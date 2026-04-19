S provokativnim prizorom do milijonov? Zvezdnica šokirala in navdušila hkrati

Nova sezona serije Evforija je zgodbo premaknila v bolj odraslo in temačno obdobje. Lik Cassie, ki ga upodablja Sydney Sweeney , je v središču ene najbolj kontroverznih scen do zdaj.

V eni najbolj odmevnih scen nove sezone serije se lik Cassie, ki ga igra Sydney, pojavi v provokativnem, fetišistično navdihnjenem stajlingu in se vede na izrazito nenavaden, za mnoge celo bizaren način. Prav ta kombinacija drznega videza in šokantnega vedenja je gledalce razdelila – nekateri so prizor označili za pretiran in neprijeten, drugi pa za pogumno in vizualno močno potezo, ki izstopa v poplavi vsebin. Kot poroča Insider , so takšne scene pogosto namenjene prav temu, da sprožijo razpravo in povečajo vidnost serije.

Kostum, ki ga nosi igralka, ni ostal le del serije, temveč je pritegnil pozornost tudi v modnem svetu, saj spominja na kose iz njenih modnih sodelovanj in estetsko sledi trendom, s katerimi je zvezdnica že povezana. Prav ta povezava med njenim javnim imidžem in modnimi kosi odpira prostor za monetizacijo, saj lahko viralnost prizora poveča zanimanje za podobne izdelke in sodelovanja.

Po analizi revije Forbes zvezdniki vse pogosteje uporabljajo svojo prepoznavnost za neposredno promocijo izdelkov, pri čemer lahko že ena viralna scena močno poveča prodajo. Prav zato številni oboževalci potezo zvezdnice označujejo za izjemno premišljeno in celo genialno.