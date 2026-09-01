Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
muvit
Film/tv

V 60 urah ustvarili filme, ki jih lahko zdaj gledate na VOYO

B.R.
01. 09. 2026 12.48
0

Za dober filmski večer ni vedno potrebna dolga zgodba. Včasih je dovolj že nekaj minut, da nas film pritegne, nasmeji, preseneti ali pusti z mislijo, ki se nam še dolgo vrti po glavi. Prav takšne zgodbe prinaša letošnji MUVIT, 12 izbranih kratkih filmov mladih slovenskih ustvarjalcev pa je zdaj na voljo tudi na VOYO.

60 ur, 40 ekip in ena velika filmska dirka

Letošnji MUVIT je 40 ekip postavil pred precejšen izziv. V 60 urah oziroma dveh dneh in pol so morale ekipe od začetne ideje priti do končnega filma. To je pomenilo pisanje, snemanje, montažo in oddajo filma v zelo kratkem času.

Pri tem niso imele povsem prostih rok. Vsaka ekipa je morala v svojo zgodbo vključiti določene filmske elemente: akcijo iskanje, stavek "Pričakoval sem enega, prišla sta dva", predmet walkman in letošnje presenečenje, lokacijo postajališče.

O končnih izdelkih je odločala strokovna žirija, v kateri so bili igralka Diana Kolenc, režiser Marko Šantić in direktor fotografije Sven Pepeonik.

Zmagala je Premiera Žige Kukoviča
Zmagala je Premiera Žige Kukoviča FOTO: VOYO

Zmagala je Premiera Žige Kukoviča

Najbolj je žirijo prepričala Premiera, film pod režisersko taktirko Žige Kukoviča, ki je na MUVIT-u v preteklosti že dosegel uspeh.

"Postavljamo si mejnike in jih prebijamo. Vsako leto se potrudimo narediti nekaj novega, nekaj svežega," je po razglasitvi povedal Kukovič.

Drugo mesto je pripadlo filmu Pes režiserja Branimirja Kranjčevića, ki je v filmu nastopil tudi kot igralec. Med odmevnejšimi filmi letošnjega izbora je tudi Cimra, ki je prejel nagrado občinstva VOYO in posebno omembo žirije.

Na VOYO zdaj 12 kratkih filmov

Ljubitelji kratkih filmskih zgodb si lahko na VOYO ogledajo vseh 12 izbranih filmov letošnjega MUVIT-a: Premiera, Pes, Sendvič, Razgaljena, Talkman, To ni vaše, Danes v 80-ih, Cimra, Rad bi ti povedal, Nekaj zelenega, Ime mi je Bojan in Grize!

Vsak od njih pripoveduje svojo zgodbo in ubira drugačen pristop, skupno pa jim je predvsem eno: vsi so nastali v izjemno kratkem času in pod pritiskom neusmiljene ure.

MUVIT tako tudi letos dokazuje, da za dobro filmsko idejo ni vedno potreben velik proračun ali večmesečna produkcija. Včasih je dovolj 60 ur, dobra ekipa in ideja, ki jo je treba čim prej spraviti na platno. Tokrat je 12 takšnih zgodb mogoče najti na VOYO.

kratki filmi MUVIT VOYO slovenski film filmska produkcija kratki film slovenska produkcija filmski festival filmski maraton
Film/tv

Nikoli ni vedela, kako posebna je bila: takšna je bila Audrey Hepburn, ko so ugasnile kamere

24ur.com Izbrani filmi letošnjega MUVIT-a zdaj tudi na VOYO
Zadovoljna.si Izbrane kratke filme letošnjega MUVIT-a si lahko zdaj ogledate tudi na VOYO
24ur.com Domači filmi, za katere ne potrebuješ celega večera
24ur.com MUVIT ustvarjalci pravijo, da je 60 ur filmske dirke dobra popotnica za celovečerca
24ur.com Gepack: Film bi ugasnil že drugi dan, če se ekipa ne bi povezala
24ur.com Na festivalu Muvit ustvarjali šestminutne filme
Zadovoljna.si Nove serije in filmi na VOYO, ki jih to jesen ne smete izpustiti
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1908