Slovo od legende: Tim Curry je za seboj pustil kultno zapuščino

Tim Curry je umrl na svojem domu v Los Angelesu, njegovo smrt pa je potrdila njegova dolgoletna menedžerka in prijateljica Marcia Hurwitz. Vzrok smrti za zdaj ni bil javno razkrit. Tudi Reuters je potrdil novico o njegovi smrti in navedel, da je Curry umrl pri 80 letih. Igralec se je v zadnjih letih spopadal z zdravstvenimi posledicami možganske kapi, po kateri je uporabljal invalidski voziček. Kljub temu ni povsem zapustil sveta zabave in je ostal dejaven predvsem kot glasovni igralec.

icon-expand Tim Curry v The Rocky Horror Picture Show. FOTO: Profimedia

Tim Curry in Rocky Horror Picture Show

Največji pečat je zvezdnik pustil z vlogo doktorja Frank-N-Furterja v kultnem filmu Rocky Horror Picture Show iz leta 1975. Lik je pred tem igral že na londonskem odru, kjer je predstava nastala. Prav ta vloga je iz igralca naredila eno najbolj prepoznavnih imen britanskega gledališča in filma. The Guardian poudarja, da je njegova predstava presegla običajne meje takratne filmske produkcije in pomembno prispevala k temu, da je Rocky Horror Picture Show postal eden najbolj prepoznavnih kultnih filmov vseh časov. Film se je skozi desetletja ohranil kot priljubljena klasika, predvsem zaradi posebnih projekcij, pri katerih gledalci aktivno sodelujejo. Curryjev Frank-N-Furter je pri tem ostal osrednja figura celotnega fenomena.

Tim Curry kot Pennywise v filmu Tisto

Za številne gledalce pa je bil igralec nepozaben tudi zaradi povsem drugačne vloge. Leta 1990 je v televizijski priredbi romana Stephena Kinga Tisto zaigral Pennywisea, srhljivega klovna, ki preganja skupino otrok. Vloga je pokazala drugo plat njegovega igralskega razpona. Čeprav je bil Frank-N-Furter karizmatičen in provokativen, je Curry kot Pennywise ustvaril precej bolj temačen lik, ki je pri številnih gledalcih pustil močan vtis. Kot poroča ITV News, je bil zvezdnik poleg obeh najbolj znanih vlog prepoznaven tudi po nastopih v filmih Sam doma 2: Izgubljen v New Yorku in Muppetov zakladni otok.

icon-expand Tim Curry kot Pennywise. FOTO: Profimedia

Igralec z izjemno raznoliko kariero

Njegova kariera se ni začela pred filmskimi kamerami. Leta 1968 je nastopil v londonski produkciji muzikala Hair, pozneje pa je ustvaril številne vloge v gledališču, na filmu in televiziji. Med njegove pomembnejše filme sodijo Legenda, Namig, Annie, Sam doma 2: Izgubljen v New Yorku in Muppetov zakladni otok. Veliko dela je opravil tudi kot glasovni igralec v animiranih filmih, televizijskih serijah in videoigrah. Za svoje delo je prejel nagrado emmy, poleg tega pa je bil večkrat nominiran za pomembne gledališke in glasbene nagrade. Njegova kariera je tako segala od londonskih odrov do hollywoodskih filmov in animiranih produkcij.

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Tim Curry je ostal dejaven tudi po možganski kapi

Igralec je leta 2012 doživel hudo možgansko kap, ki je močno vplivala na njegovo gibanje. Po tem se je redkeje pojavljal pred kamerami, vendar je nadaljeval delo predvsem na področju glasovne igre. V zadnjih letih se je vračal tudi v javnost ob priložnostih, povezanih z njegovim najbolj znanim delom. Ob 50. obletnici filma Rocky Horror Picture Show je leta 2025 ponovno govoril o vlogi, ki je zaznamovala njegovo kariero. Njegova dolgoletna menedžerka Marcia Hurwitz je ob novici o smrti poudarila tudi njegove osebne lastnosti ter ga opisala kot človeka z izjemno radovednostjo, širokim zanimanjem in toplim značajem, kar je povzel Los Angeles Times. Tim Curry je v več kot petih desetletjih ustvaril vrsto likov, ki jih je težko primerjati med seboj. Od ekscentričnega Frank-N-Furterja in strašljivega Pennywisea do številnih gledaliških, filmskih in glasovnih vlog je dokazal, da je bil eden najbolj vsestranskih igralcev svoje generacije. Njegovi najbolj prepoznavni liki bodo tudi po njegovi smrti ostali del filmske in televizijske kulture.

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