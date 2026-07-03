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Kjell Nilsson
Film/tv

Umrl je legendarni zlikovec iz Mad Maxa

B.R.
03. 07. 2026 17.21
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Igralec, ki se je filmskim ljubiteljem najbolj vtisnil v spomin kot neizprosni Lord Humungus v filmu Mad Max 2, je umrl v starosti 76 let. Novico o njegovi smrti je potrdila družina, ki je razkrila, da se je več let pogumno spopadal s hudo boleznijo ledvic.

Kjell Nilsson je izgubil dolgotrajno bitko z boleznijo ledvic

Švedsko-avstralski igralec Kjell Nilsson je umrl 2. julija v avstralski zvezni državi Queensland, obkrožen s svojimi najbližjimi. Družina je sporočila, da je zadnja štiri leta in pol trpel za boleznijo ledvic ter se moral trikrat tedensko zdraviti z dializo. Po poročanju medija TMZ se je tik pred smrtjo odločil prekiniti zdravljenje, saj je želel sam odločati o svojem telesu in zmanjšati trpljenje.

Družinski člani so v čustvenem zapisu poudarili, da so bili njegovi zadnji dnevi zaznamovani z mirom, hvaležnostjo in sprejemanjem. Kot poroča The Sun, je Nilsson umrl mirno v spanju, ob svojih sinovih in najbližjih.

Igralec se je filmskim ljubiteljem najbolj vtisnil v spomin kot neizprosni Lord Humungus v filmu Mad Max 2
Igralec se je filmskim ljubiteljem najbolj vtisnil v spomin kot neizprosni Lord Humungus v filmu Mad Max 2 FOTO: Profimedia

Svetovno prepoznavnost mu je prinesel film Mad Max 2

Čeprav njegova igralska kariera ni bila zelo obsežna, je ustvaril enega najbolj prepoznavnih filmskih zlikovcev osemdesetih let. V filmu Mad Max 2: The Road Warrior je upodobil Lorda Humungusa, karizmatičnega in zastrašujočega vodjo postapokaliptične tolpe, ki velja za enega najbolj ikoničnih antagonistov akcijskega filma.

Pred igralsko kariero je bil Nilsson vrhunski športnik. Bil je član švedske reprezentance v dviganju uteži in se leta 1980 preselil v Avstralijo kot trener športnikov. Njegova izjemna telesna pripravljenost in mogočna postava sta pritegnili pozornost filmskih ustvarjalcev, zaradi česar je dobil vlogo, ki ga je zaznamovala za vse življenje. O njegovem športnem ozadju in prehodu v filmski svet poročajo tudi mediji Omelete in La Vanguardia.

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