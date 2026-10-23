V spomin na ikono: Tom Skerritt je pustil neizbrisen pečat

Umrl je Tom Skerritt, zvezdnik filmov Top Gun in Alien

Ameriški igralec Tom Skerritt je umrl 21. oktobra 2026, star 93 let. Njegova družina je potrdila, da je umrl naravne smrti, žalostno novico pa je javnosti posredoval tudi ameriški medij People. V družinski izjavi so se ga spomnili kot človeka, ki je bil veliko več kot le znan obraz s filmskih platen. Opisali so ga kot duhovitega, radovednega in velikodušnega človeka, ki je veliko pomena pripisoval ustvarjalnosti, pripovedovanju zgodb, naravi in pomoči drugim. Skerritt je za seboj pustil bogato filmografijo, v kateri so se prepletali vojni filmi, znanstvena fantastika, drame in televizijske serije. Čeprav pogosto ni bil v glavni vlogi, je znal s svojo navzočnostjo na zaslonu pustiti močan vtis.

V filmu Top Gun je igral poveljnika Viperja

Ena njegovih najbolj prepoznavnih vlog je bila v uspešnici Top Gun iz leta 1986, v kateri je nastopil ob Tomu Cruisu. Igral je poveljnika Mika Viperja Metcalfa, izkušenega inštruktorja letalske šole, ki je mlade pilote učil zahtevnih pravil letenja in odgovornosti. Film je postal ena največjih uspešnic osemdesetih let, Skerrittov lik pa je predstavljal avtoriteto, ki je znala prepoznati talent, hkrati pa opozoriti na nevarnosti pretirane samozavesti. Njegova igra je bila zadržana in prepričljiva, zato je tudi v filmu, v katerem je veliko pozornosti pritegnil Tom Cruise, ostal nepozaben. Kot je ob njegovi smrti poročal britanski časnik The Guardian, je Skerritt sprva naletel na pomisleke glede svoje primernosti za vlogo Viperja. Toda s svojo odločno interpretacijo je dokazal, da je prava izbira za lik izkušenega vojaškega častnika.

icon-expand V filmu Alien je igral kapitana vesoljske ladje. FOTO: Profimedia

V filmu Alien je igral kapitana vesoljske ladje

Ljubitelji znanstvene fantastike se ga spominjajo tudi iz filma Alien iz leta 1979, ki ga je režiral Ridley Scott. Skerritt je upodobil kapitana Arthurja Dallasa, poveljnika vesoljske ladje Nostromo, katere posadka naleti na smrtonosno nezemeljsko bitje. Film je postal ena najpomembnejših znanstvenofantastičnih grozljivk v zgodovini kinematografije. Skerritt je ob Sigourney Weaver in drugih članih igralske zasedbe pomagal ustvariti napeto vzdušje, v katerem je bila nevarnost prisotna v vsakem trenutku. Njegova vloga je bila pomembna tudi zato, ker je Dallas kot kapitan nosil odgovornost za preživetje posadke. Skerritt je lik odigral brez pretiranega dramatiziranja, kar je še poudarilo občutek realistične nevarnosti, ki preveva film.

Od filma M*A*S*H do nagrajene serije Picket Fences

Skerrittova kariera se ni začela z največjimi uspešnicami osemdesetih let. Na velikem platnu je debitiral leta 1962 v vojnem filmu War Hunt, v katerem je nastopil tudi Robert Redford. Širšo prepoznavnost je pridobil z vlogo v satirični vojni komediji M*A*S*H iz leta 1970. Pozneje je nastopil še v filmih The Turning Point, Steel Magnolias in A River Runs Through It. V slednjem, ki ga je režiral Robert Redford, je sodeloval z Bradom Pittom in pomagal ustvariti čustveno zgodbo o družini, odraščanju in zapletenih medčloveških odnosih. Pomemben del njegove kariere je bila tudi televizija. Med letoma 1992 in 1996 je igral šerifa Jimmyja Brocka v dramski seriji Picket Fences. Za to vlogo je leta 1993 prejel nagrado emmy za najboljšega glavnega igralca v dramski seriji. Njegova sposobnost, da je prepričljivo upodobil tako stroge avtoritete kot ranljive in zapletene like, mu je omogočila dolgo kariero v različnih žanrih.

icon-expand Igral je več kot šest desetletij FOTO: Profimedia

Igral je več kot šest desetletij