Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Spektakel U20 EuroBasketa v živo na Kanalu A in VOYO.
Film/tv

Prihodnost evropske košarke prihaja v Ljubljano

VOYO
09. 07. 2026 09.24
0

Le še nekaj dni nas loči do začetka enega največjih športnih dogodkov tega poletja, ko bo Ljubljana gostila U20 EuroBasket. Med 11. in 19. julijem bodo Stožice prizorišče obračunov najboljših mladih košarkarskih talentov stare celine, ki jih boste lahko spremljali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

Spektakel U20 EuroBasketa v živo na Kanalu A in VOYO

Slovenija bo v skupinskem delu igrala proti Romuniji, Izraelu in Češki. Prvi preizkus našo izbrano vrsto čaka že v soboto, 11. julija, ob 18.30, ko se bo v Stožicah pomerila s Češko. Če ne boste med navijači na tribunah, boste lahko za izbrance navijali pred malimi ekrani. Dogajanje pa bosta iz Stožic spremljala tudi naša novinarja Milan Doknić in Jakob Batič, ki bosta poročala o najpomembnejših zgodbah, rezultatih in odzivih s prvenstva.

Spektakel U20 EuroBasketa v živo na Kanalu A in VOYO.
Spektakel U20 EuroBasketa v živo na Kanalu A in VOYO. FOTO: VOYO
Ste si ogledali že vse dele Hitrih in drznih?
Preberi še
Ste si ogledali že vse dele Hitrih in drznih?

U20 EuroBasket že tradicionalno predstavlja odskočno desko za številne prihodnje zvezdnike evropske in svetovne košarke. "Vsaka velika zgodba se nekje začne. Na prvenstvih U20 smo prve korake spremljali pri igralcih, kot so Miloš Teodosić, Dennis Schröder in Klemen Prepelič. Tudi letos bom z zanimanjem opazoval, kdo bo naslednje veliko ime evropske košarke. Upam, da bo to prepoznalo čim več ljubiteljev košarke in da bodo Stožice napolnjene do zadnjega sedeža," se prvenstva veseli Milan Doknić in dodaja, da se prihodnost evropske košarke piše že danes.

Spektakel U20 EuroBasketa v živo na Kanalu A in VOYO
Spektakel U20 EuroBasketa v živo na Kanalu A in VOYO FOTO: VOYO
Ste že slišali novo navijaško himno slovenske košarke?
Preberi še
Ste že slišali novo navijaško himno slovenske košarke?

Ambasadorji prvenstva Vlatko Čančar, Edo Murić in Gašper Vidmar, pomembna imena slovenske reprezentančne zgodovine, poudarjajo, da gre za izjemen dogodek, ki je zelo pomemben za razvoj mladih košarkarjev. "Evropsko prvenstvo v Sloveniji lahko dodatno spodbudi zanimanje za košarko med mladimi ter prispeva k še večji prepoznavnosti tega športa po vsej državi," pravi Vidmar, ki verjame, da bo Ljubljana znova dokazala, da diha s košarko, Murić pa izpostavlja, da je gostiti takšno tekmovanje velika čast in "tudi nagrada za te fante, saj so v preteklosti pokazali, da sodijo med najboljše v Evropi."

Da je prvenstvo odlična priložnost za ogled prihodnjih košarkarskih asov, opozarja tudi Jakob Batič, ki se z veseljem spominja domačega prvenstva leta 2007.

Spektakel U20 EuroBasketa v živo na Kanalu A in VOYO.
Spektakel U20 EuroBasketa v živo na Kanalu A in VOYO. FOTO: VOYO

"Dvorana v Novi Gorici je pokala po šivih, na parketu pa sta navduševala Jan Močnik in Gašper Vidmar, ki je bil deset let pozneje prvi center zlate slovenske reprezentance v Istanbulu. Slovenija je v skupinskem delu premagala kasnejšo prvakinjo Srbijo, pri kateri je blestel MVP turnirja Miloš Teodosić. Vemo, kakšno kariero je nato ustvaril, zato ne dvomim, da bomo tudi letos spremljali številne mlade igralce, pred katerimi je bleščeča prihodnost," pravi Batič in dodaja: "Prav to je dodaten razlog, da se U20 EuroBasket splača spremljati."

Če ne boste v Stožicah, navijajte pred malimi ekrani. Vse tekme slovenske reprezentance na prvenstvu FIBA U20 EuroBasket 2026 boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na Kanalu A in VOYO.

Spektakel U20 EuroBasketa v živo na Kanalu A in VOYO.
Spektakel U20 EuroBasketa v živo na Kanalu A in VOYO. FOTO: VOYO
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
košarka U20 EuroBasket Ljubljana šport slovenska reprezentanca
Film/tv

Bila je z največjim zapeljivcem Hollywooda, nato se je zaljubila v žensko

Moskisvet.com Kdaj in kje bomo lahko spremljali naše košarkarje?
Moskisvet.com Ste že slišali novo navijaško himno slovenske košarke?
Moskisvet.com Nenavadna dejstva o košarki, ki jih še niste poznali
24ur.com Četrtek je dan D: bodo Stožice vnovič gostile košarkarsko EP?
24ur.com Evropsko prvenstvo U21, finale Lige NBA in VN Italije
24ur.com 'EP pred domačimi? Privilegij, ki ga želimo izkoristiti'
24ur.com Nepremagani Slovenci s 'tarčo na hrbtu' že v Nemčiji
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1795