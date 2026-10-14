Sylvester Stallone ne more v pokoj: plačati mora poroko hčerke

Sylvester Stallone zaradi poroke hčerke ne more v pokoj

Sylvester Stallone je v svoji dolgoletni karieri zaslužil milijone, zaslovel z vlogama Rockyja in Ramba ter postal eden najbolj prepoznavnih akcijskih igralcev na svetu. A tudi zanj očitno obstajajo stroški, zaradi katerih se je treba še naprej truditi. V oddaji Live with Kelly and Mark ga je voditeljica Kelly Ripa vprašala, koliko denarja namerava prispevati za prihajajočo poroko svoje hčerke Sophie Stallone. Igralec je odgovoril z nasmehom, da mu je skoraj nerodno priznati, vendar se ne more upokojiti. "Ne morem se upokojiti," je ponovil, nato pa poudaril: "Resno mislim!" Njegov odgovor je v studiu sprožil smeh, saj je zvezdnik na duhovit način priznal, da ga čaka še ena velika družinska finančna obveznost. Kot je poročal ameriški portal People, je Stallone ob tem govoril predvsem o stroških prihajajoče poroke, konkretnega zneska, ki ga namerava prispevati, pa ni razkril.

icon-expand Sylvester Stallone z ženo Jennifer Flavin FOTO: Profimedia

Hčerka Sophia se bo poročila z Michaelom Sheehanom

Sophia, ki je stara 30 let, je konec avgusta sporočila, da se je zaročila z Michaelom Sheehanom. Veselo novico je na družbenih omrežjih pospremila s fotografijami romantične zaroke in zapisom, v katerem je svojega izbranca opisala kot najboljšega prijatelja. Stallone je v televizijskem pogovoru bodočega zeta pohvalil in ga označil za odličnega fanta. Razkril je tudi, da je Michael pred zaroko z njim govoril in ga prosil za dovoljenje oziroma blagoslov za poroko s Sophio. Kelly Ripa se je pošalila, da je moral biti takšen pogovor za bodočega zeta precej zastrašujoč. Voditelj Mark Consuelos pa je pogovor obrnil v smer Stallonejeve filmske kariere in se navezal na prizor iz filma Rocky II, v katerem Rocky zaprosi Adrian. Stallone je šalo sprejel v svojem slogu in odgovoril z duhovito pripombo, povezano z obljubo, ki jo njegov filmski junak izreče ob snubitvi. Očitno tudi ob družinskih mejnikih ne manjka humorja, ki je zaznamoval številne njegove filmske vloge.

Stallone ima s soprogo Jennifer Flavin tri hčerke

Sylvester Stallone je z nekdanjo manekenko Jennifer Flavin poročen od leta 1997. V zakonu so se jima rodile tri hčerke: Sophia, Sistine in Scarlet. Igralec ima iz prejšnjega zakona s Sasho Czack še dva sinova, Seargeoha in Sagea. Sage je umrl leta 2012, star 36 let. Družina ima v njegovem življenju pomembno mesto, čeprav je igralec desetletja večino časa posvečal snemanju filmov in drugim projektom. V pogovoru za ameriški portal HOLA! so ob poroki izpostavili tudi Stallonejeva čustva ob misli, da bo najstarejša hčerka začela novo življenjsko poglavje. Igralec je že pred tem poudaril, da je Sophia našla odličnega partnerja. Zdaj ga očitno čaka še vloga očeta, ki bo hčerko pospremil do oltarja, ob tem pa poskrbel tudi za del poročnih stroškov.

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