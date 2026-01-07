Trenutek, ki je spremenil zgodovino Srbije

Ameriški film Izgubljeno mesto (The Lost City), 2022 - 7.1
Igrajo: Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Da'Vine Joy Randolph, Brad Pitt
Režija: Aaron Nee, Adam Nee
Akcijska romantična komedija Izgubljeno mesto nas popelje v džunglo, kjer se ugrabljena pisateljica skupaj z manekenom z naslovnic znajde na neverjetni pustolovščini. Uspešna pisateljica Loretta Sage in čedni maneken Alan se znajdeta na srhljivi dogodivščini v džungli, ki se izkaže za bolj čudno od vsakršne fikcije, ko jo ugrabi ekscentrični milijarder v iskanju zaklada starodavnega izgubljenega mesta iz njenega romana.
Turška nadaljevanka Jutranja ptica (Erkenci Kus) - 8.1
Igrajo: Can Yaman, Demet Ozdemir, Oznur Serceler, Birand Tunca, Ozlem Tokaslan
Sanem je dekle, ki jo starši postavijo pred izbiro, ali si najde službo ali pa ji bodo poiskali ženina. Zato si Sanem najde službo v oglaševalskem podjetju gospoda Aziza, ki ima dva sinova, Emreja in Cana. Ker bi se Aziz rad upokojil, želi, da bi eden od sinov prevzel njegovo delo. Z delom mlajšega sina Emreja ni zadovoljen, zato hoče podjetje predati Canu. Can je fotograf, ki domače obišče le poredko, zato Aziza čaka težka naloga. Tako Sanem spozna Cana in sprva je prepričana, da je Can slab človek. A bolj, ko ga spoznava, bolj je zaljubljena vanj ...
Srbska serija Čas smrti (Vreme smrti),1. sezona - 11.1
Igrajo: Dragan Mićanović, Predrag Miki Manojlović, Milan Marić, Voja Brajović, Svetozar Cvetković, Nikola Rakočević, Nina Janković, Andrija Milošević, Kalina Kovačević
Vojna drama Čas smrti razkriva zgodbo, ki je oblikovala zavest srbskega naroda. Po strelu Gavrila Principa na avstro-ogrskega prestolonaslednika se začne vojna epopeja, ki za vedno spremeni tok zgodovine in Srbijo postavi pred tragično izbiro: kapitulacija ali odpor proti neprimerljivo močnejšemu sovražniku. Epska serija, ki združuje dramo, zgodovino in nepozabne junake.
