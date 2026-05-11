Umrl je zvezdnik iz Vojne zvezd: Pustil je močan pečat

Michael Pennington je zaslovel z vlogo v filmu Vrnitev jedija

Michael Pennington je svetovno prepoznavnost dosegel leta 1983, ko je v filmu Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (Vojna zvezd: Epizoda VI - Jedijeva vrnitev) upodobil imperialnega častnika Moffa Jerjerroda, poveljnika druge Zvezde smrti. Njegov lik je ostal v spominu številnih oboževalcev predvsem zaradi napetih prizorov z Darthom Vaderjem. Po poročanju ameriškega portala Page Six je igralec umrl 10. maja 2026, vzrok smrti pa za zdaj ni bil javno razkrit. Čeprav ga je širša javnost najbolj povezovala z vesoljsko sago Vojna zvezd, je bila njegova kariera veliko širša in bolj raznolika.

icon-expand Prav Pennington s svojo igro dodatno poudaril napetost in temačnost imperija v filmu Vrnitev jedija. FOTO: Profimedia

Bil je cenjen gledališki igralec in ustanovitelj gledališke družbe

Michael Pennington je veljal za enega najpomembnejših britanskih interpretov Shakespeara. Po podatkih enciklopedije Wikipedia je skupaj z režiserjem Michaelom Bogdanovom leta 1986 ustanovil English Shakespeare Company, kjer je deloval tudi kot umetniški vodja. V desetletjih kariere je nastopal v številnih gledaliških klasikah, sodeloval z Royal Shakespeare Company ter igral v filmih in televizijskih serijah. Med njegove bolj znane filmske vloge sodita še nastopa v filmu Hamlet iz leta 1969 in biografski drami Železna lady, kjer je zaigral ob Meryl Streep. Portal Parade poudarja, da je Pennington skozi kariero pogosto dajal prednost gledališču pred hollywoodskimi projekti, saj je bil močno predan klasični dramski umetnosti.

Oboževalci Vojne zvezd se poslavljajo od legendarnega igralca

Na družbenih omrežjih so se po objavi novice pojavili številni odzivi oboževalcev franšize Vojna zvezd. Na Redditu so številni uporabniki izpostavili njegov nepozaben nastop v prizoru, ko njegov lik pod pritiskom Dartha Vaderja poskuša pospešiti gradnjo Zvezde smrti. Mnogi so poudarili, da je prav Pennington s svojo igro dodatno poudaril napetost in temačnost imperija v filmu. Oboževalci so ga opisali kot igralca, ki je tudi z manjšo vlogo pustil močan pečat v eni največjih filmskih franšiz vseh časov. Poleg filmskega dela je Michael Pennington napisal tudi več knjig o gledališču, igralskem poklicu in Shakespearu, zaradi česar je veljal za pomembnega kulturnega ustvarjalca tudi zunaj filmskega sveta.

