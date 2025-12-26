Nekoč se mu niso mogle upreti

Fotografije nekdanjega zvezdnika so se hitro razširile po spletu in znova pritegnile pozornost javnosti, saj se je igralec v zadnjih letih bolj ali manj umaknil iz medijskega dogajanja.
Kot poroča Hello Magazine, je bil 62-letni igralec oblečen sproščeno, brez sledu po zvezdniškem blišču, družbo pa mu je delal tudi pes. Prizor je presenetil marsikoga, kajti danes redko srečamo nekdanje filmske zvezde v tako preprostih in običajnih trenutkih.
Igralska kariera, ki jo poznajo različne generacije
Tate Donovan je svojo kariero zgradil z vlogami v filmih in televizijskih serijah, ki so zaznamovale več obdobij. Širša javnost ga pozna po vlogah v serijah The O.C. in Prijatelji, mlajšim generacijam pa je znan tudi kot glas Herkula v Disneyjevi animirani uspešnici.
Poleg televizijskih projektov je nastopal tudi v večjih filmskih produkcijah, med drugim v oskarjevskem filmu Argo. Čeprav nikoli ni sodil med največje hollywoodske zvezdnike, je skozi leta ohranil prepoznavno prisotnost v industriji.
Zasebno življenje pod drobnogledom javnosti
Donovanovo ime se je v preteklosti pogosto pojavljalo tudi v povezavi z njegovim zasebnim življenjem. Javnost se še danes spomni, da je bil v razmerju z igralko Jennifer Aniston, s katero je kasneje sodeloval tudi v seriji Prijatelji. Pred tem je bil nekaj časa v zvezi tudi s Sandro Bullock.
Po koncu triletnega zakona s Corinne Kingsbury je njegovo srce osvojila Corry Scheuerman, s katero je stopil pred oltar leta 2015. Danes Donovan živi precej bolj umirjeno življenje daleč od blišča in vrveža hollywoodske scene.
Vir: hellomagazine.com
