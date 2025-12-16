Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu

Igralka je pri 45 letih v nedeljo, 14. decembra, umrla 'nepričakovano, a mirno'.

Avstralska igralka Rachael Carpani, najbolj znana po vlogi Jodi Fountain v priljubljeni seriji McLeodove hčere, je umrla v starosti 45 let. Njena družina je sporočila, da je po dolgem boju s kronično boleznijo mirno preminila v zgodnjih jutranjih urah v nedeljo, 14. decembra. Novico je javnosti prek družbenih omrežij sporočila njena sestra Georgia.

Družinsko sporočilo in zasebni pogreb

Starša Tony in Gael Carpani sta v izjavi zapisala, da je bila Rachael čudovita hči in ljubljena igralka, ki je nepričakovano zapustila svet. Pogreb bo potekal v krogu ožje družine in prijateljev, družina pa je prosila za zasebnost v tem težkem času.

Kariera, ki je presegla meje Avstralije

Čeprav je Carpani zaslovela v Avstraliji, je njena kariera segla tudi v ZDA. Poleg McLeodovih hčera je nastopila v številnih ameriških serijah in filmih, med drugim:

N.C.I.S.: Los Angeles

The Glades

If There Be Thorns

The Rachels

Against the Wall

Na velikem platnu se je pojavila v trilerju Triangle (2009), kjer je igrala ob boku Liama Hemswortha. Njena vsestranskost je dokazovala, da se je znala odlično znajti tako v dramskih kot v akcijskih vlogah.

Ljubezen in podpora družine

Avgusta je njena sestra Georgia ob rojstnem dnevu delila ganljivo sporočilo: "Ne glede na to, ali je urejena in gre ven ali ostaja doma in dela, je najlepša ženska, ki jo poznam. Prinašaš toliko svetlobe in veselja in imamo te zelo radi." Objava je bila pospremljena s fotografijami Rachael, ki so pokazale njeno toplino in nasmeh, ki je navdihoval ljudi okoli nje.

Spomini oboževalcev

Novica o smrti je sprožila val sožalja na družbenih omrežjih. Oboževalci so delili spomine na igralko, ki je s svojo vlogo Jodi Fountain zaznamovala njihovo mladost. "Odraščala sem ob gledanju serije in želela sem biti kot ona," je zapisala ena izmed oboževalk. Drugi so dodali, da je Carpani prinesla veselje in svetlobo v njihove domove.

Zapuščina

Rachael Carpani bo ostala v spominu kot igralka, ki je s svojo predanostjo in talentom pustila močan pečat v avstralski in mednarodni televizijski industriji. Njena kariera je dokaz, da lahko iskrenost in strast do igranja premostita meje in dosežeta občinstvo po vsem svetu.

