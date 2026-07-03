Umrl je legendarni zlikovec iz Mad Maxa

Švedsko-avstralski igralec Kjell Nilsson je umrl 2. julija v avstralski zvezni državi Queensland, obkrožen s svojimi najbližjimi. Družina je sporočila, da je zadnja štiri leta in pol trpel za boleznijo ledvic ter se moral trikrat tedensko zdraviti z dializo. Po poročanju medija TMZ se je tik pred smrtjo odločil prekiniti zdravljenje, saj je želel sam odločati o svojem telesu in zmanjšati trpljenje.

Družinski člani so v čustvenem zapisu poudarili, da so bili njegovi zadnji dnevi zaznamovani z mirom, hvaležnostjo in sprejemanjem. Kot poroča The Sun, je Nilsson umrl mirno v spanju, ob svojih sinovih in najbližjih.