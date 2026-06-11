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Tyler Mane
Film/tv

Zvezdnik zbolel za rakom dojke

B.R.
11. 06. 2026 09.07
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Zvezdnik, ki ga filmski navdušenci poznajo predvsem po vlogi mogočnega Sabretootha v franšizi X-Men, je javnosti zaupal težko osebno novico.

Tyler Mane je spregovoril o nepričakovani diagnozi

59-letni igralec Tyler Mane je razkril, da se je njegovo zdravstveno stanje začelo z na videz nedolžno spremembo na prsnem košu. Sprva ni posvečal večje pozornosti simptomom, vendar so nadaljnje preiskave pokazale, da gre za raka dojke, bolezen, ki jo večina ljudi še vedno povezuje predvsem z ženskami.

Tyler Mane
Tyler Mane FOTO: Profimedia

Zvezdnik je pojasnil, da je bila novica zanj velik šok. Ob tem je priznal, da je imel sprva pomisleke glede javnega razkrivanja diagnoze, saj je bolezen pri moških pogosto obremenjena s številnimi predsodki in napačnimi predstavami.

Rak dojke pri moških ostaja redkost

Kot navaja The Guardian, moški predstavljajo približno en odstotek vseh primerov raka dojke. Prav zaradi redkosti bolezni številni bolniki simptomov ne prepoznajo dovolj hitro, kar lahko vpliva na pravočasno zdravljenje.

Igralec je poudaril, da želi s svojo izkušnjo spodbuditi večjo ozaveščenost o tej bolezni. Po njegovem mnenju bi morali biti moški bolj pozorni na spremembe na telesu in se ob sumljivih znakih čim prej posvetovati z zdravnikom.

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Podpora družine je bila ključnega pomena

Mane je razkril tudi, da je pomembno vlogo pri odkrivanju bolezni odigrala njegova žena. Njena vztrajnost in skrb sta ga spodbudili, da je opravil dodatne zdravstvene preglede, ki so privedli do pravočasne diagnoze.

Po poročanju tujih medijev je igralec že začel zdravljenje in ostaja optimističen glede prihodnosti. Ob podpori družine in zdravstvenega osebja se osredotoča na okrevanje ter na širjenje informacij o bolezni, o kateri se med moškimi še vedno premalo govori.

Njegova zgodba je opomnik, da rak dojke ni izključno ženska bolezen. Strokovnjaki zato opozarjajo, da je zgodnje prepoznavanje simptomov eden najpomembnejših dejavnikov za uspešno zdravljenje, ne glede na spol bolnika.

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Viri: Entertainment Weekly, The Guardian

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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KOMENTARJI (2)

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Kikakokakikakolonica1 11. 06. 2026 12.19
0 0
Btw. Moški nimajo dojk...
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Desniprepad 11. 06. 2026 13.18
0 0
Imajo samo ne tako velike
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