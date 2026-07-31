Tako je danes videti vroča Yvette iz kultne serije Alo, Alo!

icon-expand Yvette iz Alo, Alo! FOTO: Profimedia

Yvette iz Alo, Alo! je postala televizijska ikona

Vicki Michelle je največjo slavo doživela v osemdesetih letih, ko je v britanski humoristični seriji 'Allo 'Allo! zaigrala Yvette Carte-Blanche. Lik mlade natakarice v kavarni Renéja Artoisa je hitro postal eden najbolj prepoznavnih obrazov serije. Gledalci so jo vzljubili zaradi njenega humorja, nagajivosti in značilnega francoskega naglasa. Serija je postala ena najbolj priljubljenih britanskih komedij, njen vpliv pa se še danes pozna, saj jo nove generacije odkrivajo prek ponovitev in spletnih platform.

Danes še vedno nastopa in uživa v gledališču

Čeprav je od največje slave serije minilo že več desetletij, Vicki Michelle ni izginila iz javnosti. Nastopala je v številnih televizijskih projektih, med drugim v serijah Emmerdale in drugih britanskih produkcijah, sodelovala pa je tudi v resničnostnih oddajah, kot sta Celebrity MasterChef in I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!. Danes se posveča predvsem gledališču. Nastopa v predstavi Hello Norma Jeane, v kateri raziskuje življenje legendarne Marilyn Monroe. Kot je povedala v intervjujih, jo privlačijo predvsem projekti z močnimi zgodbami in dobrimi scenariji.

icon-expand Yvette iz Alo, Alo! je postala televizijska ikona FOTO: Profimedia

Odraščala je v družini, kjer je bila umetnost vedno prisotna

Vicki Michelle se je rodila v Essexu in pravi, da je imela zelo srečno otroštvo. Odraščala je s tremi sestrami v družini, kjer so bili glasba, ples in nastopi del vsakdana. Njena mama je bila igralka, vendar je po poroki svojo kariero opustila. Oče je delal v trgovini z ribami na londonski tržnici Billingsgate, doma pa je veljal za človeka z velikim smislom za humor. Ples je začela trenirati že pri treh letih, doma pa so pogosto pripravljali majhne predstave. Sprva ni bila prepričana, da bo postala igralka, saj se je izobraževala za tajnico, vendar jo je oče spodbudil, naj sledi svojim željam.

Pred Alo, Alo! je sodelovala z velikimi imeni

Preden je postala Yvette, je Vicki Michelle že gradila igralsko kariero. Nastopila je v številnih britanskih televizijskih serijah, kot so Dixon of Dock Green, Softly Softly, The Professionals in Minder. Pojavila se je tudi v filmu Alfie Darling ob Joan Collins, s katero je imela zelo pozitivno izkušnjo. Kasneje je sodelovala še s komiki, kot so Dick Emery, Ken Dodd, The Two Ronnies in Les Dawson. Pravi preboj pa je prišel, ko je dobila vlogo v seriji Alo, Alo!. "Bila sem nekaj časa brez dela in skoraj sem sprejela običajno službo, nato pa sem dobila Alo, Alo! in vse se je spremenilo," je povedala.

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