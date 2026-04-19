Sydney Sweeney
Film/tv

S provokativnim prizorom do milijonov? Zvezdnica šokirala in navdušila hkrati

B.R.
19. 04. 2026 02.27
Tretja sezona serije Evforija je končno ugledala luč sveta in že v prvih epizodah sprožila burne odzive gledalcev. Med najbolj izpostavljenimi trenutki je scena igralke Sydney Sweeney, ki je zaradi svoje provokativnosti in simbolike preplavila družbena omrežja. Poleg šoka pa mnogi opozarjajo, da bi lahko prav ta prizor igralki prinesel tudi izjemen finančni uspeh.

Scena, ki je razdelila gledalce po vsem svetu

Nova sezona serije Evforija je zgodbo premaknila v bolj odraslo in temačno obdobje. Lik Cassie, ki ga upodablja Sydney Sweeney, je v središču ene najbolj kontroverznih scen do zdaj.

Lik v seriji ustvarja provokativne spletne vsebine. FOTO: Profimedia

V eni najbolj odmevnih scen nove sezone serije se lik Cassie, ki ga igra Sydney, pojavi v provokativnem, fetišistično navdihnjenem stajlingu in se vede na izrazito nenavaden, za mnoge celo bizaren način. Prav ta kombinacija drznega videza in šokantnega vedenja je gledalce razdelila – nekateri so prizor označili za pretiran in neprijeten, drugi pa za pogumno in vizualno močno potezo, ki izstopa v poplavi vsebin. Kot poroča Insider, so takšne scene pogosto namenjene prav temu, da sprožijo razpravo in povečajo vidnost serije.

Več kot le prizor: skrita poslovna poteza

Kostum, ki ga nosi igralka, ni ostal le del serije, temveč je pritegnil pozornost tudi v modnem svetu, saj spominja na kose iz njenih modnih sodelovanj in estetsko sledi trendom, s katerimi je zvezdnica že povezana. Prav ta povezava med njenim javnim imidžem in modnimi kosi odpira prostor za monetizacijo, saj lahko viralnost prizora poveča zanimanje za podobne izdelke in sodelovanja.

Po analizi revije Forbes zvezdniki vse pogosteje uporabljajo svojo prepoznavnost za neposredno promocijo izdelkov, pri čemer lahko že ena viralna scena močno poveča prodajo. Prav zato številni oboževalci potezo zvezdnice označujejo za izjemno premišljeno in celo genialno.

Sydney Sweeney Euphoria serije šovbiznis viralnost
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
