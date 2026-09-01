V 60 urah ustvarili filme, ki jih lahko zdaj gledate na VOYO

60 ur, 40 ekip in ena velika filmska dirka

Letošnji MUVIT je 40 ekip postavil pred precejšen izziv. V 60 urah oziroma dveh dneh in pol so morale ekipe od začetne ideje priti do končnega filma. To je pomenilo pisanje, snemanje, montažo in oddajo filma v zelo kratkem času. Pri tem niso imele povsem prostih rok. Vsaka ekipa je morala v svojo zgodbo vključiti določene filmske elemente: akcijo iskanje, stavek "Pričakoval sem enega, prišla sta dva", predmet walkman in letošnje presenečenje, lokacijo postajališče. O končnih izdelkih je odločala strokovna žirija, v kateri so bili igralka Diana Kolenc, režiser Marko Šantić in direktor fotografije Sven Pepeonik.

icon-expand Zmagala je Premiera Žige Kukoviča FOTO: VOYO

Zmagala je Premiera Žige Kukoviča

Najbolj je žirijo prepričala Premiera, film pod režisersko taktirko Žige Kukoviča, ki je na MUVIT-u v preteklosti že dosegel uspeh. "Postavljamo si mejnike in jih prebijamo. Vsako leto se potrudimo narediti nekaj novega, nekaj svežega," je po razglasitvi povedal Kukovič. Drugo mesto je pripadlo filmu Pes režiserja Branimirja Kranjčevića, ki je v filmu nastopil tudi kot igralec. Med odmevnejšimi filmi letošnjega izbora je tudi Cimra, ki je prejel nagrado občinstva VOYO in posebno omembo žirije.

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