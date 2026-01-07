Trenutek, ki je spremenil zgodovino Srbije

Akcijska romantična komedija Izgubljeno mesto nas popelje v džunglo, kjer se ugrabljena pisateljica skupaj z manekenom z naslovnic znajde na neverjetni pustolovščini. Uspešna pisateljica Loretta Sage in čedni maneken Alan se znajdeta na srhljivi dogodivščini v džungli, ki se izkaže za bolj čudno od vsakršne fikcije, ko jo ugrabi ekscentrični milijarder v iskanju zaklada starodavnega izgubljenega mesta iz njenega romana.

Turška nadaljevanka Jutranja ptica (Erkenci Kus) - 8.1

Igrajo: Can Yaman, Demet Ozdemir, Oznur Serceler, Birand Tunca, Ozlem Tokaslan

Sanem je dekle, ki jo starši postavijo pred izbiro, ali si najde službo ali pa ji bodo poiskali ženina. Zato si Sanem najde službo v oglaševalskem podjetju gospoda Aziza, ki ima dva sinova, Emreja in Cana. Ker bi se Aziz rad upokojil, želi, da bi eden od sinov prevzel njegovo delo. Z delom mlajšega sina Emreja ni zadovoljen, zato hoče podjetje predati Canu. Can je fotograf, ki domače obišče le poredko, zato Aziza čaka težka naloga. Tako Sanem spozna Cana in sprva je prepričana, da je Can slab človek. A bolj, ko ga spoznava, bolj je zaljubljena vanj ...