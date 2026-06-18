Tragičen konec nekdanje otroške zvezdnice: zaslovela je v kultni grozljivki, umrla pa pri komaj 35 letih

Kot poroča The Guardian , je Daveigh Chase svojo igralsko pot začela zelo zgodaj in hitro postala eno najbolj prepoznavnih mladih imen v ameriški filmski industriji. Širše občinstvo jo je spoznalo kot glas deklice Lilo v animirani uspešnici Lilo & Stitch, še večji pečat pa je pustila z vlogo Samare Morgan v grozljivki Krog (The Ring), ki velja za eno najbolj odmevnih srhljivk svojega časa.

Lik skrivnostne Samare je Chaseovo izstrelil med najbolj prepoznavne mlade igralke svoje generacije. Njen nastop je navdušil tako občinstvo kot kritike, za vlogo pa je prejela tudi pomembna priznanja. Poleg tega je sodelovala še v več uspešnih filmskih in televizijskih projektih ter si ustvarila zavidljivo kariero že v mladosti.

Po navedbah tujih medijev je igralka umrla zaradi hudih zdravstvenih zapletov. Kot piše The Guardian, naj bi se soočala z meningitisom in okužbo krvi, ki je prerasla v sepso. Kljub zdravniški oskrbi njenega stanja ni bilo mogoče obvladati.

Čeprav je v mladosti doživela izjemen uspeh, je bilo njeno zasebno življenje precej bolj zahtevno. V zadnjih letih se je umaknila iz središča pozornosti in živela precej stran od hollywoodske scene. Po poročanju medijev se je spopadala z različnimi osebnimi in zdravstvenimi težavami, ki so močno vplivale na njeno življenje.

Njena smrt je sprožila številne odzive nekdanjih sodelavcev in oboževalcev po vsem svetu. Mnogi se je spominjajo kot nadarjene igralke, ki je že kot otrok zaznamovala filmsko industrijo in ustvarila vloge, ki jih občinstvo ni nikoli pozabilo.