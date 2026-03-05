Življenje tik ob enem najbolj zloglasnih taborišč

FILMI

1.3. na VOYO

Francoski film Anatomija padca (Anatomie d'une chute), 2023 Igrajo: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner, Samuel Theis, Antoine Reinartz

Režija: Justine Triet Uspešna nemška pisateljica Sandra, njen francoski mož Samuel in njun slabovidni enajstletni sin Daniel živijo odmaknjeno življenje v odročnem kraju v francoskih Alpah. Nekega dne pa Samuela najdejo mrtvega v snegu pod njihovo hišo ... Je skočil? Padel? Ali pa ga je ubila žena?

3.3. na VOYO

Ameriški film Pretekla življenja (Past Lives), 2023 Igrajo: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro, Yun Ji-hye

Režija: Celine Song Otroška prijatelja Nora in Hae Sung sta se prisiljena ločiti, ko njena družina emigrira iz Južne Koreje. Dve desetletji pozneje zdaj odrasla pisateljica živi v New Yorku s svojim ameriškim možem Arthurjem, Hae Sung pa sklene, da jo bo za nekaj dni obiskal ...

5.3. na VOYO

Britanski film Interesno območje (The Zone of Interest), 2023 Igrajo: Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus, Freya Kreutzkam, Ralph Herforth

Režija: Jonathan Glazer Štirideseta leta. Komandant Rudolf Höss in njegova žena Hedwig skušata zgraditi sanjsko življenje za svojo družino v lepo opremljeni hiši z velikim vrtom ... tik ob koncentracijskem taborišču Auschwitz. A to družine prav nič ne moti. Občasni streli, kriki in prah, ki ga prinese iz dimnikov, so samo bežna motnja v ozadju, ob kateri nihče ne trene z očesom.

8.3. na VOYO

Britanski film Priscilla, 2023 Igrajo: Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Ari Cohen, Dagmara Dominczyk, Tim Post

Režija: Sofia Coppola Leto 1959. Priscilla Beaulieu ima štirinajst let in z družino živi v Wiesbadnu v Nemčiji. Nekega dne prejme povabilo na zabavo Elvisa Presleyja, ki v bližini služi vojaški rok. Med glasbenim zvezdnikom in prikupnim dekletom hitro preskočijo iskrice. Stran od oči javnosti se med njima razvije več kot zgolj ljubezen. Sofia Coppola razkriva drugo plat ameriškega mita o kralju rock'n'rolla.

10.3. na VOYO

Britanski film Nikjer posebej (Nowhere Special), 2020 Igrajo: James Norton, Daniel Lamont, Carol Moore, Eileen O'Higgins, Valene Kane

Režija: Uberto Pasolini V drami Nikjer posebej, ki je navdahnjena z resničnimi dogodki, spremljamo 35-letnega čistilca oken, ki svoje življenje v celoti posveti vzgoji sina, potem ko mu je mati umrla med porodom. Ko zdravniki Johnu diagnosticirajo bolezen, zaradi katere mu je ostalo le še nekaj mesecev življenja, je odločen, da svojemu triletnemu sinu poišče novo, popolno družino.

13.3. na VOYO

Angleška romantična komedija Vse o fantu (About a Boy), 2002 Igrajo: Hugh Grant, Toni Collette, Rachel Weisz, Nicholas Hoult

Režija: Chris Weitz, Paul Weitz Filmska uspešnica s Hughom Grantom v glavni vlogi je posneta po romanu Nicka Hornbyja. 38-letni Will živi od dediščine in brezskrbno preživlja dneve. Ko nekega dne spozna 12-letnega čudaškega dečka Marcusa, ki ima težave doma in v šoli, se med njima počasi rodi prijateljstvo. Nato se Will zaplete z Rachel in se zaljubi, ta pa zmotno misli, da je Marcus njegov sin, kar povzroči nove zaplete.

14.3. na VOYO

Korejski film Parazit (Parasite), 2019 Igrajo: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik, Park So-dam

Režija: Bong Joon Ho Film je nepredvidljiva družinska tragikomedija o neizogibnem konfliktu med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo. Člani družine Ki-taek so tesno povezani, a vsi štirje so nezaposleni in njihova prihodnost ni ravno obetavna. Nekega dne pa sin Ki-woo na priporočilo prijatelja dobi dobro plačano delo zasebnega inštruktorja pri družini Park ... Dobitnik zlate palme v Cannesu in štirih oskarjev, vključno za najboljši film.