Nekoč se mu niso mogle upreti

Fotografije nekdanjega zvezdnika so se hitro razširile po spletu in znova pritegnile pozornost javnosti, saj se je igralec v zadnjih letih bolj ali manj umaknil iz medijskega dogajanja.

Kot poroča Hello Magazine, je bil 62-letni igralec oblečen sproščeno, brez sledu po zvezdniškem blišču, družbo pa mu je delal tudi pes. Prizor je presenetil marsikoga, kajti danes redko srečamo nekdanje filmske zvezde v tako preprostih in običajnih trenutkih.

Tate Donovan je svojo kariero zgradil z vlogami v filmih in televizijskih serijah, ki so zaznamovale več obdobij. Širša javnost ga pozna po vlogah v serijah The O.C. in Prijatelji, mlajšim generacijam pa je znan tudi kot glas Herkula v Disneyjevi animirani uspešnici.

Poleg televizijskih projektov je nastopal tudi v večjih filmskih produkcijah, med drugim v oskarjevskem filmu Argo. Čeprav nikoli ni sodil med največje hollywoodske zvezdnike, je skozi leta ohranil prepoznavno prisotnost v industriji.