji in ga reši, Max pa v Justinu vidi edino bitje, kateremu prisluhne.

Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Preberi še
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah

Na VOYO bomo seveda spremljali tudi domačo produkcijo POP TV, zato že komaj čakamo novo sezono Delovne akcije z Ano Praznik.

 

Britanski dokumentarni film Spor v družini Beckham (Beckham: Family at War), 2026, 19.3. na VOYO

Režija: Adam Paterson

Dokumentarni film se osredotoča na družinski spor znotraj družine Beckham, ki se je znašla v središču medijske pozornosti zaradi šokantne objave Brooklyna Beckhama na družbenih omrežjih. Zakaj je zgodba o njihovem razkolu odmevala hitreje in glasneje kot katerikoli drugi zvezdniški škandal? Resnica, ki se skriva za popolno fasado Beckhamovih, bo končno razkrita.

Sanje Grofov: vizija, ki je spremenila NK Celje
Preberi še
Sanje Grofov: vizija, ki je spremenila NK Celje

Ameriški film Iskanje pravice (River Runs Red), 2018, 21.3. na VOYO

Igrajo: Taye Diggs, John Cusack, George Lopez, Gianni Capaldi, Luke Hemsworth
Režija: Wes Miller

Iskanje pravice popelje sodnika Charlesa Colemana v temno igro maščevanja. Ko dva skorumpirana policista med rutinsko kontrolo ustrelita njegovega sina in pravni sistem odpove, se sodnik Coleman odloči, da bo pravico vzel v svoje roke. Napeta smrtonosna igra maščevanja se začne.

Najbolj divja Kmetija doslej: nosečniški test in nove arene
Preberi še
Najbolj divja Kmetija doslej: nosečniški test in nove arene

Ameriška akcijska drama Rocky 1, 1976, 23.3. na VOYO

Igrajo: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith, Carl Weathers
Režija: John G. Avildsen

S sedaj že legendarnim Rockyjem je Sylvester Stallone prvič zares opozoril nase. V filmu predstavlja trdoživega boksarja Rockyja Balboo, ki se preživlja s priložnostnimi deli v revni četrti Philadelphie. Trener Mickey ga prepriča, da je spopad s šampijonom težke kategorije Apollom Creedom njegova življenjska priložnost. Začnejo se dnevi trdega in napornega treninga, dokler se Rocky in Creed ne srečata v ringu... Film je bil nominiran za deset oskarjev in tri tudi osvojil, med drugim za najboljši film in režijo.

Postanite zvezda: Slovenija ima talent čaka nate!
Preberi še
Postanite zvezda: Slovenija ima talent čaka nate!

Ameriška akcijska drama Rocky 2, 1979, 24.3. na VOYO

Igrajo: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith, Carl Weathers
Režija in scenarij: Sylvester Stallone

Rocky Balboa je po spopadu z Apollom Creedom postal svetovni prvak težke kategorije. Mnogi ga nestrpno pričakujejo v ringu, vendar se je Rocky zaradi težke poškodbe očesa odločil, da bo prenehal z boksom. Sedaj je poročen in z ženo Adrian pričakujeta prvega otroka. Vendar družinsko življenje predstavlja velike stroške, poleg tega so Creedovi pozivi k dvoboju čedalje glasnejši in žaljivi. Ponovni spopad je neizogiben.

Kako je postal najbogatejši človek na svetu?
Preberi še
Kako je postal najbogatejši človek na svetu?

Ameriška akcijska drama Rocky 3, 1982, 25.3. na VOYO

Igrajo: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith, Carl Weathers
Režija in scenarij: Sylvester Stallone

Že tri leta so minila, odkar je Rocky Balboa v ringu osvojil naziv svetovnega prvaka težke kategorije. Še vedno je zvezda in z reklamami služi veliko denarja. Na sceni se medtem pojavi Thunderlips, ki zanesljivo osvaja srca množic. Rockyju ostane samo spopad, da si pridobi stari status. Kljub opozorilom trenerja Rocky sprejme spopad, ki ga po nekaj rundah izgubi. Izgubi tudi trenerja. Po nekaj tednih dobi novega, saj ga na spopad s Thunderlipsom začne pripravljati nihče drug kot njegov nekdanji najhujši tekmec, Apollo Creed.

Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Preberi še
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen

Ameriška akcijska drama Rocky 4, 1985, 26.3. na VOYO

Igrajo: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Dolph Lundgren
Režija in scenarij: Sylvester Stallone

Boksarski prvak Rocky Balboa profesionalno ne boksa več. Z nasveti pomaga prijatelju Apollu Creedu, ki ga čaka obračun z arogantnim ruskim boksarjem Ivanom Dragom. Ko Apollo med dvobojem pod težo Dragovih udarcev umre, si Rocky očita njegovo smrt in priseže maščevanje. Kljub nasprotovanju žene Adrian namerava odpotovati v Rusijo in se v ringu spoprijeti z Dragom. Toda še prej Rockyja čakajo naporne priprave na tako zahteven podvig.

Slovenija ima talent in Na lovu: Prijavi se v novo sezono
Preberi še
Slovenija ima talent in Na lovu: Prijavi se v novo sezono

Ameriška akcijska drama Rocky 5, 1990, 27.3. na VOYO

Igrajo: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Sage Stallone
Režija: John G. Avildsen

Rocky Balboa se po dvoboju z ruskim boksarjem Ivanom Dragom kot junak vrne domov v Philadelphio. Kmalu odkrije, da je med dvobojem staknil poškodbo možganov. Izve tudi, da je zaradi računovodje ostal popolnoma brez denarja. Prisiljen je prodati svoj dom in se z družino preseliti nazaj v sosesko, kjer je živel v mladosti. Selitev je še posebej težka za Rockyjevega najstniškega sina, ki se hitro zaplete v težave. Medtem hoče Rocky zaslužiti nekaj denarja in se znajde v skušnjavi, ko mu ponudijo ogromno vsoto, če bo ponovno stopil v ring in branil naslov svetovnega prvaka.

Novo na VOYO: Preverite, kaj prinaša januar
Preberi še
Novo na VOYO: Preverite, kaj prinaša januar

Ameriški film Rocky Balboa, 2006, 28.3. na VOYO

Igrajo: Sylvester Stallone, Milo Ventimiglia, Antonio Tarver, Burt Young
Režija: Sylvester Stallone

V šestem delu priljubljene filmske serije o boksarju Rockyju spremljamo zdaj že ostarelega boksarskega veterana, ki si tri leta po ženini smrti še vedno ni opomogel. Iz depresije ga ne moreta spraviti ne njegova italijanska restavracija ne njegov sin, s katerim sta se medtem popolnoma odtujila. Ko dobi priložnost, da se v ringu pomeri z boksarskim prvakom v težki kategoriji Masonom Dixonom, Rocky ponovno dobi voljo do življenja in se začne vneto pripravljati na dvoboj.

Še ena Slovenka osvaja Sanjskega moškega Hrvaške!
Preberi še
Še ena Slovenka osvaja Sanjskega moškega Hrvaške!

Ameriški film Plemiško srečanje (Royal Rendezvous), 2023, 31.3. na VOYO

Igrajo: Isabella Gomez, Ruairi O'Connor, Ronan Raftery, Dearbhla Molloy, Marcus Lamb
Režija: Christine Luby

Kuharica Cat prejme povabilo za pripravo kraljevega banketa na Irskem. Po prihodu na dvorec Cat šokirana ugotovi, da je že imela plemiško srečanje, saj je z lordom Jamesom v preteklosti imela afero. James bi rad preprečil prodajo družinskega dvorca, kar želi vojvodinja Edwina, njegova babica. Cat se med plemiško dogodivščino zbliža s privlačnim upraviteljem Roryjem.

Ne zamudi ničesar z VOYO!
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Beckham družinski spor VOYO dokumentarni film Rocky filmi ideje marec
Oddaja, ki vrača vero v dobro

Novice

Mojmojster.net - najlažji način za iskanje dobrih obrtnikov!

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1576