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Ann Blyth
Film/tv

Poslovila se je legenda zlate dobe Hollywooda

B.R.
26. 06. 2026 09.09
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Svet filma je izgubil eno zadnjih velikih ikon zlate dobe Hollywooda. Ameriška igralka in sopranistka Ann Blyth je umrla v starosti 98 let naravne smrti na svojem domu.

Začetki kariere: radio, opera in Broadway

Ann Blyth je svojo umetniško pot začela že kot otrok. Kot izpostavlja filmski arhiv Turner Classic Movies (TCM), je nastopala v radijskih oddajah in otroških opernih produkcijah, kjer je hitro izstopala zaradi izjemnega pevskega talenta.

Njena zgodnja kariera jo je nato pripeljala na Broadway, kjer je pridobila prve večje odrske izkušnje in pozornost hollywoodskih producentov.

Preboj z vlogo v filmu Mildred Pierce

Prelomni trenutek njene kariere je prišel leta 1945 z vlogo Vede v filmu Mildred Pierce, kjer je igrala ob legendi Joan Crawford. Kot poudarja American Film Institute (AFI), gre za eno najbolj kompleksnih ženskih antagonistk klasičnega Hollywooda, Blythova pa je vlogo odigrala z izjemno prepričljivostjo.

Za svojo interpretacijo je bila pri komaj šestnajstih letih nominirana za oskarja za najboljšo stransko igralko, kar je izjemen dosežek za tako mlado igralko v takratnem Hollywoodu.

Ann Blyth
Ann Blyth FOTO: Profimedia

Glasbeni talent in filmski muzikal

Poleg igralskega talenta je Ann Blyth blestela tudi kot sopranistka. V svoji več kot sedem desetletij dolgi karieri je nastopila v 55 celovečernih filmih, kjer je pogosto združevala igro in petje.

Kot navaja Turner Classic Movies (TCM), so jo gledalci še posebej zapomnili po muzikalih in glasbenih komedijah, med katerimi izstopajo The Great Caruso, Rose Marie in Mr. Peabody and the Mermaid, kjer je upodobila skrivnostno morsko deklico.

Hollywoodska zvezda in umik iz javnosti

V šestdesetih letih je prejela zvezdo na znameniti promenadi Hollywood Walk of Fame, kar potrjuje njen trajen prispevek k filmski industriji. Kot poroča Los Angeles Times, se je po vrhuncu kariere postopoma umaknila iz Hollywooda in se posvetila družinskemu življenju.

Z možem, zdravnikom Jamesom McNultyjem, je vzgojila pet otrok in večino poznejših let posvetila družini ter dobrodelnim dejavnostim.

Zapuščina zlate dobe Hollywooda

Ann Blyth ostaja zapisana kot ena zadnjih neposrednih povezav z zlato dobo Hollywooda. Kot poudarjajo pri Variety, njena kariera predstavlja redko kombinacijo igralskega in pevskega talenta, ki je zaznamovala obdobje studijskega sistema in klasičnih filmskih muzikalov.

Rose Marie (1954) z Ann Blyth in Howardom Keelom
Rose Marie (1954) z Ann Blyth in Howardom Keelom FOTO: Profimedia
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