tate donovan
Film/tv

Nekoč se mu niso mogle upreti

L.G.
26. 12. 2025 01.30
0

Tate Donovan, ameriški igralec, ki je v devetdesetih letih užival velik ugled in prepoznavnost, je bil nedavno ujet v objektiv med kolesarjenjem po Santa Monici.

Fotografije nekdanjega zvezdnika so se hitro razširile po spletu in znova pritegnile pozornost javnosti, saj se je igralec v zadnjih letih bolj ali manj umaknil iz medijskega dogajanja.

Kot poroča Hello Magazine, je bil 62-letni igralec oblečen sproščeno, brez sledu po zvezdniškem blišču, družbo pa mu je delal tudi pes. Prizor je presenetil marsikoga, kajti danes redko srečamo nekdanje filmske zvezde v tako preprostih in običajnih trenutkih.

Jennifer Aniston in Tate Donovan
Jennifer Aniston in Tate Donovan FOTO: Profimedia

Igralska kariera, ki jo poznajo različne generacije

Tate Donovan je svojo kariero zgradil z vlogami v filmih in televizijskih serijah, ki so zaznamovale več obdobij. Širša javnost ga pozna po vlogah v serijah The O.C. in Prijatelji, mlajšim generacijam pa je znan tudi kot glas Herkula v Disneyjevi animirani uspešnici.

Poleg televizijskih projektov je nastopal tudi v večjih filmskih produkcijah, med drugim v oskarjevskem filmu Argo. Čeprav nikoli ni sodil med največje hollywoodske zvezdnike, je skozi leta ohranil prepoznavno prisotnost v industriji.

Tate Donovan danes živi umirjeno življenje proč od hollywoodskega blišča.
Tate Donovan danes živi umirjeno življenje proč od hollywoodskega blišča. FOTO: Profimedia

Zasebno življenje pod drobnogledom javnosti

Donovanovo ime se je v preteklosti pogosto pojavljalo tudi v povezavi z njegovim zasebnim življenjem. Javnost se še danes spomni, da je bil v razmerju z igralko Jennifer Aniston, s katero je kasneje sodeloval tudi v seriji Prijatelji. Pred tem je bil nekaj časa v zvezi tudi s Sandro Bullock.

Po koncu triletnega zakona s Corinne Kingsbury je njegovo srce osvojila Corry Scheuerman, s katero je stopil pred oltar leta 2015. Danes Donovan živi precej bolj umirjeno življenje daleč od blišča in vrveža hollywoodske scene.

Vir: hellomagazine.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
