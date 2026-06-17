Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Dvojina
Film/tv

Mesec ponosa na VOYO: zgodbe, ki navdihujejo

M.S.
17. 06. 2026 11.55
0

Junij je mesec ponosa, posvečen praznovanju raznolikosti, vidnosti in zgodb LGBTQIA+ skupnosti. Kvirovske zgodbe bogatijo filmski svet z iskrenimi, drzno povedanimi zgodbami, ki navdihujejo, premikajo meje in slavijo avtentičnost. Pred vami je izbor naslovov, ki si jih ob mesecu ponosa vsekakor velja ogledati.

Sprejmite različnost: Navdihujoče zgodbe, ki vas bodo ganile do solz

Poletje (La Belle Saison)

ŽANR: Drama, romanca
IGRALCI: Cécile de France, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky, Kévin Azaïs
REŽIJA: Catherine Corsini

Poletje je čutna francoska drama o ljubezni brez meja. Leta 1971 mlada Delphine pobegne s podeželja v Pariz, kjer spozna karizmatično Carole. Med njima se vname strastna ljubezen, ki izzove družbena pravila in njuni predstavi o svobodi. Toda ko se vrneta na konservativno podeželje, se morata odločiti med srcem in pričakovanji okolice.

Poletje
Poletje FOTO: VOYO
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem
Preberi še
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem

Zdaj pa je čas, da skočiš na VOYO, si vzameš trenutek zase in se prepustiš zgodbam, ki navdihujejo, premikajo meje in slavijo pogum biti to, kar si.

Stonewall

ŽANR: Drama, zgodovinski
IGRALCI: Jeremy Irvine, Jonny Beauchamp, Jonathan Rhys Meyers, Ron Perlman, Joey King
REŽIJA: Roland Emmerich

Ganljiva drama Stonewall, postavljena v leto 1969, spremlja Dannyja Wintersa, mladeniča, ki se znajde sredi zgodovinskega stonewallskega upora – začetka boja za pravice LGBTQ+ skupnosti.

Stonewall
Stonewall FOTO: VOYO
Njuna svetova si ne bi mogla biti bolj različna
Preberi še
Njuna svetova si ne bi mogla biti bolj različna

Rocketman

ŽANR: Biografija, drama, glasba, muzikal
IGRALCI: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Gemma Jones
REŽIJA:Dexter Fletcher

Rocketman je navdihujoča biografska drama o britanskem glasbeniku Eltonu Johnu. Resnična zgodba zajame njegove začetke od nadarjenega, a sramežljivega pianista Reginalda Dwighta do statusa svetovno znanega superzvezdnika. Glasbena pravljica o čudežnem dečku, ki je postal ikona pop kulture, je prežeta z njegovimi brezčasnimi melodijami.

Rocketman
Rocketman FOTO: VOYO
Zadnja sezona serije Ja, Chef! prihaja na VOYO
Preberi še
Zadnja sezona serije Ja, Chef! prihaja na VOYO

Dvojina

ŽANR:Drama
IGRALCI:Nina Rakovec, Mia Jexen, Nataša Barbara Gračner, Jure Henigman
REŽIJA:Nejc Gazvoda

Po zasilnem pristanku letala na ljubljanskem letališču se prekrižata poti mlade danske turistke Iben in voznice minibusa Tine. Iben Tino pregovori, da ji razkaže prestolnico, toda v dveh nepozabnih nočeh smeha, joka in odkrivanja najbolj iskrenih čustev se življenji mladenk nepovratno povežeta in ubereta povsem novo pot.

Dvojina
Dvojina FOTO: VOYO
Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?
Preberi še
Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?

Vzporedni materi

ŽANR: Drama
IGRALCI: Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Rossy de Palma
REŽIJA: Pedro Almodóvar

Vzporedni materi je zgodba o dveh zelo različnih ženskah, ki se srečata v bolnišnici, kamor prideta rodit, ter nepričakovanih zapletih, ki sledijo. Obe sta samski in sta zanosili po nesreči. Srednjeletna Janis tega ne obžaluje in se otroka veseli, najstnica Ana pa je po drugi strani prestrašena. Med njima se splete prav posebna vez, ki jima bo za vedno spremenila življenji.

Vzporedni materi
Vzporedni materi FOTO: VOYO
Voditelja oddaje Slovenija ima talent pokazala svoj skriti talent
Preberi še
Voditelja oddaje Slovenija ima talent pokazala svoj skriti talent

Korzet

ŽANR: Biografija, drama, zgodovinski
IGRALCI:Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz, Jeanne Werner, Finnegan Oldfield
REŽIJA: Marie Kreutzer

Korzet je pronicljiv pogled na življenje cesarice Elizabete, ki jo slavijo zaradi njene lepote in izbranega okusa. Leta 1877 pa Sisi praznuje že svoj štirideseti rojstni dan in da bi ohranila svojo javno podobo, si steznik zavezuje vse tesneje. A čeprav je Elizabetina vloga na dvoru zgolj simbolična, njena lakota po znanju in življenjskih izkušnjah še nikoli ni bila večja.

Korzet
Korzet FOTO: VOYO
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
mesec ponosa VOYO filmi LGBTQIA+ filmski izbor LGBT
Film/tv

Umrla igralka iz serije, ki so jo Slovenci oboževali

Zadovoljna.si Praznujte mesec ponosa z izbranimi filmi na VOYO
24ur.com Veselje z družinskimi filmi na VOYO za skupne trenutke
24ur.com Šok, ponos in nepozabni trenutki na enem mestu
24ur.com Kaj bomo to jesen gledali na POP TV?
24ur.com 7 navdihujočih dram na VOYO, ki sežejo do srca
Zadovoljna.si Vse to vas čaka na POP TV to jesen
Zadovoljna.si Skriti kotički Hrvaške, ki jih poznajo le domačini
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1760