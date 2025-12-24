Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Tik pred božičem
Film/tv

Program za praznike: Zabavajte se s filmi na POP TV

M.S.
24. 12. 2025 12.03
1

Najlepši prazniki so tisti, ki jih preživimo doma, v dobri družbi, zaviti v odejo in ob odličnih filmih. POP TV vam tudi letos prinaša pester izbor prazničnih filmskih uspešnic, ki bodo razveselile vso družino. Preverite spored in si pričarajte nepozabne božične večere.

Sreda, 24. december

POP TV

Sam doma ob 20.00

Osemletni Kevin McCallister si želi, da bi njegova družina enostavno izginila. Želja se mu uresniči, ko ga starši pozabijo vzeti na božično potovanje v Pariz. Kevin sprva uživa v samoti, vendar bo njegova svoboda zahtevala določeno ceno. Ko poskušata klateža Harry in Marv vdreti v njegovo hišo, se za Kevina prava zabava šele začne. Spoprijatelji se tudi s čudaškim sosedom, ki si ne upa vzpostaviti stika z odtujenim sinom.

Catherine O'Hara v filmu Sam doma.
Catherine O'Hara v filmu Sam doma. FOTO: Profimedia
Za božič jo bo presenetil z nepričakovanim darilom
Preberi še
Za božič jo bo presenetil z nepričakovanim darilom

Za božič bomo doma ob 22.10

Na zasneženo decembrsko noč skrivnostna ženska izgubi spomin. Edina sled do njene identitete je časopisni izrezek o božičnem festivalu in skrivnostno povabilo. Na poti v iskanju resnice se ji pridruži postavni medicinski brat Paul, med snežnimi cestami pa med njima začne tleti nežna iskrica, ki obeta novo poglavje ljubezni.

Za božič bomo doma
Za božič bomo doma FOTO: 24ur.com
Pripravite se na epsko pustolovščino, legendarni gusar se vrača
Preberi še
Pripravite se na epsko pustolovščino, legendarni gusar se vrača

Božična prenova ob 00.00

V romantični drami morata simpatična sovoditelja oddaje o prenovi doma združiti moči, med delovno akcijo pa nepričakovano preoblikujeta tudi svoje ljubezensko življenje. Oblikovalka Stella skupaj z izvajalcem Pablom vodi oddajo o prenovi doma. Ko lastniki hiše za božično epizodo odpovedo sodelovanje, producentka Zoe prepriča Stello in njenega zaročenca Jacka, da prenovita svojo hišo, pospešita poroko in sodelujeta v oddaji. Toda med prenovo Stella pride do nepričakovanega spoznanja. Medtem Pablo, ki že dolgo goji čustva do Stelle, začne dvomiti, če lahko še sodeluje z njo, saj ve, da Jack ni pravi zanjo.

Božična prenova
Božična prenova FOTO: 24ur.com

Četrtek, 25. december

Sam doma 2 ob 20.00

Družina McCallister bo božične praznike preživela v Miamiju. Vse lepo in prav, če se ne bi najmlajši sin Kevin vkrcal na napačno letalo in pristal v New Yorku. Očetova kreditna kartica fantu omogoči nastanitev v luksuznem hotelu in vse kaže, da bo praznike preživel sam. A potem spet sreča falota Harryja in Marva, s katerima je pred časom že obračunal.

Sam doma 2
Sam doma 2 FOTO: 24ur.com
Luka Štigl: Če želiš nekaj narediti v življenju, naredi zdaj
Preberi še
Luka Štigl: Če želiš nekaj narediti v življenju, naredi zdaj

Tik pred božičem ob 22.30

Tik pred božičem ambiciozna Claire pobegne iz mesta v zasneženo mestece, kjer odkrije, da so odpovedali božična praznovanja zaradi poplave. Knjigarna, nekoč srce kraja, propada in njen lastnik Andrew je izgubil vero v čarobnost praznikov. Claire se odloči, da bo stvari vzela v svoje roke in mestu vrnila toplino ter veselje božičnega časa. A med iskrami ljubezni in prazničnimi lučkami Claire in Andrewa čaka odločitev, ki bo spremenila njuni življenji.

Tik pred božičem
Tik pred božičem FOTO: 24ur.com

Petek, 26. december

Sam doma 3 ob 20.00

V ljubki igrački je skrit strogo zaupni računalniški čip iz ameriškega obrambnega ministrstva. Kradljivci za čip na črnem trgu zahtevajo vrtoglave vsote, a obstaja težava. Njihov plen po pomoti potuje v predmestje Chicaga, kjer živi navihani osemletnik Alex, ki je povrhu še sam doma. Kako prikladno! Kaj bi s policisti, specialnimi enotami in najboljšimi tajnimi agenti? Alex je prava rešitev! Bo že pokazal lumpom, ki v njegovi soseski povzročajo nered.

Sam doma
Sam doma FOTO: Profimedia
Prijavi se in stopi na oder svojih sanj
Preberi še
Prijavi se in stopi na oder svojih sanj

Božično naključje ob 22.00

Božično naključje je romantična zgodba, polna usodnih naključij in čustvenih preobratov. Ko se Alice in Jack nepričakovano srečata na poroki, se med njima začne spletati posebna vez. Čeprav prihajata iz povsem različnih svetov, ju skrivnostna naključna srečanja, ki morda sploh niso naključna, vse bolj zbližujejo. Bo Alice premagala strah pred novo ljubeznijo?

Božično naključje
Božično naključje FOTO: 24ur.com
Utrinki s tiskovne konference težko pričakovane serije Nemirna kri
Preberi še
Utrinki s tiskovne konference težko pričakovane serije Nemirna kri
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
POP TV spored božični filmi filmi december Sam doma romantični filmi POP TV spored praznični filmi božični program romantične komedije filmi
Film/tv

Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?

Film/tv

Razkrila temno plat slave: 'Bilo je grozljivo'

SORODNI ČLANKI
Umrla je glasbena legenda

Umrla je glasbena legenda

Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja

Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja

Tako se ne smete obnašati na božični večerji

Tako se ne smete obnašati na božični večerji

Ženska na invalidskem vozičku osvojila vesolje

Ženska na invalidskem vozičku osvojila vesolje

Ali lahko umetna inteligenca zamenja vašega osebnega trenerja?

Ali lahko umetna inteligenca zamenja vašega osebnega trenerja?

Koliko Slovenci zapravijo za božična darila in kaj podarjajo?

Koliko Slovenci zapravijo za božična darila in kaj podarjajo?

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
?rni Ov?ar 24. 12. 2025 14.13
0 0
To pa so filmi . Bom kar Sam doma.
ODGOVORI
novice
Neobičajni manever predsednika vlade
Neobičajni manever predsednika vlade
šport
Slovenski hokejski čudež v rokah nove generacije
Slovenski hokejski čudež v rokah nove generacije
popin
WC-sedež za 90 tisočakov in druga razkošna božična darila zvezdnikov
WC-sedež za 90 tisočakov in druga razkošna božična darila zvezdnikov
tv oddaje
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Vizita.si
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Okusno.je
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Zadovoljna.si
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
Moskisvet.com
S tem je obseden David Beckham
S tem je obseden David Beckham
Bibaleze.si
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Cekin.si
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Dominvrt.si
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Vizita.si
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356