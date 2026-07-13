Umrl je nepozabni zvezdnik filmov Jurski park, Klavir in serije Peaky Blinders

Novico o njegovi smrti je potrdila družina, ki je sporočila, da je Sam Neill umrl mirno, obkrožen z najbližjimi. Njegova smrt je pretresla filmsko industrijo in milijone oboževalcev po vsem svetu, ki se ga bodo spominjali kot izjemnega igralca, izobraženega pripovedovalca zgodb in človeka z nalezljivim smislom za humor.

Od Severne Irske do svetovne slave

Sam Neill se je rodil 14. septembra 1947 v mestu Omagh na Severnem Irskem. Kot otrok se je z družino preselil na Novo Zelandijo, kjer je odraščal in kasneje študiral angleško književnost. Že v mladih letih ga je pritegnilo gledališče, kmalu pa je začel graditi igralsko kariero, ki ga je popeljala med največja imena svetovnega filma.

icon-expand Filmski svet žaluje za enim najbolj cenjenih igralcev svoje generacije. FOTO: Profimedia

Prve pomembnejše vloge je odigral v avstralskih in novozelandskih filmih, mednarodno občinstvo pa ga je začelo spoznavati v osemdesetih letih. Njegova sposobnost upodabljanja inteligentnih, kompleksnih in karizmatičnih likov mu je odprla vrata največjih hollywoodskih produkcij.

Alan Grant – vloga, ki ga je zaznamovala

Leta 1993 je Sam Neill postal svetovna filmska ikona z vlogo paleontologa dr. Alana Granta v uspešnici Jurski park režiserja Stevena Spielberga. Film je revolucioniral uporabo računalniških posebnih učinkov in postal eden največjih filmskih hitov vseh časov. Neill je v vlogi pogumnega znanstvenika navdušil gledalce vseh generacij. K liku se je vrnil še v filmih Jurski park III (2001) in Jurski svet: Prevlada (2022), kjer je ponovno združil moči z igralskima kolegoma Lauro Dern in Jeffom Goldblumom.

Vrhunske vloge zunaj sveta dinozavrov

Čeprav ga mnogi najbolj poznajo po Jurskem parku, je bila njegova filmografija izjemno bogata. Eden njegovih največjih umetniških uspehov je bil film Klavir (1993), ki je osvojil zlato palmo na filmskem festivalu v Cannesu in tri oskarje. Neill je blestel tudi v filmih Dead Calm, The Hunt for Red October, The Horse Whisperer, Event Horizon, The Dish in številnih drugih. V zadnjem desetletju je navdušil novo generacijo gledalcev z vlogo majorja Chesterja Campbella v priljubljeni seriji Peaky Blinders. Njegova igralska posebnost je bila sposobnost prepričljivega prehajanja med dramo, trilerjem, znanstveno fantastiko in komedijo. Kritiki so ga pogosto opisovali kot igralca, ki je z umirjeno prezenco in naravno karizmo oplemenitil vsak projekt, v katerem je nastopil.

Boj z rakom

Leta 2023 je javnost izvedela, da se zvezdnik zdravi zaradi redke oblike krvnega raka – angioimunoblastnega T-celičnega limfoma. O bolezni je odkrito spregovoril v svojih spominih Did I Ever Tell You This?, kjer je opisal zdravljenje, negotovost in razmišljanja o življenju. Kljub težki diagnozi je ostal dejaven. Nadaljeval je z igranjem, redno objavljal posnetke s svoje novozelandske kmetije ter z značilnim humorjem nagovarjal sledilce na družbenih omrežjih. V zadnjih mesecih je večkrat dejal, da je po zdravljenju brez raka, zato je novica o njegovi smrti številne presenetila.

icon-expand Meryl Streep in Sam Neill. FOTO: Profimedia

Pokloni z vsega sveta

Po objavi novice so se začeli vrstiti pokloni igralskih kolegov, režiserjev in oboževalcev. Mnogi so poudarili njegovo prijaznost, skromnost in profesionalnost, zaradi katerih je bil izjemno spoštovan tako pred kamero kot tudi za njo. Oboževalci se ga spominjajo kot človeka, ki je znal združiti vrhunsko igralsko tehniko z iskreno toplino. Njegove objave s kmetije, ljubezen do vina, živali in narave so mu prinesle posebno mesto tudi zunaj filmskega sveta.

Zapuščina velikega igralca

Igralec za seboj pušča izjemno bogato igralsko zapuščino z več kot sto filmskimi in televizijskimi vlogami. Njegovi liki bodo ostali del filmske zgodovine, od pogumnega dr. Alana Granta do številnih drugih nepozabnih junakov. Njegova kariera je dokazovala, da največji igralci niso nujno tisti z največ nagradami, temveč tisti, ki znajo občinstvo nagovoriti z iskrenostjo, inteligenco in človečnostjo. Sam Neill je bil prav takšen igralec – eden tistih obrazov, ki jih gledalci nikoli ne pozabijo. Njegov odhod pomeni veliko izgubo za svet filma, njegova dela pa bodo še dolgo navdihovala prihodnje generacije ustvarjalcev in ljubiteljev sedme umetnosti.

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