Pirati so ugrabili kapitana, nato se je začel boj za življenje

PETEK, 31. JULIJ

POP TV

Serija Botri ob 20.00 Mirjana se pripravlja na ponovno odprtje gostilne, potem ko ji Stanislav poravna kazen. Svoje dobro delo skriva pred Spomenko, ki zaradi velikega stroška na računu sklepa, da ji kupuje čoln. Vinko je zaradi službe pri Šaranu na robu moči, Braca pa na prvem sodnem naroku s Hrvojko čakajo nove nevšečnosti. Resničnostni šov Ljubezen na vasi ob 20.55 Boj za naklonjenost kmetov postaja vse bolj napet. Pri Ivu nova kandidatka Riva ne bo deležna toplega sprejema, Milena pa mu bo očitala, da ji še ni namenil dovolj pozornosti. Zlatka bo presenetil prihod nove gostje, medtem ko bo Ivica Klaro povabil na pogovor na samem. Ob morju se bodo pri Željku prebudila močna čustva, saj bo Marija naredila vse, da izve, kaj v resnici čuti do nje. Drama Vzornik ob 22.40 Film Vzornik govori o mami in sinu, ki se po ločitvi mame Maje iz Ljubljane preselita v majhen kraj na jugu Slovenije. Jana začnejo brez razloga nadlegovati vrstniki, Maja pa dobi sovražnico v mladi psihologinji. Jan zaradi medvrstniškega nasilja, osamljenosti, stiske in nemoči zaradi mame alkoholičarke podporo poišče v skrivnostnem moškem, a za to plača zelo visoko ceno.

icon-expand Vzornik FOTO: 24ur.com

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KANAL A

Komedija Policaj z Beverly Hillsa 2 ob 20.00 Axla Foleyja, premetenega policista iz Detroita, pot ponovno zanese na Beverly Hills, da bi razrešil nov zločin. Tokrat je nekdo hudo ranil njegovega prijatelja, policijskega načelnika Andrewa Bogomila. Axel se ob tej priložnosti ponovno sreča z detektivoma Billyjem Rosewoodom in Johnom Taggartom, ki mu rade volje priskočita na pomoč pri iskanju zločinca. Težave se pojavijo, ko na policijo pride nov načelnik Harold Lutz, ki poskuša Billyju in Johnu temeljito zagreniti življenje. A detektiva se zanj ne zmenita in se raje skupaj z Axlom lotita raziskovanja. Kmalu pridejo na vročo sled. Drama Trinajst življenj ob 22.25 Resnična zgodba, ki je pretresla svet, o reševanju v jami ujetih nogometašev na Tajskem. Po nenadnih nalivih in poplavah pod zemljo obtiči 12 dečkov in njihov 25-letni trener, kar sproži izjemno zahtevno mednarodno reševalno akcijo. Najbolj izurjeni potapljači sveta se podajo v dirko s časom, v kateri se razkrije neomajen pogum in človeška vztrajnost.

icon-expand Policaj z Beverly Hillsa 2 FOTO: 24ur.com

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KINO

Drama Brodolom ob 20.00 Chuck Noland je sistemski inženir kurirske službe. Zaradi službenih obveznostih je stalno na poti v najbolj oddaljene kraje in proč od življenjske sopotnice Kelly. Tako mora Chuck na božični večer sredi večerje hitro na letalo. Nekje sredi Pacifika letalo strmoglavi v morje. Chuck čudežno preživi in se reši na samoten tropski otok, kjer se mora soočiti s preživetjem in samoto. Po štirih letih se povsem spremenjen vrne nazaj med ljudi, kjer se je tudi marsikaj spremenilo. Kriminalka Smrt v strelskem obračunu ob 22.35 Sodobna zgodba o Romeu in Juliji, v kateri spremljamo Mary in Bena, črni ovci dveh vplivnih družin v New Yorku, ki sta v dolgoletnem sporu. Ko se po več letih mlada potomca spet srečata, se spustita v ljubezensko afero, njuna prepovedana ljubezen pa ponovno sproži vojno med njunima družinama. Do smrtonosnega obračuna bo prišlo na poroki, kjer bodo krogle in pesti letele vsevprek. Bo tokrat ljubezen premagala vse? Grozljivka Divje ob 00.15 Akcijski triler z zapeljivo Megan Fox v vlogi vodje plačancev na smrtonosni misiji v Afriki. Samantha O'Hara in Joey Kazinski sta vodji skupine plačancev, ki jo pošljejo na misijo v Afriko, da reši ugrabljeno hčer guvernerja. Toda ko pride do nepričakovanega zapleta, mora ekipa pobegniti pred teroristi pod vodstvom radikaliziranega Zalaama. Na begu pred nevarnimi napadalci se zatečejo na zapuščeno farmo, kjer naletijo na šokantno odkritje ...

icon-expand Smrt v strelskem obračunu FOTO: 24ur.com

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SOBOTA, 1. AVGUST

POP TV

Komedija Pr'Hostar ob 20.00 Film je komična zgodba o malih ljudeh in njihovem preprostem boju s škodoželjneži. Majhni podeželski hotel Pr'Hostar se zaradi pogoltnosti direktorja znajde v rdečih številkah, na vrata pa že trka tuji kupec dvomljivega slovesa. Osebje hotela ne želi pristati na cesti, zato se odločijo preprečiti prodajo. Njihovi obupani poskusi se kot po tekočem traku izjalovijo in povzročijo popolno zmešnjavo, iz komičnega kaosa pa se lahko rešijo le z lastno iznajdljivostjo in obilico sreče. Romanca Turist ob 21.35 Nič hudega sluteči Frank na vlaku za Benetke spozna lepo Elise. Toda njuno srečanje ni naključno. Frank se namreč ne zaveda, da je zahvaljujoč Elise postal del veliko večjega načrta, zaradi katerega se kmalu znajde v smrtni nevarnosti in v begu pred točo strelov, ki letijo v njegovo in Elisino smer. Kljub nevarnosti, v kateri se nahajata, pa se Frank in Elise zapleteta tudi v ljubezensko razmerje.

icon-expand PrHostar FOTO: POP TV

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KANAL A

Triler Kapitan Phillips ob 20.00 Spremljali bomo resnično zgodbo kapitana tovorne ladje Richarda Phillipsa, ki na poti ob somalijski obali sooči z napadom piratov. Kljub prvotnem neuspehu pirati pod vodstvom odločnega Muse v drugo uspejo zasesti ladjo, vendar jo morajo zaradi spretnega Richardovega posredovanja znova zapustiti, ob tem pa kapitana ugrabijo. Med plovbo proti obali jim začne slediti ameriška mornarica, zato mora Richard ohraniti trezno glavo in ukaniti ugrabitelje, če želi preživeti. Akcija Brez kritja ob 22.20 V akcijskem filmu Scott Adkins ostane brez kritja, brez podpore in brez izhoda. Ostrostrelec Sam Lorde se po ponesrečenem atentatu odloči, da bo končal kariero plačanca. A rutinska misija se spremeni v smrtonosno past, ko sam postane tarča. Brez zavetja se mora boriti z vsem, kar ima, če želi preživeti.

icon-expand Kapitan Phillips FOTO: 24ur.com

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KINO

Akcija Psi vojne ob 20.00 V akciji Psi vojne spremljamo preživelega plačanca, ki priseže maščevanje za padle soborce po spodleteli misiji. Ryder in njegova elitna ekipa se v Libiji znajdejo sredi smrtonosne operacije, ki se izkaže za skrbno načrtovano past. Ko Ryder izgubi tovariše in brata, se poda na neusmiljen maščevalni pohod proti nekdanjemu šefu, odločen poravnati krvavi račun. Kriminalka Smrtonostna past ob 21.35 Film pripoveduje o bratu in sestri, ki sta na begu z ukradenim denarjem iz kazinoja. Med potjo se zgodi nesreča, zato pot do kanadske meje nadaljujeta ločeno. Medtem ko divja snežni vihar, Addison skuša preživeti v gozdu, Lizi pa ustavi bivši boksar Jay, ki je ravno prišel iz zapora. Bliža se zahvalni dan, zato je Jay na poti k svojim staršem, mami June in upokojenemu šerifu Chetu. Kaj se zgodi, ko njihovi svetovi trčijo med seboj? Drama Judež in črni mesija ob 23.15 Film Judaž in črni mesija je zgodovinska drama, posneta po resničnih dogodkih iz poznih šestdesetih let. Spremlja Williama O'Neala, ki ga FBI prisili, da se vtihotapi med člane illinoiske podružnice stranke Črni panterji in izda njihovega vodjo Freda Hamptona. Razpet med zvestobo aktivistom in pritiskom agentov FBI se kmalu znajde pred težko moralno odločitvijo. Film je osvojil dva oskarja.

icon-expand Psi vojne FOTO: 24ur.com

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NEDELJA, 2. AVGUST

POP TV

Kriminalka Bandit ob 20.00 Kriminalna drama, posneta po resnični zgodbi razvpitega roparja, spremlja Gilberta Galvana ml., ki po pobegu iz zapora pod lažno identiteto zaživi v Kanadi. Da bi preživljal družino, začne ropati banke in draguljarne ter si zaradi drznih podvigov prisluži vzdevek Leteči bandit. Za petami mu je ves čas neizprosen detektiv Snydes, odločen, da ga spravi za zapahe. Drama Vse o fantu ob 22.15 Filmska uspešnica s Hughom Grantom v glavni vlogi je posneta po romanu Nicka Hornbyja. Will je star 38 let. Podedovano bogastvo mu omogoča, da dneve preživlja nadvse ležerno. Izmika se odgovornostim in osvaja ženske. Lepega dne spozna Marcusa, nekoliko čudaškega dvanajstletnega fanta, ki ima težave doma in v šoli. Njegova mama je depresivna hipijevka, sošolci pa se spravljajo nanj, ker je drugačen. Will se Marcusa sprva otepa, toda deček je vztrajen in med vsakodnevnimi popoldanskimi obiski se med njima začne razvijati prijateljstvo. Nato Will spozna Rachel in se prvič v življenju zaljubi. S tem pa pridejo nove težave, kajti Rachel je prepričana, da je Marcus njegov sin.

icon-expand Bandit FOTO: 24ur.com

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KANAL A

Akcija Jurski park ob 20.00 V zgodbi spoznamo zagrizena paleontologa Alana Granta in Ellie Sattler, ki se ukvarjata z izkopavanjem kosti dinozavrov in s sestavljanjem njihovih okostij. Poslovnež John Hammond jima pove, da je na svojem samotnem otočku, kjer namerava odpreti veličasten zabaviščni park, oživil že davno izumrle dinozavre. Alan in Ellie seveda ne moreta kaj, da si parka ne bi ogledala. Vendar pa se nič hudega slutečemu Hammondu eksperimentiranje z dinozavri kruto maščuje. Akcija 300 ob 22.20 Film se osredotoča na znano zgodovinsko bitko pri Termopilah, prvo bitko v grško-perzijskih vojnah. Leta 480 pr.n.št. so se Perzijci pod vodstvom kralja Kserksa zbrali in organizirali v sto in več tisoč glavo vojsko, odločeni, da bodo napadli in osvojili majhen grški narod. Toda ko so perzijske sile vstopile na grško ozemlje in se soočile z zahrbtnim gorskim terenom Termopil, jih je tam pričakala skromna tristoglava vojska špartanskega kralja Leonidasa.

icon-expand Jurski park FOTO: 24ur.com

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KINO

Kriminalka Jack Reacher: Nikoli se ne vrni ob 20.00 Dogajanje se odvija štiri leta po dogodkih iz prvega filma. Trdoživi nekdanji vojaški policist Jack Reacher se vrača v svojo nekdanjo vojaško enoto, ko ugotovi, da so ga obdolžili 16 let starega umora. Da je del nečesa večjega, govori tudi dejstvo, da majorko Susan Turner, s katero sta sodelovala, po krivem obdolžijo vohunstva in jo aretirajo. Brez obotavljanja se odpravi osvoboditi prijateljico, nato pa skupaj na begu začneta raziskovati temačno zaroto, ki sega v sam vrh vojaškega poveljstva. Akcija Zadnji udarec ob 22.10 Najstnik Leo Beiderman se pridruži šolskemu astrološkemu krožku v upanju, da ga bo opazila lepa sošolka Sarah. Še najmanj pričakuje, da bo odkril nekaj, kar bo pretreslo svet. Fotografija, ki jo posname z malim teleskopom, prikazuje komet, za katerega znanstveniki zatrjujejo, da bo trčil z Zemljo. Zdaj vsi upi človeštva ležijo v posebnem vesoljskem plovilu, ki naj bi pristalo na kometu in ga uničilo, še preden bi prišlo do katastrofe. Toda bolj ko se bliža usodni dan, bolj napeti so odzivi ljudi. Drama Zgodba o Bruce Leeju ob 00.25 Bruce Lee je filmska legenda. Kot mojster borilnih veščin se je proslavil v številnih kung fu filmih, njegovo življenjsko pot pa je veliko prezgodaj prekinila skrivnostna smrt. Bil je sinonim za bojevnika, ki ima v oblasti svoje telo in duha. Biografska zgodba temelji na knjigi Bruceove vdove Linde. Bruce se je rodil v San Franciscu, odraščal pa v Hongkongu. Pri osemnajstih se vrne v Ameriko in spozna Lindo Emery. Čeprav njena družina nasprotuje njuni zvezi, se poročita in dobita dva otroka. Ustvarita si srečno družinsko okolje ter presežeta pomisleke o mešanih zakonih. Bruce se sprva uveljavi kot inštruktor različnih borilnih tehnik, kmalu pa ga odkrije tudi Hollywood.

icon-expand Jack Reacher: Nikoli se ne vrni FOTO: 24ur.com

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