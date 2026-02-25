Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah

IGRALCI: Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton, Paul Gleeson, Tom Bateman

REŽIJA: Resnična zgodba, ki je pretresla svet, o reševanju v jami ujetih nogometašev na Tajskem. Po nenadnih nalivih in poplavah pod zemljo obtiči 12 dečkov in njihov 25-letni trener, kar sproži izjemno zahtevno mednarodno reševalno akcijo. Najbolj izurjeni potapljači sveta se podajo v dirko s časom, v kateri se razkrije neomajen pogum in človeška vztrajnost.