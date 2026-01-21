Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo

V starosti 76 let je umrl Roger Allers, eden najvplivnejših Disneyjevih režiserjev in scenaristov, ki je s svojim delom zaznamoval zlato obdobje animacije, poroča The Guardian. Novico so potrdili njegovi dolgoletni sodelavci, med njimi Dave Bossert, ki ga je opisal kot "izjemno nadarjenega umetnika in filmskega ustvarjalca, pravega stebra renesanse Disneyjeve animacije". Allers je bil najbolj znan kot sorežiser kultnega filma Levji kralj iz leta 1994, ki je postal globalni fenomen in ostaja najuspešnejši ročno risani animirani film vseh časov.

Poklon sodelavcev in Disneyjevega vodstva

Dave Bossert, ki je z Allersom sodeloval v poznih osemdesetih in devetdesetih letih, se ga je spomnil kot izjemno tople osebe: "Bil je eden najprijaznejših ljudi, kar jih lahko srečaš. Uspeh mu nikoli ni stopil v glavo – vedno je ohranil občutek čudenja, velikodušnosti in navdušenja." Tudi izvršni direktor Disneyja Bob Iger je izrazil globoko žalost ob njegovi smrti: "Roger Allers je bil ustvarjalni vizionar, čigar prispevki bodo živeli še generacije. Njegovo delo je opredelilo obdobje animacije, ki še naprej navdihuje občinstvo po vsem svetu."

Začetki: od otroškega navdušenja do Disneyjevega studia

Roger Allers se je rodil leta 1949 v New Yorku, odraščal pa je v Arizoni. Ljubezen do animacije se je rodila pri petih letih, ko je prvič videl Disneyjevega Petra Pana. V Disneyjev studio je vstopil kot član ekipe za snemalno knjigo pri filmu Tron (1982). Sledila je vrsta ključnih projektov, pri katerih je sodeloval kot risar snemalne knjige ali vodja zgodbe: Oliver & Company (1988) Mala morska deklica (1989) Reševalci od spodaj (1990) Lepotica in zver (1991) – vodja zgodbe Aladin (1992) – razvoj zgodbe

Levji kralj: film, ki je spremenil zgodovino animacije

Leta 1994 sta Allers in Rob Minkoff skupaj režirala Levjega kralja, ki je postal najdonosnejši film leta in za nekaj časa celo drugi najuspešnejši film vseh časov, takoj za Jurskim parkom. Film je dosegel več kot 55 milijonov prodanih izvodov na domačem videu in ostaja najuspešnejši ročno risani animirani film v zgodovini. Za film sta Allers in Minkoff prejela zlati globus za najboljši muzikal ali komedijo. Allers je leta 1998 skupaj z Irene Mecchi napisal tudi scenarij za broadwaysko različico Levjega kralja, ki je prejela nagrado Tony in se še danes uprizarja po svetu.

Kasnejši projekti in vpliv na industrijo

Allers je med delom pri Disneyju sodeloval tudi pri filmih Lilo & Stitch ter pri zgodnji različici zgodbe, ki je kasneje postala Cesarjeva nova podoba (The Emperor's New Groove). Kasneje je skupaj z Jill Culton sorežiral Odprto sezono (2006), prvi celovečerni animirani film studia Sony Pictures Animation.

Zapuščina ustvarjalca, ki je oblikoval otroštvo generacij

Roger Allers je bil eden ključnih arhitektov Disneyjeve renesanse – obdobja, ki je prineslo nekatere najbolj priljubljene animirane filme vseh časov. Njegov vpliv je viden v zgodbah, likih in glasbi, ki so zaznamovali otroštvo milijonov gledalcev po svetu. Bob Iger je ob njegovi smrti zapisal: "Globoko smo hvaležni za vse, kar je dal Disneyju." Njegova ustvarjalnost, toplina in predanost animaciji bodo ostali del zgodovine studia in širše filmske industrije.

