Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Daveigh Chase
Film/tv

Tragičen konec nekdanje otroške zvezdnice: zaslovela je v kultni grozljivki, umrla pa pri komaj 35 letih

B.R.
18. 06. 2026 08.25
0

Ameriška igralka Daveigh Chase, ki je svetovno prepoznavnost dosegla že v otroških letih, je umrla v 35. letu starosti. Novica je pretresla številne oboževalce, saj je bila povezana z nekaterimi najbolj prepoznavnimi filmskimi uspešnicami začetka tega tisočletja.

Od otroške zvezde do filmske ikone

Kot poroča The Guardian, je Daveigh Chase svojo igralsko pot začela zelo zgodaj in hitro postala eno najbolj prepoznavnih mladih imen v ameriški filmski industriji. Širše občinstvo jo je spoznalo kot glas deklice Lilo v animirani uspešnici Lilo & Stitch, še večji pečat pa je pustila z vlogo Samare Morgan v grozljivki Krog (The Ring), ki velja za eno najbolj odmevnih srhljivk svojega časa.

Vloga, ki jo je zapisala v filmsko zgodovino

Lik skrivnostne Samare je Chaseovo izstrelil med najbolj prepoznavne mlade igralke svoje generacije. Njen nastop je navdušil tako občinstvo kot kritike, za vlogo pa je prejela tudi pomembna priznanja. Poleg tega je sodelovala še v več uspešnih filmskih in televizijskih projektih ter si ustvarila zavidljivo kariero že v mladosti.

Daveigh Chase
Daveigh Chase FOTO: Profimedia

Zdravstveni zapleti usodni za igralko

Po navedbah tujih medijev je igralka umrla zaradi hudih zdravstvenih zapletov. Kot piše The Guardian, naj bi se soočala z meningitisom in okužbo krvi, ki je prerasla v sepso. Kljub zdravniški oskrbi njenega stanja ni bilo mogoče obvladati.

Zadnja leta daleč od hollywoodskega blišča

Čeprav je v mladosti doživela izjemen uspeh, je bilo njeno zasebno življenje precej bolj zahtevno. V zadnjih letih se je umaknila iz središča pozornosti in živela precej stran od hollywoodske scene. Po poročanju medijev se je spopadala z različnimi osebnimi in zdravstvenimi težavami, ki so močno vplivale na njeno življenje.

Njena smrt je sprožila številne odzive nekdanjih sodelavcev in oboževalcev po vsem svetu. Mnogi se je spominjajo kot nadarjene igralke, ki je že kot otrok zaznamovala filmsko industrijo in ustvarila vloge, ki jih občinstvo ni nikoli pozabilo.

Daveigh Chase kot Samara v filmu Krog.
Daveigh Chase kot Samara v filmu Krog. FOTO: Profimedia
Daveigh Chase Krog filmska industrija igralstvo smrt zvezdnice smrt igralke Hollywood grozljivka
Film/tv

Mesec ponosa na VOYO: zgodbe, ki navdihujejo

Moskisvet.com Umrla je znana igralka: Nastopila je v več kot 250 filmih in serijah
Zadovoljna.si Že 30 let je ista, v čem je skrivnost?
Zadovoljna.si Smrt 43-letne igralke je pretresla filmski svet
Moskisvet.com Po 10 letih se vrača zvezdnica, ki ste jo nekoč vsi oboževali
24ur.com Laura Dern po smrti Davida Lyncha: Pogrešala te bom do konca življenja
Zadovoljna.si V osmem desetletju življenja še vedno lomi ženska srca
24ur.com Pred 30 leti se je poslovila legendarna Audrey Hepburn
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1760