Tragična usoda Tonyja Soprana: zvezdnik umrl med družinskimi počitnicami v Rimu

Tragična usoda Tonyja Soprana: James Gandolfini umrl med počitnicami v Rimu

James Gandolfini, igralec, ki je po svetu zaslovel kot legendarni Tony Soprano v kultni seriji HBO Sopranovi (The Sopranos), je umrl leta 2013 med družinskimi počitnicami v Rimu. Kot poročajo ameriški mediji, med njimi BBC in The Guardian, je njegova nenadna smrt pretresla Hollywood in milijone oboževalcev po vsem svetu.

Zvezdnik, ki je zaznamoval televizijsko zgodovino

Gandolfini je bil po navedbah filmskih kritikov, ki jih citira New York Times, eden najbolj cenjenih ameriških igralcev svoje generacije. Svetovno slavo je dosegel z vlogo Tonyja Soprana, mafijskega šefa, ki je postal simbol sodobne televizijske drame in kompleksnega antijunaka. Kot izpostavlja tudi revija Entertainment Weekly, je prav njegova interpretacija lika pomagala serijo Sopranovi postaviti med najvplivnejše serije vseh časov in spremenila način, kako televizija prikazuje glavne like.

icon-expand James Gandolfini kot Tony Soprano FOTO: Profimedia

Usoden obisk v Italiji

Po poročanju BBC in italijanskih medijev je Gandolfini junija 2013 z družino obiskal Rim, kjer je preživljal počitnice. Tam je nenadoma doživel srčni zastoj. Kljub hitremu posredovanju reševalcev in prevozu v bolnišnico mu zdravniki niso mogli več pomagati. Umrl je v starosti 51 let, kot navajajo ameriški viri, pa je bil vzrok smrti srčni infarkt.

Šok za družino, kolege in oboževalce

Novica o njegovi smrti je hitro obkrožila svet, pri čemer je People poročal o številnih odzivih njegovih igralskih kolegov in ustvarjalcev serije. Mnogi so poudarili, da je Gandolfini za seboj pustil izjemno zapuščino, ki je trajno zaznamovala televizijsko industrijo. Njegova soigralka Edie Falco je v intervjujih, ki jih povzema The Guardian, poudarila, da je bil Gandolfini izjemno predan igralec in hkrati skromna ter topla oseba.

icon-expand James in Michael Gandolfini FOTO: Profimedia

Zapuščina Tonyja Soprana živi naprej

Čeprav je Gandolfini umrl pred več kot desetletjem, njegova vloga Tonyja Soprana ostaja ena najvplivnejših v zgodovini televizije. Kot izpostavlja New York Times, je serija Sopranovi spremenila televizijski format in odprla pot modernim dramskim serijam. Njegov sin Michael Gandolfini je kasneje nadaljeval družinsko igralsko pot in v filmu The Many Saints of Newark upodobil mlajšo različico Tonyja Soprana, kar je po poročanju Entertainment Weekly dodatno utrdilo zapuščino te legendarne vloge.

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Viri: BBC, The Guardian, New York Times, People, Entertainment Weekly