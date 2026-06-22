Umrl je legendarni TV-igralec – gledali ste ga desetletja

Britanska televizijska in gledališka scena žaluje za igralcem Davidom Dakerjem, ki je umrl v starosti 90 let.
Kljub temu da je zvezdnik umrl 30. aprila, se je njegova družina odločila, da novico za oboževalce objavi šele zdaj.
Igralec je bil prepoznaven kot vsestranski značajski igralec, ki je v več desetletjih ustvaril širok nabor vlog v televiziji, filmu in gledališču.
Preboj v seriji Z Cars (1967–1968)
Njegova prva večja televizijska vloga je bila v kultni BBC-jevi policijski seriji Z Cars (v slovenščini pogosto prevajano kot Z-avtomobili ali preprosto Z Cars).
Nastopil je v več kot 80 epizodah, kar je bil njegov prvi večji preboj na britanski televiziji. Kot navajajo BBC-jevi arhivi in televizijski pregledi, je prav ta vloga odprla vrata njegovim kasnejšim pomembnim projektom.
Največja vloga: Boon (1986–1992)
Največjo prepoznavnost mu je prinesla vloga v ITV-seriji Boon (včasih se pri nas omenja kot Boon – zasebni detektiv ali Boon: srečnež na dveh kolesih).
Kot poroča The Guardian, je serija v najboljših letih dosegala tudi do 15 milijonov gledalcev, Dakerjev lik pa je bil ključen za humorni in človeški ton serije.
Kultne serije in gostovanja
David Daker je v karieri nastopil v številnih legendarnih britanskih serijah, med drugim:
Only Fools and Horses (Samo norci in konji, epizodne vloge) – igral je Tommyja Mackaya
Porridge (Kaša) – zaporniški sitcom, kjer je nastopil kot Jarvis
Coronation Street – več vlog:
Basil Griffin (1968–1969)
Gordon Lewis (1981–1985)
Doctor Who (Doktor Who)
Irongron v zgodbi The Time Warrior (1973–74)
Rigg v Nightmare of Eden (1979)
Film: od Time Bandits do kultnih komedij
Na filmu je Daker sodeloval z znanimi režiserji, med njimi Terryjem Gilliamom.
Pomembnejše filmske vloge:
Time Bandits (1981)
I Bought a Vampire Motorcycle (1990)
Aces High (1976) – vojni film
Britannia Hospital (1982) – gostujoča vloga
The Optimists of Nine Elms (1973)
Gledališče in klasična drama
Poleg televizije je Daker pomembno kariero gradil tudi v gledališču. Nastopal je z:
Royal Shakespeare Company
West End produkcijami v Londonu
Igral je v klasičnih delih, kot sta Prometej in Sveta Ivana, ter številnih repertoarnih predstavah po Veliki Britaniji.
David Daker (rojen 1935 v Bilstonu) je sprva delal kot tehnični risar in služil v RAF, nato pa se je popolnoma posvetil igralski karieri.
Kot poročajo BBC, The Guardian in drugi britanski mediji, je veljal za enega najbolj zanesljivih in vsestranskih "character actorjev" svoje generacije.
Royal Shakespeare Company (RSC) je ena najuglednejših in najbolj znanih gledaliških skupin na svetu s sedežem v Stratford-upon-Avonu, rojstnem kraju Williama Shakespeara. Ustanovljena je bila z namenom ohranjanja in uprizarjanja Shakespearovih del na najvišji umetniški ravni, hkrati pa spodbuja sodobno dramsko pisanje. Za igralce, kot je bil David Daker, je bilo delo v RSC prestižni mejnik, saj zahteva izjemno tehnično znanje, obvladovanje klasičnega jezika in globoko razumevanje dramske interpretacije.
RAF je kratica za Royal Air Force, kar je britansko kraljevo vojno letalstvo. Ustanovljeno leta 1918, je najstarejša neodvisna letalska sila na svetu. Za mnoge Britance iz Dakerjeve generacije je bila vojaška služba v povojnem obdobju pogosto obvezna ali pričakovana pot, ki je vplivala na disciplino in življenjske izkušnje posameznikov, preden so se podali v civilne poklice, kot je igralstvo.
Coronation Street je britanska televizijska žajfnica (soap opera), ki se predvaja že od leta 1960 in velja za najdlje trajajočo televizijsko dramsko serijo na svetu. Serija prikazuje življenje prebivalcev izmišljenega mesta Weatherfield na severu Anglije. Zaradi svoje dolgotrajnosti je postala globoko vtkana v britansko kulturno zavest, saj skozi desetletja realistično in z veliko mero humorja ter drame beleži spremembe v britanski družbi, delavskem razredu in vsakdanjem življenju.
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