Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih

Ameriški film Ježek Sonic (Sonic the Hedgehog), 2020, 15. 2 Sinhronizirani glasovi: Miha Rodman, Voranc Boh, Goran Hrvaćanin, Ana Maria Mitić, Andrei Lenart Černilogar, Karin Komlajnec, Iztok Valič, Uroš Buh

Režija: Jeff Fowler Ježek po imenu Sonic je izjemno hiter, je modre barve, ni z našega planeta, a ima človeške lastnosti. Rodil se je z izjemno sposobnostjo, da je hitrejši od zvoka. Med pustolovščinami na Zemlji se spoprijatelji s policistom Tomom Wachowskim iz majhnega mesta in skupaj se podata v boj proti zlobnemu dr. Robotniku, ki skuša ježka Sonica ugrabiti in prevzeti njegove supermoči, da bi zavladal svetu.

icon-expand Ježek Sonic FOTO: VOYO

Slovenski dokumentarni film Sanje grofov, 2026, 18. 2. Ko se v nogometu srečata vizija in pogum, se lahko zgodi nekaj izjemnega. Dokumentarni film Sanje Grofov gledalcu približa neverjetno zgodbo slovenskega nogometnega kluba, ki je v zgolj petih letih doživel izjemno rast s športnega in poslovnega vidika. Film prikaže razvojni lok od nastopa novega vodstva v letu 2019 in začrtanja nove vizije do vzpona med najboljše klube v Sloveniji ter preboja na evropski oder.

icon-expand Sanje grofov FOTO: VOYO

Ameriški film Poletje strahu (Escape the Field), 2022, 18.2. Igrajo: Jordan Claire Robbins, Theo Rossi, Shane West, Tahirah Sharif, Julian Feder

Režija: Emerson Moore Srhljivka Polje strahu spremlja šest neznancev, ki se zbudijo zmedeni in ujeti v neskončnem koruznem polju ter kmalu odkrije, da jim je za petami nekaj skrivnostnega. Oboroženi samo z navidez naključnimi predmeti – od kompasa do revolverja z enim samim nabojem – morajo združiti moči, da bi ubežali polju, sicer bodo umrli.

icon-expand Poletje strahu FOTO: Karantanija Cinemas

Sinhronizirani film Ježek Sonic 2 (Sonic the Hedgehog 2), 2022, 22.2 Glasovi: Voranc Boh, Miha Rodman, Goran Hrvaćanin, Ana Maria Mitić, Karin Komljanec, Iztok Valič

Režija: Jeff Fowler Priljubljeni modri ježek Sonic se bo moral tokrat soočiti s še večjim izzivom in grožnjo. Dr. Robotnik se vrne, tokrat z novim partnerjem po imenu Knuckles. Skupaj iščeta smaragd, ki lahko uniči celotno civilizacijo! Ježek Sonic bo moral združiti moči z novim prijateljem po imenu Tails, da skupaj najdeta dragoceni dragulj, preden ta pade v napačne roke.

icon-expand Ježek Sonic 2 FOTO: VOYO

Ameriški film Ben se vrača (Ben is Back), 2018, 24.2. Igrajo: Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn Newton, Rachel Bay Jones

Režija: Peter Hedges Ben se vrača je napeta drama o materi, ki v svojem boju, da bi sina rešila iz krempljev zasvojenosti, nikoli ne izgubi upanja. Na jutro pred božičnim večerom Burnsovi pred vrati svojega doma presenečeni zagledajo devetnajstletnega Bena. Holly težko skriva navdušenje nad sinovim nepričakovanim obiskom, hkrati pa jo je tudi strah, da Ben, ki je bil na zdravljenju zaradi odvisnosti od mamil, v domačem okolju ne bi znova podlegel skušnjavi.

icon-expand Ben se vrača FOTO: VOYO

Kanadski film Materina laž (Hidden Family Secrets), 2021, 27.2. Igrajo: Alex Paxton-Beesley, Sonja Smits, Madelyn Keys, Nick Londono, Gabriel Venneri

Režija: Stefan Brogren Ženska, ki želi rešiti umirajočo hčer, odkrije materino temno skrivnost. Joyce bo storila vse, da bi zaščitila ugled svojega podjetja. Ko odkrije, da je njena najstniška hči Katherine noseča, skuje zlovešči načrt in po porodu hčeri pove, da je njen otrok umrl. Dvajset let pozneje se Katherine življenje obrne na glavo, ko začne iskati darovalca kostnega mozga, da bi rešila hčerko Haley. Joyce izsledi Katherinino prvorojenko Libby, ki nevede postane darovalka. Med pripravami na operacijo Joyce obupano skriva resnico. Toda ali bodo njene laži končno ušle izpod nadzora?

icon-expand Materina laž FOTO: VOYO

ŠPORT

21. 2. – 22. 2. // Superbike Avstralija