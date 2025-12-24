Program za praznike: Zabavajte se s filmi na POP TV

Najlepši prazniki so tisti, ki jih preživimo doma, v dobri družbi, zaviti v odejo in ob odličnih filmih. POP TV vam tudi letos prinaša pester izbor prazničnih filmskih uspešnic, ki bodo razveselile vso družino. Preverite spored in si pričarajte nepozabne božične večere.

Sreda, 24. december

POP TV

Sam doma ob 20.00 Osemletni Kevin McCallister si želi, da bi njegova družina enostavno izginila. Želja se mu uresniči, ko ga starši pozabijo vzeti na božično potovanje v Pariz. Kevin sprva uživa v samoti, vendar bo njegova svoboda zahtevala določeno ceno. Ko poskušata klateža Harry in Marv vdreti v njegovo hišo, se za Kevina prava zabava šele začne. Spoprijatelji se tudi s čudaškim sosedom, ki si ne upa vzpostaviti stika z odtujenim sinom.

Za božič bomo doma ob 22.10 Na zasneženo decembrsko noč skrivnostna ženska izgubi spomin. Edina sled do njene identitete je časopisni izrezek o božičnem festivalu in skrivnostno povabilo. Na poti v iskanju resnice se ji pridruži postavni medicinski brat Paul, med snežnimi cestami pa med njima začne tleti nežna iskrica, ki obeta novo poglavje ljubezni.

Božična prenova ob 00.00 V romantični drami morata simpatična sovoditelja oddaje o prenovi doma združiti moči, med delovno akcijo pa nepričakovano preoblikujeta tudi svoje ljubezensko življenje. Oblikovalka Stella skupaj z izvajalcem Pablom vodi oddajo o prenovi doma. Ko lastniki hiše za božično epizodo odpovedo sodelovanje, producentka Zoe prepriča Stello in njenega zaročenca Jacka, da prenovita svojo hišo, pospešita poroko in sodelujeta v oddaji. Toda med prenovo Stella pride do nepričakovanega spoznanja. Medtem Pablo, ki že dolgo goji čustva do Stelle, začne dvomiti, če lahko še sodeluje z njo, saj ve, da Jack ni pravi zanjo.

Četrtek, 25. december

Sam doma 2 ob 20.00 Družina McCallister bo božične praznike preživela v Miamiju. Vse lepo in prav, če se ne bi najmlajši sin Kevin vkrcal na napačno letalo in pristal v New Yorku. Očetova kreditna kartica fantu omogoči nastanitev v luksuznem hotelu in vse kaže, da bo praznike preživel sam. A potem spet sreča falota Harryja in Marva, s katerima je pred časom že obračunal.

Tik pred božičem ob 22.30 Tik pred božičem ambiciozna Claire pobegne iz mesta v zasneženo mestece, kjer odkrije, da so odpovedali božična praznovanja zaradi poplave. Knjigarna, nekoč srce kraja, propada in njen lastnik Andrew je izgubil vero v čarobnost praznikov. Claire se odloči, da bo stvari vzela v svoje roke in mestu vrnila toplino ter veselje božičnega časa. A med iskrami ljubezni in prazničnimi lučkami Claire in Andrewa čaka odločitev, ki bo spremenila njuni življenji.

Petek, 26. december

Sam doma 3 ob 20.00 V ljubki igrački je skrit strogo zaupni računalniški čip iz ameriškega obrambnega ministrstva. Kradljivci za čip na črnem trgu zahtevajo vrtoglave vsote, a obstaja težava. Njihov plen po pomoti potuje v predmestje Chicaga, kjer živi navihani osemletnik Alex, ki je povrhu še sam doma. Kako prikladno! Kaj bi s policisti, specialnimi enotami in najboljšimi tajnimi agenti? Alex je prava rešitev! Bo že pokazal lumpom, ki v njegovi soseski povzročajo nered.

Božično naključje ob 22.00 Božično naključje je romantična zgodba, polna usodnih naključij in čustvenih preobratov. Ko se Alice in Jack nepričakovano srečata na poroki, se med njima začne spletati posebna vez. Čeprav prihajata iz povsem različnih svetov, ju skrivnostna naključna srečanja, ki morda sploh niso naključna, vse bolj zbližujejo. Bo Alice premagala strah pred novo ljubeznijo?

