Prihodnost evropske košarke prihaja v Ljubljano

Spektakel U20 EuroBasketa v živo na Kanalu A in VOYO

Slovenija bo v skupinskem delu igrala proti Romuniji, Izraelu in Češki. Prvi preizkus našo izbrano vrsto čaka že v soboto, 11. julija, ob 18.30, ko se bo v Stožicah pomerila s Češko. Če ne boste med navijači na tribunah, boste lahko za izbrance navijali pred malimi ekrani. Dogajanje pa bosta iz Stožic spremljala tudi naša novinarja Milan Doknić in Jakob Batič, ki bosta poročala o najpomembnejših zgodbah, rezultatih in odzivih s prvenstva.

icon-expand Spektakel U20 EuroBasketa v živo na Kanalu A in VOYO. FOTO: VOYO

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U20 EuroBasket že tradicionalno predstavlja odskočno desko za številne prihodnje zvezdnike evropske in svetovne košarke. "Vsaka velika zgodba se nekje začne. Na prvenstvih U20 smo prve korake spremljali pri igralcih, kot so Miloš Teodosić, Dennis Schröder in Klemen Prepelič. Tudi letos bom z zanimanjem opazoval, kdo bo naslednje veliko ime evropske košarke. Upam, da bo to prepoznalo čim več ljubiteljev košarke in da bodo Stožice napolnjene do zadnjega sedeža," se prvenstva veseli Milan Doknić in dodaja, da se prihodnost evropske košarke piše že danes.

icon-expand Spektakel U20 EuroBasketa v živo na Kanalu A in VOYO FOTO: VOYO

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Ambasadorji prvenstva Vlatko Čančar, Edo Murić in Gašper Vidmar, pomembna imena slovenske reprezentančne zgodovine, poudarjajo, da gre za izjemen dogodek, ki je zelo pomemben za razvoj mladih košarkarjev. "Evropsko prvenstvo v Sloveniji lahko dodatno spodbudi zanimanje za košarko med mladimi ter prispeva k še večji prepoznavnosti tega športa po vsej državi," pravi Vidmar, ki verjame, da bo Ljubljana znova dokazala, da diha s košarko, Murić pa izpostavlja, da je gostiti takšno tekmovanje velika čast in "tudi nagrada za te fante, saj so v preteklosti pokazali, da sodijo med najboljše v Evropi."

Da je prvenstvo odlična priložnost za ogled prihodnjih košarkarskih asov, opozarja tudi Jakob Batič, ki se z veseljem spominja domačega prvenstva leta 2007.

icon-expand Spektakel U20 EuroBasketa v živo na Kanalu A in VOYO. FOTO: VOYO

"Dvorana v Novi Gorici je pokala po šivih, na parketu pa sta navduševala Jan Močnik in Gašper Vidmar, ki je bil deset let pozneje prvi center zlate slovenske reprezentance v Istanbulu. Slovenija je v skupinskem delu premagala kasnejšo prvakinjo Srbijo, pri kateri je blestel MVP turnirja Miloš Teodosić. Vemo, kakšno kariero je nato ustvaril, zato ne dvomim, da bomo tudi letos spremljali številne mlade igralce, pred katerimi je bleščeča prihodnost," pravi Batič in dodaja: "Prav to je dodaten razlog, da se U20 EuroBasket splača spremljati."

Če ne boste v Stožicah, navijajte pred malimi ekrani. Vse tekme slovenske reprezentance na prvenstvu FIBA U20 EuroBasket 2026 boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na Kanalu A in VOYO.

icon-expand Spektakel U20 EuroBasketa v živo na Kanalu A in VOYO. FOTO: VOYO