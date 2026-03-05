Moskisvet.com
Film/tv

Življenje tik ob enem najbolj zloglasnih taborišč

VOYO
05. 03. 2026 10.36
0

Prvi zvončki napovedujejo pomlad in sezono največjih filmskih nagrad. Ta vikend so podelili nagrade igralskega ceha, do težko pričakovane podelitve oskarjev pa nas ločita le še slaba dva tedna. Na VOYO se kot pravi ljubitelji filmov vsako leto tradicionalno poklonimo oskarjem in si ogledamo filme, ki so v zadnjih letih zaznamovali največje filmske odre.

FILMI

1.3. na VOYO

Francoski film Anatomija padca (Anatomie d'une chute), 2023

Igrajo: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner, Samuel Theis, Antoine Reinartz
Režija: Justine Triet

Uspešna nemška pisateljica Sandra, njen francoski mož Samuel in njun slabovidni enajstletni sin Daniel živijo odmaknjeno življenje v odročnem kraju v francoskih Alpah. Nekega dne pa Samuela najdejo mrtvega v snegu pod njihovo hišo ... Je skočil? Padel? Ali pa ga je ubila žena?

Anatomija padca
Anatomija padca FOTO: VOYO
3.3. na VOYO

Ameriški film Pretekla življenja (Past Lives), 2023

Igrajo: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro, Yun Ji-hye
Režija: Celine Song

Otroška prijatelja Nora in Hae Sung sta se prisiljena ločiti, ko njena družina emigrira iz Južne Koreje. Dve desetletji pozneje zdaj odrasla pisateljica živi v New Yorku s svojim ameriškim možem Arthurjem, Hae Sung pa sklene, da jo bo za nekaj dni obiskal ...

Pretekla življenja
Pretekla življenja FOTO: VOYO
5.3. na VOYO

Britanski film Interesno območje (The Zone of Interest), 2023

Igrajo: Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus, Freya Kreutzkam, Ralph Herforth
Režija: Jonathan Glazer

Štirideseta leta. Komandant Rudolf Höss in njegova žena Hedwig skušata zgraditi sanjsko življenje za svojo družino v lepo opremljeni hiši z velikim vrtom ... tik ob koncentracijskem taborišču Auschwitz. A to družine prav nič ne moti. Občasni streli, kriki in prah, ki ga prinese iz dimnikov, so samo bežna motnja v ozadju, ob kateri nihče ne trene z očesom.

Interesno območje
Interesno območje FOTO: VOYO
8.3. na VOYO

Britanski film Priscilla, 2023

Igrajo: Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Ari Cohen, Dagmara Dominczyk, Tim Post
Režija: Sofia Coppola

Leto 1959. Priscilla Beaulieu ima štirinajst let in z družino živi v Wiesbadnu v Nemčiji. Nekega dne prejme povabilo na zabavo Elvisa Presleyja, ki v bližini služi vojaški rok. Med glasbenim zvezdnikom in prikupnim dekletom hitro preskočijo iskrice. Stran od oči javnosti se med njima razvije več kot zgolj ljubezen. Sofia Coppola razkriva drugo plat ameriškega mita o kralju rock'n'rolla.

Priscilla
Priscilla FOTO: VOYO
10.3. na VOYO

Britanski film Nikjer posebej (Nowhere Special), 2020

Igrajo: James Norton, Daniel Lamont, Carol Moore, Eileen O'Higgins, Valene Kane
Režija: Uberto Pasolini

V drami Nikjer posebej, ki je navdahnjena z resničnimi dogodki, spremljamo 35-letnega čistilca oken, ki svoje življenje v celoti posveti vzgoji sina, potem ko mu je mati umrla med porodom. Ko zdravniki Johnu diagnosticirajo bolezen, zaradi katere mu je ostalo le še nekaj mesecev življenja, je odločen, da svojemu triletnemu sinu poišče novo, popolno družino.

Nikjer posebej
Nikjer posebej FOTO: VOYO
13.3. na VOYO

Angleška romantična komedija Vse o fantu (About a Boy), 2002

Igrajo: Hugh Grant, Toni Collette, Rachel Weisz, Nicholas Hoult
Režija: Chris Weitz, Paul Weitz

Filmska uspešnica s Hughom Grantom v glavni vlogi je posneta po romanu Nicka Hornbyja. 38-letni Will živi od dediščine in brezskrbno preživlja dneve. Ko nekega dne spozna 12-letnega čudaškega dečka Marcusa, ki ima težave doma in v šoli, se med njima počasi rodi prijateljstvo. Nato se Will zaplete z Rachel in se zaljubi, ta pa zmotno misli, da je Marcus njegov sin, kar povzroči nove zaplete.

Vse o fantu
Vse o fantu FOTO: VOYO
14.3. na VOYO

Korejski film Parazit (Parasite), 2019

Igrajo: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik, Park So-dam
Režija: Bong Joon Ho

Film je nepredvidljiva družinska tragikomedija o neizogibnem konfliktu med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo. Člani družine Ki-taek so tesno povezani, a vsi štirje so nezaposleni in njihova prihodnost ni ravno obetavna. Nekega dne pa sin Ki-woo na priporočilo prijatelja dobi dobro plačano delo zasebnega inštruktorja pri družini Park ... Dobitnik zlate palme v Cannesu in štirih oskarjev, vključno za najboljši film.

Parazit
Parazit FOTO: VOYO
