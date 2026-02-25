Moskisvet.com
Trinajst življenj
Film/tv

Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah

M.S.
25. 02. 2026 04.00
0

Leta 2018 je svet pretresla zgodba o 12 tajskih dečkih in njihovem trenerju, ujetih globoko v jami po nenadnih nalivih. Sledila je izjemno zahtevna mednarodna reševalna akcija. Na VOYO si lahko ogledate dokumentarni film o resnični zgodbi tega dramatičnega reševanja.

Trinajst življenj

IGRALCI: Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton, Paul Gleeson, Tom Bateman

REŽIJA: Resnična zgodba, ki je pretresla svet, o reševanju v jami ujetih nogometašev na Tajskem. Po nenadnih nalivih in poplavah pod zemljo obtiči 12 dečkov in njihov 25-letni trener, kar sproži izjemno zahtevno mednarodno reševalno akcijo. Najbolj izurjeni potapljači sveta se podajo v dirko s časom, v kateri se razkrije neomajen pogum in človeška vztrajnost.

Trinajst življenj
Trinajst življenj FOTO: VOYO
TUKAJ si lahko preberete več o dogodku, ki je pritegnil pozornost vsega sveta.

Ne zamudi ničesar z VOYO!
Film/tv

Sanje Grofov: vizija, ki je spremenila NK Celje

