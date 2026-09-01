V 60 urah ustvarili filme, ki jih lahko zdaj gledate na VOYO

60 ur, 40 ekip in ena velika filmska dirka
Letošnji MUVIT je 40 ekip postavil pred precejšen izziv. V 60 urah oziroma dveh dneh in pol so morale ekipe od začetne ideje priti do končnega filma. To je pomenilo pisanje, snemanje, montažo in oddajo filma v zelo kratkem času.
Pri tem niso imele povsem prostih rok. Vsaka ekipa je morala v svojo zgodbo vključiti določene filmske elemente: akcijo iskanje, stavek "Pričakoval sem enega, prišla sta dva", predmet walkman in letošnje presenečenje, lokacijo postajališče.
O končnih izdelkih je odločala strokovna žirija, v kateri so bili igralka Diana Kolenc, režiser Marko Šantić in direktor fotografije Sven Pepeonik.
Zmagala je Premiera Žige Kukoviča
Najbolj je žirijo prepričala Premiera, film pod režisersko taktirko Žige Kukoviča, ki je na MUVIT-u v preteklosti že dosegel uspeh.
"Postavljamo si mejnike in jih prebijamo. Vsako leto se potrudimo narediti nekaj novega, nekaj svežega," je po razglasitvi povedal Kukovič.
Drugo mesto je pripadlo filmu Pes režiserja Branimirja Kranjčevića, ki je v filmu nastopil tudi kot igralec. Med odmevnejšimi filmi letošnjega izbora je tudi Cimra, ki je prejel nagrado občinstva VOYO in posebno omembo žirije.
Na VOYO zdaj 12 kratkih filmov
Ljubitelji kratkih filmskih zgodb si lahko na VOYO ogledajo vseh 12 izbranih filmov letošnjega MUVIT-a: Premiera, Pes, Sendvič, Razgaljena, Talkman, To ni vaše, Danes v 80-ih, Cimra, Rad bi ti povedal, Nekaj zelenega, Ime mi je Bojan in Grize!
Vsak od njih pripoveduje svojo zgodbo in ubira drugačen pristop, skupno pa jim je predvsem eno: vsi so nastali v izjemno kratkem času in pod pritiskom neusmiljene ure.
MUVIT tako tudi letos dokazuje, da za dobro filmsko idejo ni vedno potreben velik proračun ali večmesečna produkcija. Včasih je dovolj 60 ur, dobra ekipa in ideja, ki jo je treba čim prej spraviti na platno. Tokrat je 12 takšnih zgodb mogoče najti na VOYO.
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