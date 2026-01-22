Moskisvet.com
Film/tv

FNC ostaja na VOYO

VOYO
22. 01. 2026 10.13
0

VOYO Slovenija nadaljuje uspešno sodelovanje z vodilno regionalno MMA organizacijo FNC. Ekskluzivni prenosi borilnih spektaklov bodo slovenskim naročnikom na voljo tudi v letih 2026 in 2027, s čimer VOYO utrjuje svoj položaj osrednje platforme za vrhunske borilne športe.

Predsednik organizacije FNC Dražen Forgač poudarja, da ima nadaljevanje sodelovanja velik pomen za razvoj in prepoznavnost MMA športa v Sloveniji ter širši regiji, z njim pa se strinja tudi športni novinar in komentator Tadej Vidrih. "Da prenosi dogodkov FNC ostajajo na VOYO je za vse slovenske ljubitelje borilnih športov izjemna novica. Gre namreč za z naskokom največjo regijsko organizacijo, v kateri pomembno vlogo igrajo tudi slovenski borci," pojasnjuje Vidrih.

FNC ekskluzivno na platformi VOYO Slovenija tudi v prihodnjih dveh letih: MMA spektakli za slovenske gledalce.
FNC ekskluzivno na platformi VOYO Slovenija tudi v prihodnjih dveh letih: MMA spektakli za slovenske gledalce. FOTO: VOYO
FNC je v minulem letu razprodal praktično vse največje dvorane na območju nekdanje skupne države, zdaj pa so ambiciozni vodilni možje svoj pohod odločeni nadaljevati tudi izven regije. Že 7. februarja nas na VOYO čaka pravi borilni spektakel. Prizorišče prvega FNC dogodka v letu 2026 bo München, kjer bosta v prestižni SAP Garden Areni pred 11.500 gledalci potekali kar dve borbi za naslov prvaka. Aktualni prvak težke kategorije Ivan Vitasović bo naslov branil proti izzivalcu Hatefu Moeilu, za prvaka lahke kategorije pa se bosta pomerila Francisco Barrio (Panchi) in Lom-Ali Eskiev.

Ivan Vitasović - Darko Stošić
Ivan Vitasović - Darko Stošić FOTO: FNC
Čaka pa nas tudi dvoboj, na katerega smo čakali že iz finala druge sezone resničnostnega šova Fight of Nations: Pot do zmage. "Na Bavarskem pa bo nastopil tudi naš zvezdnik Miran Fabjan, ki ga čaka težko pričakovan povratni spopad z Aleksandrom Ilićem. Čaka nas torej fantastičen uvod v leto, ki mu bo zagotovo sledilo tudi spektakularno nadaljevanje," dodaja Vidrih.

Miran Fabjan
Miran Fabjan FOTO: FNC
VOYO tako ostaja prva izbira za vse ljubitelje borilnih veščin, ki bodo lahko v naslednjih dveh letih spremljali številne vrhunske borbe, velike revanše in najodmevnejše FNC dogodke. Kjerkoli in kadarkoli.

