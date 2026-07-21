Pri komaj 18 letih ugasnilo življenje filmske zvezdnice

Tragična prometna nesreča je prekinila obetavno igralsko pot

Po poročanju revije People je Kaylee Hottle umrla po prometni nesreči v ameriški zvezni državi Maryland. Njeno smrt je potrdil oče Joshua Hottle, ki je javnosti sporočil, da je hčerka zaradi hudih poškodb umrla med prevozom v bolnišnico. Podrobnosti nesreče pristojni organi za zdaj še preiskujejo, zato okoliščine dogodka niso v celoti pojasnjene. Novica se je hitro razširila po družbenih omrežjih, kjer so se od mlade igralke poslovili številni oboževalci in sodelavci.

icon-expand Kaylee Hottle, ki je svetovno prepoznavnost dosegla z vlogo Jie v filmski uspešnici Godzilla vs. Kong, je umrla pri komaj 18 letih FOTO: Profimedia

Kaylee Hottle je navdušila v filmih Godzilla vs. Kong

Kaylee Hottle je filmski prvenec doživela leta 2021 v filmu Godzilla vs. Kong, kjer je odigrala Jio, gluho deklico z izjemno povezavo z mogočnim Kongom. Njena naravna igra je požela številne pohvale kritikov in gledalcev. Uspešno vlogo je ponovila tudi v nadaljevanju Godzilla x Kong: The New Empire, ki je v kinematografe prišel leta 2024. Kot navaja spletni portal IMDb, je bila prav ta vloga temelj njenega hitrega vzpona med prepoznavne mlade filmske obraze.

icon-expand Kaylee Hottle je navdušila v filmih Godzilla vs. Kong FOTO: Profimedia

Predstavljala je pomemben glas gluhe skupnosti

Igralka se je rodila v gluhi družini in je že od rojstva uporabljala ameriški znakovni jezik. Njena prisotnost na velikem platnu je pomenila pomemben korak k večji zastopanosti gluhih igralcev v hollywoodski industriji. Po objavi novice so se na družbenih omrežjih zvrstila številna sporočila sožalja. Oboževalci so izpostavljali predvsem njeno iskrenost, toplino in naravno igralsko prezenco, mnogi pa menijo, da bi jo v prihodnjih letih čakale še številne pomembne filmske vloge.

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