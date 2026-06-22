Umrl je legendarni TV-igralec – gledali ste ga desetletja

Britanska televizijska in gledališka scena žaluje za igralcem Davidom Dakerjem, ki je umrl v starosti 90 let.

Kljub temu da je zvezdnik umrl 30. aprila, se je njegova družina odločila, da novico za oboževalce objavi šele zdaj.

Igralec je bil prepoznaven kot vsestranski značajski igralec, ki je v več desetletjih ustvaril širok nabor vlog v televiziji, filmu in gledališču.

Preboj v seriji Z Cars (1967–1968)

Njegova prva večja televizijska vloga je bila v kultni BBC-jevi policijski seriji Z Cars (v slovenščini pogosto prevajano kot Z-avtomobili ali preprosto Z Cars).

Nastopil je v več kot 80 epizodah, kar je bil njegov prvi večji preboj na britanski televiziji. Kot navajajo BBC-jevi arhivi in televizijski pregledi, je prav ta vloga odprla vrata njegovim kasnejšim pomembnim projektom.

Največja vloga: Boon (1986–1992)

Največjo prepoznavnost mu je prinesla vloga v ITV-seriji Boon (včasih se pri nas omenja kot Boon – zasebni detektiv ali Boon: srečnež na dveh kolesih).

Kot poroča The Guardian, je serija v najboljših letih dosegala tudi do 15 milijonov gledalcev, Dakerjev lik pa je bil ključen za humorni in človeški ton serije.